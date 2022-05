Traiciones, violencia y trolls: todo lo que se sabe hasta ahora del juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Pasó un mes desde que arrancó el juicio más mediático de Hollywood. Ese que tiene al mundo conectado a Court TV viendo los testimonios de Johnny Depp y Amber Heard en el estrado judicial, cuando no sus psicólogos, sus chóferes, sus amigos y los especialistas convocados por sus representantes legales. El juicio “más pochoclero”, uno que le podría hacer sombra incluso al de O.J. Simpson. Televisado en vivo en su país, el litigio, que está en un receso hasta el lunes 16, ha generado el suficiente ruido mediático como para que cualquier cosa que pase dentro del recinto del tribunal sea noticia. Desde el 11 de abril, día en que tuvo lugar la primera audiencia en Fairfax, Virginia, cada detalle de lo ocurrido ante las cámaras se ha hecho público: el cruce de acusaciones entre los actores incluyen flatulencias en el estrado, heces en la cama matrimonial, preguntas acerca de las características de los órganos sexuales de las estrellas y teorías acerca de lo que significan los looks de cada uno en el estrado.

Abogados, expertos en comunicación no verbal, periodistas, médicos y terapeutas han opinado del caso que cubren día a día: todo es analizable y todo tiene una réplica en las redes sociales donde fans o ¿trolls? de ambas partes en pugna descubren y viralizan teorías que más tarde son desmentidas, como cuando dijeron que el testimonio de Heard tenía frases sacadas de películas célebres o que se estaba drogando en el estrado. Lo cierto es que desde hace cuatro semanas los actores que buscan limpiar su “buen nombre” [Johnny Depp afirma que Amber Heard lo difamó cuando ella se presentó como “sobreviviente de violencia doméstica” en una nota en The Washington Post en 2018 tras su separación; por más que el texto no lo nombraba, él afirma que la suposición pública acerca de su identidad resultó en pérdida de contratos y mala imagen, la demanda civil por 50 millones de dólares como compensación por parte de Depp fue contestada con otra por 100 millones por Heard] pero no hacen más que contar intimidades y revelar detalles de un vínculo donde las drogas y la violencia parecen haber sido temas cotidianos.

Tras la publicación del artículo, hace cuatro años, de acuerdo al agente del actor, Depp sufrió pérdidas millonarias: fue apartado por Disney de la franquicia Piratas del Caribe, de la que era parte desde 2003, [según dijo en el jucio, se rescindió un contrato de 22,5 millones de dólares].

Juicio por difamación, no por violencia de género

Depp vs. Heard es una demanda en el ámbito civil, no penal. Se trata de un juicio por difamación, por lo que las consecuencias legales que podría tener ambas partes son económicas y no incluyen la privación de la libertad en el caso de ser encontrados responsables (al no ser acusados de un crimen, no habrá culpables o inocentes). Sin embargo, entre los ires y venires de las declaraciones, se escuchan acusaciones mutuas de maltrato, violencia física y psicológica y abuso sexual. Las escenas que describen las estrellas parecen sacadas de una ficción, pero, en este caso, la realidad la supera. El viernes 27, ambas partes expondrán su alegato final y luego sólo quedará esperar la sentencia, que dependerá de que siete jurados consideren probada o no la difamación. Al momento, el juicio se encuentra en un receso ya que la jueza Penney S. Azcarate asistirá a una conferencia previamente programada.

Esta no es la primera vez que los actores se enfrentan ante los tribunales por el modo en el que Depp fue definido en la prensa. En 2020 tuvo lugar otro juicio en Gran Bretaña, que le inició Depp al diario The Sun por difamación. El medio lo había descripto como “golpeador de esposas”. Ambos testificaron ante la corte y contaron los detalles más mórbidos de su vínculo. El juez determinó que el artículo no faltaba a la verdad cuando definía al actor como habiendo ejercido violencia física contra quien había sido su cónyuge. El revés complicó aún más la carrera de Depp, quien fue desvinculado de otra franquicia, Animales fantásticos, donde fue reemplazado por el danés Mads Mikkelsen.

Los dichos de The Sun estaban basados en declaraciones de 2016 de Heard quien antes de firmar su divorcio había asegurado ser maltratada por el actor. Más tarde, Heard desandó esa acusación y confirmó la separación formal tras quince meses de matrimonio. En ese momento la intérprete se comprometió a donar la mitad de los 7 millones de dólares que recibió por su divorcio a la ONG ACLU (Unión Estadounidense de Libertades Civiles); la otra mitad la destinaría al Hospital de Niños de Los Angeles. La promesa no se cumplió: Terence Dougherty afirmó en el juicio que su organización había recibido US$1,3 millones de Heard, incluidos US$500.000 de un fondo vinculado a Elon Musk, con quien Heard mantuvo brevemente una relación.

