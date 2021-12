John Mayer, el rompecorazones de Hollywood que no sabe cuándo callarse

Es músico, compositor y productor discográfico. Comenzó su carrera tocando música religiosa, pero con el tiempo se fue acercando al blues y al pop y fue ganando varios premios Grammy. Su talento, sus melodías y su carisma rápidamente cautivaron tanto a la prensa como al público convirtiéndolo en uno de los artistas más completos de su generación. Sin embargo, el dueño de hits como “Gravity” no es noticia solo por su trabajo sino también por su historial amoroso, uno que incluye varias figuras muy conocidas de Hollywood. “Soy un chico joven. Me gustan las chicas. Quiero gustarle a las chicas. Quiero hacer música y que me consideren atractivo”, confesó en 2014 quien logró seducir a celebridades de la talla de Jennifer Love Hewitt, Jessica Simpson, Jennifer Aniston, Taylor Swift y Katy Perry, entre otras.

Si bien es uno de los galanes más codiciados de la escena musical, lo cierto es que la mayoría de sus romances ha terminado en escándalo, quedando plasmado en varias de sus composiciones musicales. “No tengo el mejor historial de relaciones con celebridades. Si sos alguien a quien le importa su imagen, salir con John Mayer es un no rotundo”, admite burlándose de su propia experiencia amorosa.

Amores fugaces

John Mayer es tan conocido por su talento en los escenarios como por sus conquistas en Hollywood Gentileza John Mayer

La primera famosa en caer en sus redes fue la actriz Jennifer Love Hewitt. Mayer y la protagonista de la serie The Client List iniciaron su romance en 2002 y, aunque fue muy breve, no pasó inadvertido en la carrera del músico. Es que se dice que la intérprete fue su inspiración a la hora de componer “Your Body is a Wonderland”, uno de sus mayores éxitos musicales. Sin embargo, las cosas no terminaron del todo bien entre ellos. En 2006, el cantante (que suele ser conocido por hablar de más) dijo que nunca llegaron a tener intimidad, algo que enfureció a Hewitt obligando al cantante a disculparse públicamente.

Su segunda conquista -y una de las que más ruido hizo- fue la cantante Jessica Simpson . Se conocieron en el verano de 2006 y estuvieron juntos alrededor de nueve meses. Los rumores de este affaire comenzaron en la revista People y terminaron por confirmarse cuando la pareja asistió a la fiesta de Año Nuevo de Christina Aguilera en Nueva York. Aunque ellos tardaron en blanquear la relación. Ejemplo de ello fue cuando meses después en la alfombra roja de los Grammy 2007 Mayer esquivó una pregunta sobre su novia respondiendo en japonés. “Jessica es una mujer encantadora y estoy contento de estar con ella”, habría dicho el galán según algunos traductores. A pesar de tanto hermetismo, el vínculo llegó a su fin en mayo de 2007.

Jessica Simpson y John Mayer, in fraganti captados por los paparazzi Grosby Group

Muchos años después, la cantante se animó a hablar sobre este noviazgo en sus memorias, tituladas Open Book, publicadas en 2020. De acuerdo a su testimonio, nueve veces intentó terminar con esta relación tóxica hasta que finalmente tomó la decisión de no volver a verlo ni llamarlo nunca más . Si bien Simpson reconoció que Mayer le habló sobre el sexo y su cuerpo de una manera que la hizo sentir poderosa -al menos físicamente-, la artista aclaró que fue durante este romance que se volvió más dependiente del alcohol y las pastillas. “Me preocupaba constantemente que no fuera lo suficientemente inteligente para él. Él siempre ganaba en las discusiones y mi ansiedad aumentaba y me servía otro trago. Empecé a refugiarme en el alcohol para enmascarar mis nervios”, dijo en su autobiografía.

