Todo lo que hay que saber de la gira de Fito Páez por los 30 años de El amor después del amor

Muchos poetas dicen que es más fácil escribir cuando están angustiados. Pero este no fue el caso de Fito Páez, quien en el momento en que se había enamorado creó el disco más importante de su carrera: El amor después del amor. Pasaron 30 años desde que se lanzó ese álbum que vendió más que ningún otro del rock nacional, algo así como 1.100.000 unidades, y que se convirtió en uno de los más importantes de la historia. Es por eso que el aniversario no iba a pasar inadvertido y el rosarino decidió honrarlo con una gira que arranca el 24 de septiembre en la Plaza de la Música, en Córdoba, aterriza en el Movistar Arena, en Buenos Aires, el 29 y 30 de ese mes y culmina el 8 de diciembre en el Anfiteatro Municipal de Rosario.

A poco de que se pusieran en venta las entradas para verlo en la ciudad de Buenos Aires se agotaron los tickets. Eso fue para la primera función, por eso inmediatamente se anunció una segunda fecha para el 30 de septiembre. ¿Se agregarán más funciones? Los precios de las entradas oscilan entre los 4.000 y los 8.000 pesos. La gira también pasará por otros países: Estados Unidos, Venezuela, España, Uruguay y Chile.

Fito, tras los conciertos en Córdoba y en Buenos Aires, viajará a Estados Unidos, donde se presentará el 6 de octubre en Orlando (Hard Rock Live), el 8 en Miami (James L. Knight Center) y el 9 en Nueva York (Radio City Music Hall). Seguirá, en Venezuela -el 13 de octubre (Poliedro de Caracas)- y en las ciudades españolas de Madrid, el 25 de octubre (Wizink Center) y, el 20, en Barcelona (Auditori Del Forum).

También están confirmados los shows del 25 de noviembre en Antel Arena, en Montevideo y el del 12 de diciembre en el Movistar Arena de Santiago de Chile. El tour seguirá en 2023 y se presentará por ciudades de Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, México, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Israel y Europa.

Además, Páez planea regrabar el disco íntegramente en Los Ángeles, con artistas invitados, entre ellos algunos de las nuevas generaciones como Nathy Peluso, Ca7riel, Bizarrap y otros con los que ya ha trabajado como David Byrne, Caetano Veloso y Elvis Costello.

Sobre El amor después del amor

El Amor Después del Amor salió a la venta el 1ro de junio de 1992, estaba compuesto por 14 temas y contó con invitados de la talla de: Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Fabiana Cantilo, Celeste Carballo, Charly García, Andrés Calamaro, Gustavo Cerati, entre otros; también con Chango Farías Gómez, Daniel Melingo y Osvaldo Fatorusso. Además, para grabarlo el rosarino armó una superbanda compuesta por: Tweety González, en teclados y programación, Ulises Butrón, en guitarras, Daniel Colombres, en batería, y Guillermo Vadalá, en bajo.

Se trata de un disco que tiene una musa inspiradora con nombre y apellido: Cecilia Roth. Fito conoció a la actriz en 1991 aunque él ya la tenía en la mira desde que vio en el cine Laberinto de pasiones (1983), film dirigido por Pedro Almodóvar. Por ese entonces, se trataba de un amor platónico. Páez se cruzó con Roth en uno de los viajes de la actriz a Buenos Aires, ella vivía en Madrid. Había venido a recuperarse de una hepatitis cuando conoció al rosarino. El amor entre ellos fue algo inmediato, él venía de incendiar todo, de odiar, de pasarse con las drogas, de la ciudad de pobres corazones y ella lo llevó a un lugar totalmente diferente. Según cuentan el primer encuentro entre ellos fue en una fiesta de disfraces en Punta del Este, donde él le dijo “¿Nena, me servís vino?”. Esa frase fue el puntapié inicial, después llegaron las decisiones: ella se separó de su esposo y se convirtieron en una de las parejas del momento. Así llegó la inspiración y el hijo prodigio del rosarino materializad en su séptimo álbum de estudio.

10 años atrás Fito celebró los 20 años del disco y contó durante el festejo que tuvo lugar en el Planetario, en el marco del Movistar Free Music, algo de todo esto. “Esta canción surgió una noche, yo no tenía ni 30 años. Estaba desdentado y terminé en la casa de una mujer que nunca pensé que me fuera a dar bola. Era la mañana y ella quería que me fuera”, reveló. Pero como no se resignó a hacerlo, Fito tomó un pianito que encontró en las inmediaciones de ese departamento y escribió, en menos de una hora, una canción para ella. La canción era “Un vestido y un amor” y la mujer, Cecilia Roth.

El disco también tiene clásicos como “Dos días en la vida”, “La rueda mágica”, “A rodar mi vida”, “Brillante sobre el mic”, que sigue sonando en cualquier final de fiesta, “Pétalo de sal” o “Tumbas de la gloria”. Cada una de estas canciones son parte de un imaginario popular inacabable.