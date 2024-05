Jonathan Knight: la fama con New Kids on the Block, el secreto que no podía sacar a la luz y su nueva vida como “granjero”

Escuchar

Arrancaban los años 90 y Jonathan Knight era uno de los artistas pop más famosos del mundo. Junto con su hermano menor, Jordan Knight y con Donnie Wahlberg, Joey McIntyre y Danny Wood formaban los New Kids on the Block, una banda surgida de un experimento de estudio que allanó el camino para otros sucesos como Take That o Backstreet Boys.

“Step by Step”, su más exitoso tema, llegó al número 1 de las listas de popularidad mientras que las adolescentes deliraban -de forma literal- por sus ídolos en cada uno de los shows. El éxito marcó el día a día de Jonathan Knight, hasta que en 1994 decidió abandonar el grupo.

Los New Kids on the Block en los inicios de los años 90 Michel Linssen - Redferns

El nombre de Knight volvió a los medios hace unos años, aunque no fue solo de la mano del reencuentro de la banda. Luego de años de oscuridad, donde luchó contra la presión, el pánico y el resultado de la fama, el artista encontró en los bienes raíces una nueva pasión que lo devolvió a la escena pública: este año grabó la tercera temporada de su programa de HGTV Farmhouse Fixer, una especie de Hermanos a la obra pero en lugar de reformar casas, el artista se dedica a reconstruir grandes granjas.

Una voz destacada

Desde que nació, el 29 de noviembre de 1968 en Massachusetts, Knight estuvo rodeado de niños. Hijo de Marlene y el sacerdote episcopal Allan Knight, creció en Boston con sus cinco hermanos y varios pequeños más que su madre albergaba a la espera de una adopción definitiva. Su amor por la música tuvo sus primeros indicios cuando formó parte de un coro para niños, pero su verdadera oportunidad apareció cuando Donnie Wahlberg, el primer integrante elegido por el productor Maurice Starr para su proyecto juvenil, lo convenció a él y a su hermano Jordan de hacer la prueba para entrar a los New Kids on the Block.

El primer disco de la banda llevó el nombre del grupo como título, vio la luz en abril de 1986 y fue un fracaso. Todo parecía indicar que Hangin’ Tough, el segundo álbum de estudio del grupo, iba a correr el mismo destino, hasta que “Please Don’t Go Girl” empezó a sonar cada vez con más frecuencia en las radios. La consagración llegó con “Step by Step”, en el 90 y el puesto número 1 en las listas de popularidad de la época. Hasta 1995, cuando el grupo se disolvió, hicieron cientos de conciertos alrededor del mundo, sacaron dos discos más, vendieron millones de álbumes y llegaron a encabezar la lista Forbes de los artistas mejor pagados en 1991 y 1992, años en los que desplazaron a Madonna y a Michael Jackson.

Durante la gira de lanzamiento de Face to music, Knight decidió que era momento de dejar el grupo, y así lo anunció durante uno de los conciertos de la banda. El resto de NKOTB dio algunos shows más antes de cancelar el tour de forma definitiva y disolver la banda.

El adiós: miedo escénico

El repentino adiós de Knigh causó tanta sorpresa como preocupación en sus fans. La joven estrella del pop se recluyó en su casa. De los trastornos de ansiedad y pánico habló tiempo después. En 2001, sentado en el living del programa de televisión de Oprah Winfrey junto a su hermano Jordan, el cantante reveló que su salud mental lo llevó a convertirse en una especie de recluso en la década del 90. “Todo el asunto de los New Kids era una locura. Cuanto más crecía, más me sentía atrapado. Siempre tuve esa sensación de estar todo el tiempo nervioso y con miedo a lo que podía pasar”, se sinceró.

Jonathan Knight hoy, como conductor de Farmhouse Fixer Stephanie Diani - HGTV

¿Qué pasó después del furor de la banda? “De 1994 a 1997, no hice nada”, repasó en esa misma entrevista. “Dormí y dormí y dormí. Si estaba despierto, tenía que lidiar con cosas, tenía que hacer cosas. Para evitar eso, simplemente me quedaba en la cama. Uno también pasa por todo el asunto de pensar: ‘soy raro o soy extraño’, y eso hace que todo tu ser se encoja aún más”, contó.

