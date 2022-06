Johnny Depp y Jeff Beck sacarán un disco juntos y ya compartieron el primer video

Se trata de una fusión musical que, en vistas de sus recientes presentaciones, parecía inevitable. El actor y músico Johnny Depp y el guitarrista británico Jeff Beck acaban de anunciar la salida de un disco que compusieron en conjunto.

El álbum se titula 18 y, según informó la publicación Variety, constará de canciones escritas por Depp, de covers cantados por el actor, y de composiciones instrumentales. Se editará el 15 de julio en formato digital, y en vinilo estará disponible el 30 de septiembre. La tapa, ilustrada por la esposa de Beck, Sandra Cash, consiste en un dibujo de los músicos.

En el marco de este anuncio, Depp y Beck dieron a conocer el video del primer single del álbum, titulado “This Is a Song for Miss Hedy Lamarr”, compuesto e interpretado por Depp (con Beck en guitarra) y en homenaje a la actriz e inventora austriaca que murió a los 85 años en el 2000.

En el clip, que se lanzó este jueves, se ven imágenes de un show de los amigos y colegas presentando su flamante canción ante la audiencia. Asimismo, se comunicó que otro tema que integra el disco escrito por Depp es “Sad Motherfuckin’ Parade” .

Beck contó que cuando tocó por primera vez “esa canción sobre Hedy Lamarr” quedó completamente deslumbrado, y que luego empezaron a trabajar en un proyecto musical en 2019 que derivó en el disco 18. “Esa canción es una de las razones por las que le pedí que grabara un álbum conmigo” , compartió el guitarrista, que hace tres años comenzó a tenerlo a Depp como artista invitado de sus shows.

En cuanto al inminente lanzamiento del disco, ya trascendieron algunos de los covers que incluirá: “Isolation”, de John Lennon, “Venus In Furs”, de The Velvet Underground, “Let It Be Me”, de los Everly Brothers, y “What’s Going On”, de Marvin Gaye.

“No tuve a un compañero creativo a mi lado como Johnny en años” , expresó Beck en un comunicado. “Él es una fuerza muy grande de este disco y espero que la gente lo tome en serio como músico porque es difícil para la gente aceptar que Johnny Depp puede cantar rock and roll”, añadió. El actor devolvió la gentileza: “Es un honor extraordinario tocar música con Jeff y componer con él, es uno de los grandes, y una persona a la que me enorgullece llamar mi hermano”.

Un show que revolucionó a los fans de Depp

A fines de mayo, después de semanas de ser noticia por la demanda contra su exmujer, Amber Heard, que terminó ganando, Depp se mostró arriba de un escenario. El actor de Piratas del Caribe fue invitado por Beck a tocar unos temas en el Reino Unido, mientras el jurado debatía el veredicto del juicio más televisado de los últimos tiempos en los Estados Unidos.

Recordemos que el actor acusó a Heard de haber perjudicado su carrera luego de escribir en el Washington Post una columna sobre maltrato doméstico en la que, si bien no lo nombró, era evidente que hablaba de él.

Antes del fallo que terminó condenando a Heard, Depp viajó a Inglaterra para participar del show junto a Beck en Sheffield. Guitarra en mano, tocó temas conocidos de referentes de la música que integrarán el disco 18, como los ya mencionados “Isolation”, de John Lennon y “What’s Going On”, de Marvin Gaye. Su presencia en el show revolucionó a sus fans y no se trató de un hecho aislado, como la reciente noticia del disco lo confirma.

El actor ha tenido varias bandas en los años previos a convertirse en una de las figuras más populares de Hollywood. Es conocida su amistad con Keith Richards , y con Alice Cooper y Joe Perry formó Hollywood Vampires.

De hecho, en una de sus pocas publicaciones en Instagram subió una imagen donde se lo puede ver con una guitarra. “Una foto del estudio, cuando @kirkhammett (de @metallica, obviamente) trajo la famosa guitarra ‘Greeny’ para una visita. Es la Les Paul ‘59, antigua propiedad del increíble Peter Green, en los primeros días de Fleetwood Mac!!! ¡¡¡Estaba y sigo estando, un poco, en estado de shock!!! Una experiencia increíble!!! La pintura en la pared es una que hice de un viejo amigo...”, escribió Depp en la leyenda de la foto que recibió más de 3 millones de likes.