Simpson no tiene un buen recuerdo de su ex y mucho menos después de escuchar las declaraciones que Mayer hizo en la revista Playboy, en donde la expuso públicamente (tal como hizo con su conquista anterior). “Jessica era como crack para mí. Sexualmente fue una locura”, reveló el cantante sobre aquellos meses que pasaron juntos. Claramente, sus dichos enojaron a la intérprete, quien automáticamente decidió cortar todo tipo de contacto con el músico. Según ella, sus declaraciones la avergonzaron provocando que todo el mundo se burle de su intimidad.

Casi 10 años después, Simpson aseguró en el programa Tamron Hall Show que no espera ni le interesa una disculpa pública por parte de su ex. ”Siento que la gente termina encontrando la manera de hacerte saber que lo lamenta. Puede que él no se arrepienta y eso está bien”, comentó un tanto desilusionada.

El músico John Mayer y la actriz Minka Kelly, al asistir a un partido de básquet en Nueva York James Devaney - WireImage via Getty Images

Después de Simpson, Mayer comenzó a salir con la actriz Minka Kelly, pero esta aventura tampoco duró demasiado y, en menos de un año, la pareja se distanció. De este romance se dice que el cantante fue quien decidió poner punto final y que ella, igual, no estaba muy convencida de la relación. Sea verdad o no, lo cierto es que Mayer siguió adelante y enseguida se mostró al lado de una nueva mujer, que no solo ocupó su corazón sino también las primeras planas de las revistas del corazón. Es que el nuevo amor del guitarrista era nada más y nada menos que Jennifer Aniston.

Este nuevo romance -que enloqueció a los seguidores de ambos (y a los paparazzi)- nació en febrero de 2008 en una de esas exclusivísimas fiestas celebradas, tras la ceremonia de los Oscar. Y si bien en agosto anunciaron su separación (argumentando “diferencias por temas de agenda laborales”), los tortolitos se dieron una nueva oportunidad que duró hasta principios de 2009.

Después de que la actriz viajara a Europa para promocionar la película Marley y yo, una fuente cercana a la pareja confirmó la ruptura definitiva a la revista People. “Ellos tenían algunos desacuerdos y decidieron no seguir viéndose. Jen va a continuar con su vida, como siempre lo ha hecho. Se ve muy feliz”, advirtió un testigo cercano a ella.

Sin embargo, según el cantautor fue la diferencia de edad (ella es ocho años mayor que él), una de las causas de su ruptura. “Siempre lamentaré que no durara más, incluso algunas veces he deseado poder estar con ella, pero no puedo cambiar el hecho de que yo necesitaba tener 32 años”, dijo Mayer dando a entender que fue él quien decidió terminar con el noviazgo.

Aniston y John Mayer en 2009, durante una fiesta post Oscar The Grosby Group

Aunque Aniston siempre mantiene su vida personal en el ámbito de lo privado, habló sobre su ruptura y sobre lo que significó el músico en su vida. “Él tuvo que decir que rompió conmigo especialmente porque soy yo. No es solo una chica con la que está saliendo, lo entiendo. Somos humanos”, dijo a la revista Vogue sobre las declaraciones del cantante. “Pero me siento muy protectora con él y con nosotros (...) Es un tipo maravilloso. Nos preocupamos el uno por el otro. Es gracioso cuando llegás a un punto en una relación y ambos nos damos cuenta de que tal vez necesitemos hacer algo más, pero aún así realmente, realmente nos amamos. Es doloroso. No hubo intenciones maliciosas. Me preocupo profundamente por él, hablamos, nos adoramos”, expresó.

Al parecer, la protagonista de Friends fue una de las pocas mujeres que le rompió el corazón a John. De hecho, en varias oportunidades fue el propio compositor quien confesó que “cortar con Jen” fue el momento más difícil que le tocó atravesar. “Nunca lo he superado realmente. Fue uno de los peores momentos de mi vida”, aseguró a la revista Rolling Stone en 2012.

