Jorge Suárez, su regreso al teatro, el valor del prestigio y qué cambió luego de someterse a un doble trasplante

“Estoy muy bien”, ratifica Jorge Suárez cuando, en el saludo inicial, se le hace notar el buen semblante y aspecto físico que muestra luego de haber atravesado dos trasplantes (páncreas y riñón) durante el año pasado. “Hoy celebro un aniversario de mis nuevos órganos”, festeja.

La entrevista con LA NACION tiene como punto de partida pensar en su interpretación en Visitando al Sr. Green, la pieza del norteamericano Jeff Baron, en la que comparte el protagónico con Facundo Arana y bajo la dirección del reconocido Santiago Doria. Sin embargo, no podía ser de otra manera, la charla derivará en otras cuestiones también destacables como la recuperación de su salud, lo que posibilitó su regreso al escenario y a la dirección teatral, ya que también se pondrá al frente de Baraka, la pieza que se estrenará en el próximo verano porteño en el Multiteatro.

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En ese mismo espacio es donde actualmente se ofrece Visitando al Sr. Green, material que regresa a la escena porteña a dos décadas de su estreno. En aquella versión, el Sr. Green era visitado por Pepe Soriano. Facundo Arana y Santiago Doria también eran parte de aquella versión.

-¿Por qué revisitar la obra, valga el juego de palabras con el título, a dos décadas de su estreno? ¿Cómo interpela un presente donde la otredad y el individualismo atentan contra lo vincular?

-Creo que la obra apunta, justamente, a revalorizar los vínculos, a no tener prejuicios sobre otras generaciones, sobre el que piensa distinto, enarbola otras creencias o una condición. Carlos Gardel cantaba aquello de “veinte años no es nada” y es tan cierto, pasó volando este tiempo y la obra, que es muy precisa, tiene el valor de clásico.

La trama rubricada por Jeff Baron -que se montó en más de cincuenta países- parte del accidente vial en el que el joven Ross Gardiner -un ejecutivo de Nueva York- casi atropella al Sr. Green, un anciano viudo con pocas pulgas. El incidente hará que la Justicia ordene a Gardiner visitar al anciano una vez por semana durante seis meses y ponerse a disposición de lo que necesite.

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“Es un texto muy preciso en lo que quiere contar, hay algo del dolor y la amistad, el paso del tiempo y la vejez que no excluyen a nadie”, reafirma el actor.

Ni Gardiner desea visitar al anciano ni Green tiene ganas de abrirle las puertas de su casa: “Eso genera escenas muy simpáticas, donde el rechazo es la constante, pero lo importante es lo que sucede después”.

Los protagonistas Facundo Arana y Jorge Suárez junto al director Santiago Doria, responsables de una de las propuestas más emotivas de la cartelera porteña Gentileza

En los ensayos, el director Santiago Doria fue estricto en no trasladarle ningún tipo de comentario sobre qué sucedía en cada una de las escenas con los espectadores: “Lo fui descubriendo una vez que estrenamos”.

-La pieza es un alegato a la tolerancia. En ese sentido, ¿qué lectura hace del presente?

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-Al mundo lo veo áspero, me gustaría que fuera más dulce, amable, como eran nuestras abuelas. Esa es mi parte romántica, pero mi costado más frío me dice que tenemos que defendernos, que no podemos permitir que nos pasen por arriba.

El oficio

-Durante la pandemia, uno de los sectores más castigado fue el artístico, ya que se consideraba “no esencial”. ¿Hasta qué punto no es esencial?

-Nunca pensé lo contrario, el arte, en general, es esencial. En lo personal, puedo llegar a emocionarme hasta las lágrimas frente a una pintura o escuchando una composición clásica. El arte eleva mi espíritu, me lleva a otro sitio, me saca de la tierra por un rato. Es importante que los gobiernos entiendan que el arte no es un capricho, es algo muy serio, tiene que ver con lo que somos, con lo que queremos ser.

-Su papel fue uno de los más recordados en manos de Pepe Soriano, ¿implica alguna resonancia particular?

-Nos adorábamos, habíamos trabajado juntos en la temporada de Volpone, de Ben Jonson, en el Teatro San Martín. Fue una experiencia maravillosa, yo era un muchacho joven y me emocionaba mucho trabajar con él.

