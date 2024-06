John Reardon: el actor que conoció al amor de su vida en un set y ahora es el protagonista de una especial serie policial

Escuchar

Tal vez para algunos sea una cara conocida y para otros no, pero eso puede cambiar ya que este mes, el actor canadiense John Reardon desembarcó en la pantalla de AXN con la serie Hudson & Rex, una producción que sigue las aventuras de un detective y su fiel compañero, un pastor alemán con habilidades sobresalientes para encontrar pistas cruciales. Con un total de 16 episodios, esta historia (que puede verse todos los jueves, a las 22.05) se inspira en la ficción austríaca-italiana Kommissar Rex/Il commissario Rex emitida entre 1994 y 2015. Sin embargo, en esta oportunidad intentará conquistar a la audiencia con una vuelta de tuerca.

Si bien en Latinoamérica acaba de estrenarse la primera temporada, esta serie llegó a la TV de los Estados Unidos en 2019, donde ya va por la sexta. “Es algo único y diferente a cualquier otra serie de policías que haya visto antes. Añade aspectos totalmente distintos al trabajo policial. Siempre, mientras rodamos, tenemos en mente cómo hacer que Charlie y Rex no sólo resuelvan casos juntos, sino que son compañeros de piso, ven la tele juntos, pueden casi acabar el uno las frases del otro... o algo así”, advirtió el protagonista en una entrevista con la prensa.

De las canchas a los sets

John Henry Reardon nació el 30 de julio de 1975 en Halifax, Nueva Escocia, Canadá. Antes de debutar como actor, estudió biología en la Universidad Mount Allison y se destacó como un talentoso jugador de fútbol de 1993 a 1997. Pero asistir a la Real Academia de Arte Dramático de Londres (RADA) y estudiar improvisación en Los Ángeles y Toronto hicieron que el deportista cambiara los botines por los libretos.

Su debut actoral fue en 2001. Hizo algunos clásicos sobre las tablas como Hamlet, pero su popularidad llegó años después con títulos cinematográficos como ¿Y dónde están las rubias?, Scary Movie 4 y Tron: El legado. En tanto, en televisión formó parte de series como Tru Calling, Merlin’s Apprentice, Arctic Air, Continuum, Supernatural y la versión americana de The Killing.

Sin embargo, las y los fanáticos de producciones románticas quizá lo recuerden por ser uno de los galanes de Hallmark, donde no sólo protagonizó comedias de este género (Love on the sidelines, The Christmas secret y I’ll be home for christmas, por ejemplo) sino que fue el lugar, en donde conoció al gran amor de su vida: la actriz Meghan Ory, con quien está casado desde 2008 y tiene tres hijos.

La magia de Hallmark

La varita mágica de Hallmark no sólo lo tocó en el plano profesional, sino también en el personal. Fue la miniserie Merlin’s Apprentice en 2006 la que lo llevó a conocer a su actual mujer: la actriz Meghan Ory. “Estaba probando mi vestuario y él entró por la puerta con un amigo mío. Lo vi y pensé: ‘Es tan soñador’”, recordó la intérprete en una entrevista. La química detrás de escena fue difícil de disimular y rápidamente traspasó la pantalla. Sin embargo, la primera cita recién llegó al final del rodaje. “Nunca creo que sea una buena idea salir con alguien con quien estás trabajando”, confesó la encargada de interpretar a Caperucita Roja en la serie Érase una vez.

Al cabo de dos años, la pareja terminó en el altar. Además de intercambiar sus votos, los actores se hicieron una promesa inquebrantable: no pasar más de dos semanas separados. Es que sus compromisos laborales por el mundo los mantuvieron lejos de casa en más de una oportunidad. “Tratamos de no pasar más de dos semanas sin vernos”, contó ella mientras confesaba que “trabajar juntos” fue una buena estrategia para cumplir con su regla de oro.

“Hemos estado buscando el proyecto adecuado para hacer juntos desde hace un tiempo. Ha sido complicado porque tenemos tres hijos y uno de nosotros siempre los cuida mientras el otro trabaja. Pero vamos a encontrar una manera de lograrlo pronto”, aseguró Reardon tiempo atrás. La participación de Meghan en algunos episodios de Hudson & Rex hizo que el matrimonio pudiera cumplir su deseo antes de lo pensado.