Arrepentido o no, lo cierto es que el año pasado Mayer fue descubierto por varios usuarios poniéndole “like” a algunas publicaciones de su ex. Lo mismo ocurrió de parte de Aniston, quien fue descubierta viendo y comentando un Instagram Live del músico. Sin dudas, la amistad y buena onda entre ellos sigue intacta a pesar de no estar más juntos.

John, el rompecorazones

John Mayer es uno de los artistas más completos de su generación LA NACION

Después de su idilio con Aniston, el músico volvió a apostar al amor y se enamoró de una colega: la cantante estadounidense Taylor Swift. Al parecer, la creadora de “Shake It Off” cayó rendida ante un tuit que Mayer publicó en marzo de 2009: “Despertar a esta idea de canción que no se me va de la cabeza. 3 días seguidos ahora. Eso significa que es lo suficientemente buena para terminar. Se llama ‘Half of My Heart’ y quiero cantarla con Taylor Swift”, escribió llamando la atención de la artista.

“Tuiteó el otro día que escribió una canción y quiere hacer un dueto conmigo. Me asusté cuando lo escuché porque he sido una gran admiradora de John durante mucho tiempo. ¡Estoy realmente entusiasmada con la idea de que incluso me mencionaría en su Twitter!”, expresó Swift cual fan emocionada. Y así fue como esta dupla deleitó a todos sus seguidores interpretando a dúo “Your Body is a Wonderland” y “White Horse”, en un concierto de mayo de 2009.

John Mayer, Taylor Swift y un romance fugaz y poco feliz Archivo

Después de esta mega actuación que dejó en evidencia la gran química entre ellos, Taylor terminó aceptando colaborar en el tema de Mayer, dando comienzo a algo más que una simple relación laboral. En enero de 2010, John fue el encargado de entregarle a Swift un premio en la Ceremonia del Salón de la Fama de los Compositores y le dedicó unas tiernas palabras confirmando los rumores de romance.

Al igual que con Aniston, la diferencia de edad entre ellos (ella es 12 años menor) fue la clave para que la relación no perdurara más de un mes. Sin mencionarlo explícitamente, la cantante habló de ese vínculo un poco tóxico en su canción “Dear John”, tema que no deja muy bien parado a Mayer. La letra hace referencia a un romance entre una chica muy joven y un hombre mayor que juega con ella. Al escucharla, el artista se mostró indignado y calificó al tema de “composición barata”. “Nunca recibí un correo electrónico. Nunca recibí una llamada telefónica. ¿Cómo te sentirías si alguien te patea así sin más?”, se quejó en 2012 demostrando que, a pesar del paso del tiempo, su malestar seguía intacto.

Sin embargo, Swift nunca se hizo cargo de que su hit estuviera inspirado en su ex. “¡Qué presuntuoso! Nunca revelaré de quiénes tratan mis canciones. Hay cosas que fueron pequeños matices de la relación, pequeños indicios”, aseguró sin querer dar más detalles.

El mundo es pequeño y Swift y Mayer suelen cruzarse en los mismos eventos, conciertos y premiaciones. “Podés verme en los premios Grammy haciendo lo que mejor hago: ser evitado por Taylor Swift”, bromeó el cantante en 2015. Sin embargo, un año después los ex volvieron a coincidir en la fiesta de cumpleaños de Gigi Hadid y Drake y una vez más demostraron que las cosas entre ellos no terminaron bien y trataron todo lo posible de evitarse. De hecho, en 2016 Mayer redobló la apuesta y escribió un desafortunado tuit el día del cumpleaños de la cantante. “El martes 13 de diciembre puede ser el día más flojo del año, conceptualmente”, escribió en la red social del pajarito. A los pocos minutos, se ve que se sintió culpable y borró el comentario, aunque ya había sido capturado por la prensa y los seguidores de la artista.