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Jorge Suárez y el ecosistema que mejor lo define, el teatro NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

Mein Kampf (George Tabori), El misántropo (Moliere), El método Grönholm (Jordi Galceran), La última sesión de Freud (Mark St. Germain) y Después de Casa de muñecas (Lucas Hnath) son solo algunos de los títulos que lo desafiaron en escena y con los que construyó un camino coherente, sin dobleces.

Sin embargo, prefiere no afirmarse en el regodeo, no es lo suyo: “No me construye lo que ya hice, siempre estoy pensando en lo que viene”. Incluso, hasta busca apartarse del lustre y los oropeles y sacar algunas conclusiones menos ortodoxas: “En La última sesión de Freud tuve ocho desmayos de espectadores”.

Su caracterización del padre del psicoanálisis fue precisa y la escena donde el pensador se arrancaba el paladar -luego recreada también con excelencia por Luis Machín- no era soportable por todos.

“Luis (Machín) realizaba el otro papel y habíamos decidido quedarnos ‘congelados’ y esperar a que los espectadores afectados pudieran ser atendidos”. Cuestiones del convivio, tal como define el maestro Jorge Dubatti, en torno al acontecimiento teatral.

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Jorge Suárez y Luis Machín en una escena de La última sesión de Freud Archivo

Manzi, la vida en orsai, de Bernardo Carey, Betty Gambartes y Diego Vila, donde compartía el rubro protagónico con Julia Calvo, fue un éxito en el Teatro de la Comedia, hoy inexistente, lo cual lo lleva a reflexionar y alertar: “Tenemos que tener cuidado, nos vamos a quedar solos; es peligrosísimo que, si un teatro da pérdidas, sus edificios comiencen a ser utilizados para otra actividad, como sucede con gimnasios o iglesias”.

-En materia cinematográfica, la calle Lavalle puede dar fe de ese fenómeno, solo las salas del Monumental continúan ofreciendo funciones.

-En la época de esplendor, abandonar los cines y poder llegar a la esquina implicaba varios minutos de caminata debido a la gente que pugnaba por entrar o salir de las funciones. Otro mundo. El Sr. Green en un momento dice: “¿Quién necesita un teléfono?”; todo cambia. Hoy, sin ese aparato no podemos vivir, están las claves del banco y hasta le pido permiso para ir al baño. ¿Podemos vivir sin cines ni teatros?

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Punto de quiebre

Previo al verano de 2025, cuando iba a realizar temporada teatral de Los mosqueteros del rey en Mar del Plata, Jorge Suárez decidió realizar un viaje con motivo de los 30 años de casados con su esposa, la vestuarista Laura Singh, la madre de sus dos hijos. El tour incluyó algunos de los destinos más tradicionales de Europa.

“Fui a Madrid, Roma y Florencia. En esta última ciudad comencé a percibir una sensación extraña. El siguiente punto fue Venecia, donde me sentí bastante mal, pero no quería que me internaran allí, no deseaba que mi mujer me viniera a visitar a un hospital en bote”, cuenta el cuento con cierta gracia y naturalidad.

-¿Cómo siguieron las “extrañas” vacaciones?

-En Madrid, mi mujer y algunos amigos que viven allá, me sugirieron ir a consultar a una guardia, desde donde me derivaron a un hospital de mayor complejidad para comenzar a hacer diálisis: mis riñones habían llegado a su tope.

-Previamente, había tenido algún antecedente.

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-Fui diabético insulinodependiente desde los 25 años. De hecho, cuando me sucedió el episodio en Europa, ya estaba en una lista de espera del Incucai, una de las organizaciones más serias de nuestro país, pero me encontraba muy bien.

-¿Cómo evolucionó el cuadro?

-Me comenzaron a hacer diálisis en España y luego continué acá. A los seis meses, milagrosamente, apareció la posibilidad del trasplante. Digo que es un milagro y que no puedo no creer, porque hay gente que espera hasta quince años hasta que aparece el donante.

-¿Cómo se entera de la existencia de un donante?

-Me llamaron a las dos menos veinte de la madrugada para decirme que estaba primero en lista. Me pidieron que me presentara a las siete de la mañana para realizar una nueva sesión de diálisis y una última prueba de coincidencia para, en caso de que todo estuviera perfecto, ingresar al quirófano al mediodía.