Las declaraciones de Depp

El actor Johnny Depp de pie en la corte

Johnny Depp fue el primero de los dos en subir al estrado a declarar y lo hizo durante cuatro días. Con una actitud distante, el actor contó detalles del vínculo con Heard, habló de su dura infancia, de sus problemas con las adicciones y relató el famoso suceso del dedo cortado que, según sostuvo, se lastimó cuando su exesposa le tiró dos botellas de vodka. Además dijo que buscó atención médica, pero cuando fue curado por profesionales mintió y dijo que se había lesionado al golpearse con una puerta.

En otra de las audiencias, el actor aseguró ser víctima de violencia doméstica. Su abogada Jessica Meyers reprodujo una grabación de una conversación con Heard en 2016, en la que la actriz expresaba su preocupación por su reputación, luego de que la prensa hablara de la problemática relación que mantenían. “Dile al mundo, Johnny, deciles: ‘Yo, Johnny Depp, un hombre, también soy una víctima de violencia doméstica’”, se escucha decir a ella. Entonces, la abogada le pregunta: “¿Cuál es tu respuesta cuando la señorita Heard dice ‘Decile al mundo, Johnny, deciles que vos, Johnny Depp, un hombre, también sos víctima de violencia doméstica’”. La respuesta fue: “Digo que sí, lo soy”.

Si bien el actor asumió que mantenía una relación conflictiva con su exmujer, aseguró nunca haberla golpeado. “Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”, dijo. Además, lanzó una fuerte frase con respecto a lo que sucedió con su profesión y su imagen tras su separación. “Un día sos Cenicienta, por así decirlo, y luego en 0,6 segundos sos Quasimodo. Yo no merecía eso y mis hijos tampoco, ni la gente que había creído en mí todos estos años”, expresó y sumó, sobre su desvinculación de la franquicia de Disney y el famoso artículo de The Washington Post: “Sería un verdadero tonto si no pensara que mi carrera sufrió tras las palabras de la señora Heard. Tanto si mencionaron mi nombre como si no”.

En tanto el abogado de Heard, Ben Rottenborn, le preguntó al actor si su representada era la única persona para quien su abuso de alcohol había representado un problema. “Señor, si alguien tuvo un problema con mi forma de beber, en algún momento de mi vida, fui yo. La única persona de la que he abusado en mi vida es de mí mismo”, respondió. Y sumó, sobre el consumo de drogas: “He consumido sustancias de vez en cuando, para escapar de los fantasmas, anestesiarme ante los conflictos que me acompañan desde mi juventud. En la práctica, era como automedicarme. No soy un maniático que necesita estar drogado todo el tiempo”, dijo en el estrado.

Las declaraciones de Heard

La actriz Amber Heard testifica en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax

Días más tarde llegó el turno de Heard de subirse al estrado. Con una actitud mucho más cercana, la actriz habló mirando a los ojos a los jurados y quebrándose en más de una oportunidad. Casi sin respirar, la intérprete de Aquaman contó con lujo de detalles varios momentos en los que Depp la habría golpeado; también dijo que el actor habría abusado de ella con una botella de vidrio y escrito mensajes con sangre en la almohada. Aunque también se centró en lo enamorada que estaba del hombre con quien comenzó a salir en 2011, luego de compartir set de filmación en la película Diario de un seductor.

“Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo lo que pasó”, dijo al arrancar su testimonio. Más tarde, Heard describió el primer golpe que habría recibido por parte de Depp. Al parecer, ella le preguntó por el origen de uno de sus muchos tatuajes y ante la respuesta de él, ella se rió. “Me reí porque pensé que estaba bromeando. Y me abofeteó. Después me pidio perdón de rodillas y me dijo que pensaba que había apartado al monstruo”, relató. “Sabía que estaba mal y sabía que tenía que dejarlo. Y eso es lo que me rompió el corazón. Porque no quería dejarlo”, dijo entre lágrimas.

Más tarde, sumó sobre las agresiones físicas: “Nada de lo que hice logró que dejara de pegarme. Nada. Traté durante más de un año, tal vez dos, de simplemente no responder físicamente, no responder verbalmente, solo mirarlo fijamente, traté de congelarme, traté de escaparme a un lugar diferente con mi mente cuando pasaba. Luego traté de agredirlo verbalmente, intenté amenazarlo con que si me golpeaba de nuevo llamaría a la policía”. Además dijo que el guardaespaldas tuvo que llevar como un bebé en brazos a Depp tras desmayarse por su abuso de drogas y alcohol. Y que la golpeó en un avión por los celos que tenía del actor James Franco.