Los rockeros también sufren por amor

Aunque ellos nunca lo blanquearon, los rumores aseguran que John Mayer y Katy Perry se comprometieron en 2013 Archivo

Si analizamos su historial amoroso es cierto que Mayer tiene una fuerte fama de rompecorazones, aunque si revisamos bien hubo una mujer que lo desestabilizó por completo dejando una profunda huella en su corazón: Katy Perry, con quien salió desde 2012 hasta 2014.

La cantante de 28 años y el compositor de 35 comenzaron a salir poco tiempo después de que ella se divorciara de Russell Brand, con el que contrajo matrimonio en una lujosa boda realizada en la India, en octubre de 2010. Súper enamorados, la pareja blanqueó rápidamente su romance ante la prensa y juntos compusieron el hit “Who You Love”. “Por primera vez en mi vida no siento que estoy en una relación pública. No estoy tan expuesto, pero sé que es pública, es difícil de explicar”, dijo Mayer dando a entender que su relación con Katy era totalmente diferente a las anteriores.

Sin embargo, a pesar del amor que se declaraban uno al otro, la relación pasó por varios altibajos y varias rupturas. La definitiva fue a comienzos de 2014 cuando ambos decidieron tomar distancia. Mientras algunos aseguran que llevar una relación tan formal con presentación familiar incluida asustó a Mayer, los propios protagonistas le echaron la culpa a sus ajetreadas agendas laborales como el motivo que los llevó a tomar esta decisión.

“Todo lo que puedo decir sobre esa relación es que John tiene una mente preciosa. Una mente preciosa y un alma torturada. Tendría que averiguar por qué me suelo sentir atraída hacia este tipo de hombres”, reveló Perry dando pistas sobre su ruptura y haciendo una especie de mea culpa sobre sus elecciones amorosas.

La ruptura definitiva fue en buenos términos, tanto que durante años la expareja siguió disfrutando de la compañía del otro sin reclamos. Ejemplo de ello fue un viaje a Disney que los ex compartieron en 2015, dando cuenta de su gran amistad. Sin embargo, se dice que Mayer no pudo olvidarla fácilmente y si no lo creen, pueden correr a escuchar la balada “Still Feel Like Your Man”, una canción que parece gritar el nombre de Perry a los cuatro vientos.

“¿En quién iba a pensar si no?”, reconoció el productor musical al New York Times confirmando que su ex era la musa de su tema. “Es una muestra del hecho de que en los últimos cinco, seis años, no he salido con muchas personas. Ha sido mi única relación”, reconoció dando cuenta de lo que significó la artista en su vida.

Rumores, rumores y... ¿más rumores?

John Mayer y un corazón agitado Archivo - LA NACION

Fiel a su mote de mujeriego, el rockero estuvo vinculado sentimentalmente a varios nombres de la industria del entretenimiento, aunque la mayoría de ellos no pasó de la categoría de rumor. Dicen que Mayer no pudo resistirse a la voz de Vanessa Carlton, al acento de Rhona Mitra ni a las curvas de Kim Kardashian. Tampoco pudo disimular su admiración por Jennifer Lawrence, Cameron Diaz y Renée Zellweger, con quien compartió su intimidad durante unos meses. Lo cierto es que después de su ruptura con Katy Perry, el compositor se mostró más solo que acompañado.

En 2017 las alarmas de los medios del corazón sonaron una vez más. Los rumores indicaban que el cantante estaba saliendo con la actriz Natalie Morales, quien participó de series como The Grinder y The Santa Clarita Diet. Sin embargo, luego de algunas citas y cenas en restaurantes de lujo, el affaire no prosperó.

Este año, el coleccionista de relojes y zapatillas deportivas volvió a mostrarse en muy buena compañía: se dejó ver junto a Cazzie David, la hija de Larry David, cenando en un restaurante de California y las especulaciones estuvieron a la orden del día, pero tanto los protagonistas como su entorno aseguraron que solo son muy buenos amigos.