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-Era el llamado más anhelado.

-Al principio me encontraba muy pendiente, tenía miedo de perdérmelo, de no escuchar el teléfono, pero, con el tiempo, me fui relajando, también podían llamar a mi mujer o a mis hijos.

-¿Quién atendió?

-Mi mujer, que se quedó muda y, rápidamente, me pasó el teléfono. Fue una alegría enorme.

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La intervención consistió en el trasplante de un riñón y el páncreas, que siempre deben haber pertenecido a la misma persona. “Mi cuerpo conserva mis dos riñones originales que, al no usarse, se están achicando y lo mismo sucede con el páncreas”.

Una enfermera le sugirió bautizar a los órganos para establecer un vínculo de “amistad”: “En primera instancia, el cuerpo debe rechazar eso extraño que le colocan, es un acto de defensa, pero, con medicación, se impide esa resistencia”.

-¿Cómo fue la charla con la enfermera?

-Me dijo “ponele un nombre, así se llevan bien”, así que, mis nuevos órganos se llaman Juan Carlos.

-¿La aceptación física fue inmediata?

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-Al comienzo me sentí raro, es una sensación extraña recibir dos órganos de otra persona, pero me explicaron sabiamente que, desde mi lugar, estaba continuando la vida de esos órganos para hacer las cosas que más me gustan y que, por otra parte, no le hacía daño a esa persona, sino todo lo contrario. No sé si la donación llegó de un hombre o una mujer, pero decidí hacerle honor.

-¿Fantasea con cruzarse con familiares del donante?

-Para nada.

-Es esencial el rol de la Ley Justina.

-Es muy importante, no hay que olvidarla, salvó muchas vidas.

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Agradece a cada uno de los integrantes del Cemic, el hospital donde se llevó a cabo la intervención: “no puedo no hacerlo, es gente que trabaja con mucho amor”.

-El actor tampoco puede trabajar sin amor...

-De ninguna manera, es fundamental. Nada se puede hacer sin amor.

Sonrisa franca y postura bien alejada de todo divismo, síntesis que lo define PATRICIO PIDAL/AFV

-¿La experiencia del trasplante modificó en algo su percepción del presente?

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-Más que aprender, confirmé. Siempre fui una persona tranquila, un señor educado, no tengo ansiedades, lo único que me enloquece es si algo atenta contra el mundo que busco contar en el escenario.

-¿Qué confirmó?

-Que vale la pena esperar cinco minutos más y que conviene no entrar en discusiones tontas.

-¿Tuvo miedo?

-Si no hubiese tenido miedo, estarías hablando con un loco, pero no tuve terror. En 2015 me hicieron tres bypass. En ese momento, el médico me dijo: “tenés que pensar que entrás al quirófano para resolver un problema que nosotros vamos a resolver”. Apliqué ese pensamiento cuando llegaron los órganos. Sentí esperanza y ganas de volver a actuar.

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De Villa Crespo al escenario

El Sr. Green es un judío de pura cepa. Un entrañable personaje que construyó en un viaje a su propia infancia y adolescencia en la esquina de Padilla y Acevedo, corazón de Villa Crespo, donde vivía con Lila y Jorge, sus padres, y donde se encontraba asentada gran parte de la comunidad judía.

-¿Cómo recuerda a sus padres?

-Fui hijo único, fueron muy amorosos conmigo y gente gaucha con todo el mundo.

-¿A qué se dedicaban?

-Tenían un restaurante donde, durante mis primeros nueve años de vida, también era nuestra casa; las señoras que se paraban en la ventana, cuando volvían de comprar comida fresca en el mercado, conversaban un largo rato en idish, esa fue una inspiración para la tonada de mi personaje actual.

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Curiosamente, también apeló a esa memoria emotiva y técnica cuando, a través de Iliana Calabró, con quien compartió los claustros del Conservatorio Nacional, fue convocado por Juan Carlos Calabró para interpretar a un hombre judío en el programa Calabromas, un clásico de la televisión familiar, donde debió reemplazar a Marcos Zucker: “Tenía todos los prejuicios del Conservatorio, pero el programa me permitió ganar plata por primera vez. Me parecía rarísimo estar en un ciclo cómico, pero aprendí mucho del querido Juan Carlos (Calabró)”.