Pese a que parecía que NKOTB era una etapa cerrada para Knigh, en 2008 el cantante por fin aceptó la invitación de sus compañeros. Así, los cinco integrantes originales de la primera boy band norteamericana volvieron al ruedo. Hoy, a 35 años de su génesis, lanzaron el primer single de Still Kids, su nuevo disco de estudio luego de 11 años, y se preparan para la gira Magic Summer Tour 2024 en la que, tal como sucedió en los 90, compartirán show con Paula Abdul y DJ Jazzy Jeff.

Los New Kids On The Block se reunieron para lanzar un nuevo disco y volver a las giras, como solían hacer de adolescentes

La presión, la traición y un casamiento secreto

El año pasado, el cantante de 54 años reveló lo difícil que fue para él no poder decir de manera pública que era gay mientras los New Kids on the Block estaban en su apogeo. Lo hizo en el podcast Frosted Tips with Lance Bass, y confesó además que su manager le aseguró aquel entonces que revelar su sexualidad iba a tener un impacto negativo en su carrera. “CBS nunca me dijo que no dijera nada, pero mi manager sí lo hizo”, contó. “Me llevó a un lado y me dijo: ‘Si alguien se entera, entonces tu carrera se acabó, la carrera de New Kids se acabó. Sony va a perder dinero’. Fue tanta presión y, mirando hacia atrás, es mucha presión para alguien que simplemente está tratando de descubrir el mundo por sí mismo”, explicó.

Knigh vivió con el secreto durante muchos años y fue muy celoso de su vida privada. Hasta que en 2019 una expareja vendió sus fotos al National Enquirer y lo empujó fuera del closet. En ese momento ya había comenzado una relación sentimental con el actor Harley Rodríguez, su actual esposo, y había hablado con la banda, pero no se sentía listo para manifestar sus sentimientos en público. “No quería. Simplemente estaba viviendo mi vida. Mis hermanos y hermanas no decían: ‘Hola, mamá y papá, somos heterosexuales’. No era algo que estuviera escondiendo”, le dijo a la revista People. Knight y Rodríguez se comprometieron en 2016 luego de ocho años en pareja y se casaron en secreto durante la pandemia. Así lo contó el propio cantante cuando una periodista de Entertainment Tonight le vio el anillo de matrimonio y le preguntó por su estado civil.

Una nueva pasión, un reality show para la TV

De los días más oscuros de su vida, cuando soltó a los NKOTB y se recluyó en su casa sin saber qué hacer con su futuro, surgió otra pasión en la vida de Knight, la que lo ayudó a reinventarse y le volvió a dar valor a su vida. Todo comenzó cuando un amigo le pidió que le diera una mano: necesitaba reformar una casa. En ese momento se dio cuenta que el mundo inmobiliario le fascinaba, armó una empresa y se convirtió en un experto de la restauración.

Jonathan Knight encontró en la refacción de granjas una nueva pasión TONY LUONG - NYTNS

Con el carisma de una exestrella de la música y el apoyo de su socia, la diseñadora de interiores Kristina Crestin, Knight llegó a la televisión en 2021 con Farmhouse Fixer, un reality show similar a Hermanos a la obra que se dedica a restaurar granjas históricas en Nueva Inglaterra y que tiene fanáticos en todo el mundo. La tercera temporada se estrenó el 23 de abril pasado y la grabó mientras estaba de gira con los NKOTB. “Diría que este año definitivamente fue un desafío, porque básicamente tenía que estar en ambos lugares al mismo tiempo”, contó. “Había días en los que me bajaba del escenario a las 11 de la noche, me subía a un avión justo después del espectáculo, volaba toda la noche, grababa todo el día y luego volvía a subir a un avión para realizar el próximo espectáculo”, recordó. Por fin, Knight pudo dejar el pánico atrás y disfrutar de lo que más le gusta: cantar y diseñar.