Otra de las escenas que describió la actriz trasladó a la pareja a una fiesta en el desierto donde Depp la habría tocado en sus partes íntimas en busca de droga escondida cuando se quedaban en unas casas rodantes en Hicksville, California, durante una fiesta. Según Heard, luego de que una mujer la tocara, Depp enloqueció y la hizo entrar a la casa rodante donde le rompió el vestido y la violentó.

Una experta en lenguaje corporal analizó los gestos de Amber Heard durante su declaración

Acusaciones cruzadas

Luego de semanas de cruzarse en el recinto, Depp y Heard casi se chocan físicamente. El momento quedó televisado y da prueba de la incomodidad que siente la actriz, quien estaba por bajar del estrado, y vio aproximarse a su exmarido, que estaba por salir de la sala de audiencias. Se puede ver cómo Heard se echa para atrás y pone cara de susto al tiempo que los agentes de seguridad le piden al actor que retroceda, algo que éste cumple con una semisonrisa en la cara.

Más allá de haber hecho sus respectivas declaraciones por separado, hay historias que se unen en diferentes relatos como el famoso botellazo. “Ella arrojó la botella grande y esta hizo contacto [con su mano] y se hizo añicos por todas partes. Luego miré hacia abajo y me di cuenta de que me había cortado la punta de mi dedo. No quise revelar que fue la señora Heard la que me lanzó una botella de vodka”, dijo Depp. “No quería meterla en problemas. Intenté que las cosas fueran lo más pacíficas y fáciles posibles para todos”, sumó. En su declaración también contó que se había sometido a múltiples cirugías por la lesión y que había contraído una infección resistente a los antibióticos.

Cuando fue el turno de Heard, contó otra versión distinta de lo ocurrido. Depp la habría agredido sexualmente con una botella de vidrio, y ella se habría quedado inmovilizada sin saber si estaba o no rota la botella. “Johnny tenía la botella dentro de mí y me la metía una y otra vez”, relató.

Además contó que Depp le dijo que la “mataría” durante el ataque y usó su dedo ensangrentado para escribir mensajes crípticos en la almohada.

Las cámaras de la señal Court TV siguen paso a paso el juicio y ayudan a amplificar su "pisada mediática", con una gran cantidad de horas destinadas a analizar las imágenes del tribunal de Fairfax

Otros testimonios

Durante este mes también pasaron por el estrado diferentes testigos que contaron historias relacionadas a los implicados. Entre ellos, Laurel Anderson, consejera matrimonial de la expareja, quien aseguró que existía un “abuso mutuo” entre ellos.

En tanto, la psicóloga forense Shannon Curry, quien fue contratada por Depp para realizar una evaluación psicológica de su exesposa, sostuvo que Heard tenía dos diagnósticos: trastorno límite de la personalidad y trastorno histriónico de la personalidad. Algo con lo que no estuvo de acuerdo la profesional contratada por Heard, la doctora Dawn Hughes, quien testificó a favor de Heard y subrayó que la actriz padece trastorno de estrés postraumático derivado de la violencia doméstica a manos de Depp, pero también de abusos anteriores cuando era niña.

Además de profesionales de la salud, hablaron en el estrado: agentes de policías que respondieron a llamados en Los Ángeles; el chófer, quien confirmó que la actriz dejó heces en la cama que compartía con su marido, guardias de seguridad personal y gente que maneja las propiedades de Depp, la hermana y representante administrativa, y el manager del actor, Jack Whigham. Aún quedan más testigos por declarar, como el actor Paul Bettany, amigo de Depp. También se esperaba que declararan Elon Musk y James Franco, pero a último momento trascendió que no participarían del juicio. Entre las acusaciones que surgieron en este mes, una salpicaba al flamante dueño de Twitter quien, según se insinuó, habría tenido una relación con la actriz cuando ella aún estaba casada con Depp.

En los próximos días habrá más show: la gente podrá seguir descubriendo más detalles escabrosos de una relación que parece haber sido un infierno y que ellos se están encargando de publicitar. Heard había solicitado a principios de semana que se desestimara el caso, algo que fue denegado por la jueza. Aún queda tela para cortar. Serán los cuatro hombres y tres mujeres anónimos del jurado quienes tendrán que decidir a quién creerle.

Aunque también está la posibilidad de que ambos salgan del tribunal con las manos vacías.