Mientras que el primer hijo de la pareja llegó en 2018 (exactamente una década después de dar el sí), el segundo pequeño los sorprendió tan sólo un año después. En 2022, justamente cuando Ory estaba rodando la sexta temporada de la serie Chesapeake Shores, la familia se agrandó con un nuevo integrante. La actriz se encargó de compartir con todos sus seguidores de Instagram los pormenores de su embarazo, las náuseas matutinas y la gran ayuda de su marido, al que definió como su “roca”.

Los halagos en público de Meghan a su esposo son moneda corriente. Estrenos, nominaciones o fechas especiales siempre son un buen motivo para gritar a los cuatro vientos por qué Reardon es el hombre de su vida. “Johnny Reardon, el hombre vivo más magnífico, excelente, grandioso y sexy, casi ha llegado a su cumpleaños. No sé cómo he podido tener tanta suerte, pero doy gracias a las estrellas todos los días. Eres el esposo y padre más increíble y te amamos mucho”, posteó la actriz en 2021 con motivo del cumpleaños número 46 de su marido.

Por su parte, el actor suele ser más reservado y le escapa a las demostraciones en público. ¿Su mejor plan cuando no está trabajando? Pasar tiempo con sus hijos y su mujer; “especialmente estar al aire libre bajo el sol y la naturaleza”, según sus propios dichos.

Su amigo más fiel

Cuando recibió la propuesta para interpretar al detective Charlie Hudson en la serie Hudson & Rex no sólo el guion lo atrapó por completo sino quién sería su coprotagonista: un pastor alemán parecido a los de su tío Luther; con los que solía jugar los fines de semana en Annapolis Royal. “El primer perro con el que recuerdo haber jugado fue el perro de mi tío que era un pastor alemán. Yo tenía quizás 3 o 4 años y él solía perseguirme por su granja en Nueva Escocia. Éramos buenos amigos y me encantaba su entusiasmo por jugar”, recordó el actor en una charla con la prensa.

Cuando volvía a su casa lo esperaban un Lhasa Apso, un dálmata y un golden retriever. “Nuestro Lhasa era como un hermano mayor siempre protector con nosotros. El dálmata tenía que correr todo el día y nuestro dorado quería acostarse en el sillón y mirar televisión”, contó con cierta nostalgia, quien también tuvo un gato como mascota.

Su amor por los animales no sólo lo llevó a ser un gran defensor de sus derechos en la actualidad sino a aceptar (casi sin dudarlo) este rol que lo tiene protagonizando las noches de los jueves en AXN. “La vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita a la vida” , recita en referencia a la cita de Oscar Wilde cada vez que le preguntan cómo logró esa genuina relación con el perro que interpreta a Rex. “Crear una conexión en la vida real entre John y Diesel antes que Charlie y Rex fue la prioridad número uno. Creo que los momentos que hacen que el programa sea más atractivo son aquellos en los que ves una conexión legítima real entre una persona y su animal”, explicó.

“Para tener una conexión con alguien no necesitás que sea verbal. Nosotros tenemos una conexión muy fuerte porque pasamos mucho tiempo juntos y disfrutamos de esa relación. Él me gusta a mí y yo le gusto a él, somos buenos colegas, y su entrenadora y dueña, Sherri Davis, es la que hace que la magia de lo que él hace en el set”, reveló.

Sin embargo, el actor reconoce que forjar ese vínculo llevó tiempo. “No nos conocíamos tan bien porque yo llegué a la serie apenas unos días antes de empezar el rodaje, así que tuvimos que construir esa relación. Éramos nuevos el uno para el otro al principio. Yo no sabía cómo darle instrucciones en una escena, él no sabía cuánto podía confiar en mí. A lo largo de las temporadas, hemos construido esa relación de confianza, y hemos hecho tantas cosas juntos en repetidas ocasiones que a veces Diesel directamente me sigue y hace justo lo que tiene que hacer, en el momento adecuado, sin instrucciones. Él es increíblemente inteligente, y ese vínculo que ven crecer en pantalla es un reflejo de lo que ha sucedido en la vida real”, aseguró sobre su compañero de aventuras que curiosamente es descendiente del Rex original.