Cursó los estudios primarios en una escuela pública sobre la calle Camargo, también un reservorio de identidad: “La mayoría de mis compañeros eran de la colectividad judía, así que escuchando a sus padres también conformé una tonada”.

-Su primera vocación fue la medicina, puntualmente la pediatría.

-Creo que fue influenciado por la presencia del médico de familia, pero no lo tengo tan claro. Ese médico que saludaba, te miraba, tenía tiempo para el paciente. No quiero que me hagan mimos, pero mis médicos elegidos tienen esas características, porque me cuesta atenderme con alguien que no es así.

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¿Cómo llega a la actuación?

-En cuarto año de la secundaria, una profesora, que me tenía calado porque cantaba y tocaba la guitarra, me hizo participar en un acto.

-¿Cuál fue el punto de quiebre?

-Me ofreció hacer El emperador de China, de Marco Denevi.

-¿Aceptó rápidamente?

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-Le dije: “profe, no soy actor” y lo único que me respondió fue “anímate”. A partir de eso, me di cuenta que me gustaba actuar. Contar cuentos es mi debilidad. Es un estado de elevación, como estar arriba del piso.

-Sus padres, ¿estimulaban el acercamiento a la cultura?

-Totalmente, ir a ver cine a la calle Lavalle era algo que hacíamos muy a menudo, lo mismo la asistencia a espectáculos para niños y a los espectáculos circenses. En el circo entendí que la gente está esperando que el trapecista se caiga y explote en escena.

-Un morbo que no se dice en voz alta.

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-La adrenalina del error, como sucede en el teatro.

-¿Por qué?

-La gente, en un recóndito lugar de su inconsciente, sabe que, en el hecho vivo, pueden suceder cosas, pero ese es, de todos modos, el gran atractivo del teatro.

-Entonces, la medicina nunca fue una opción.

-Sí, llegué a rendir el examen de ingreso en la Universidad de Buenos Aires, porque mi papá me había pagado por adelantado el curso de ingreso de todo un año.

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-Pero no era su vocación.

-Lo encaré a mi padre y le dije: “te quiero decir que quiero ser actor”. Me miró y me respondió sin dudar: “hacelo, pero hacelo bien”. Lo que me estaba indicando era que debía comprometerme, que me lo tenía que tomar en serio.

-No resultó tan traumático...

-Me falta un capítulo. Cuando le expliqué que no rendiría el examen de ingreso, me ordenó que lo hiciera, dado que había pagado el curso durante todo el año, pero lo que él no sabía era que yo había abandonado a los dos meses, porque la química me hizo escapar de ese curso.

-Entonces, nunca fue a rendir el ingreso a la UBA.

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-Fui y no aprobé.

-¿Qué dijo su padre?

-Luego de muchos años le pude contar que no había completado aquel curso que él había pagado por adelantado. Lo curioso es que el mismo día me entregaron el examen de ingreso al Conservatorio Nacional, donde me saqué 10, y el de la UBA, donde me fue pésimo. La verdad es que no los quería defraudar a mis viejos.

-El actor también ejerce un tipo de medicina...

-Sin dudas.

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Visitando al Sr. Green propone un juego dialéctico y emocional Gentileza

Llega al teatro dos horas antes de la función, un ritual que le permite romper la barrera de la realidad y la ficción: “Aunque haya tenido un mal día, en el camarín se debe respirar buena energía. Antes de salir a escena, me digo unas palabras y voy para adelante”.

El año pasado debutó en la dirección profesional -en tándem con Eduardo Gondell- con el clásico Los pilares de la sociedad, de Henrik Ibsen. “Fue un regalo de la vida”, admite.

Este verano, volverá a repetir la experiencia con la reposición de Baraka. En pocos días comenzarán los ensayos con vistas al debut del 8 de enero en el Multiteatro, escenario al que subirán Carlos Portaluppi, Diego Ramos, Campi y Alberto Ajaka para dar vida a la nueva puesta de un material de probada eficacia.

-¿Qué es el prestigio? ¿Se percibe en esa categoría?

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-Me lo dicen, pero lo único que sé es que estoy comprometido con lo que hago y que me siento muy respetado por la gente. No siempre sale todo bien, pero eso es el arte, pararse en lugares de riesgo, al borde del precipicio. Si no estamos en ese borde, ¿para qué nos subimos al escenario?

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