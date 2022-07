José María Listorti, sobre su salida de elnueve: “Me dolió lo que pasó”

Si bien la decisión de irse de elnueve y de La Flia (la productora de Marcelo Tinelli con quién trabajó durante casi 30 años) ya estaba tomada y anunciada desde hace tiempo, la semana pasada José María Listorti finalizó las grabaciones de su programa Super Super con sabor amargo.

¿Qué pasó? El conductor y humorista había grabado una emisión especial como participante que finalmente nunca salió al aire.

“Fue algo muy raro. Sabíamos que terminábamos el 30 de junio, mi contrato con el canal y con La Flia terminaba ahí. El día 29 hicimos un programa especial con los técnicos participando: dos camarógrafos, dos sonidistas, un musicalizador; fue muy divertido el programa. Y el jueves habíamos participado nosotros: Vicky (la cajera), los repositores, los productores y yo. Un programa muy lindo que estuvimos vendiendo durante toda la semana en redes ”, contó Listorti este mediodía desde el móvil de Socios del espectáculo, por eltrece.

Sin embargo, el programa nunca salió al aire. “ De repente veo que pusieron otro programa repetido . Yo sabía que iban a pasar repeticiones durante dos semanas hasta que arranque el nuevo ciclo (…) Automáticamente me manda un mensaje mi productor, Jesús, y ahí nos enteramos que la gerencia había decidido pasar el último programa al final cuando terminen los grabados”, explicó mostrando su total desacuerdo con esta decisión del canal.

“Cosa que a mí me sorprendió porque yo había hablado con Diego Toni (Gerente de elnueve) y le dije que lo bueno era terminar el ciclo y después empezar a repetirlo; más después de haberlo vendido toda la semana en redes. Ahora ni sé cuándo va a ser ”, expresó molesto.

Respecto a cuál fue la explicación del directivo, reveló: “Me dijo que es una decisión del canal que la tengo que respetar, pero la verdad es que no estoy de acuerdo. Yo terminé de grabar, cumplí, no falté ningún día... Pero bueno, el canal decidirá si lo pasa, si se lo guarda, si no... Es una decisión de ellos, yo ya lo grabé y cumplí”.

José María Listorti estuvo al frente de Super Super durante un año y medio DIEGO SPIVACOW / AFV

Tras advertir que estuvo un año y medio al frente de este programa y que siempre hubo un clima muy lindo, el conductor contó cómo fue despedirse de todo su equipo. “El último programa nos pasó algo muy raro y muy lindo. Cuando entré al estudio, estaban todos los técnicos esperando para saludar (inclusive los que no tenían que ir ese día). Nos quedamos hasta la 1.30 de la mañana, comiendo, charlando, brindando. Una cosa tan linda por eso cuando no lo vimos nos dolió . Fue raro y son decisiones con las cuales no estoy de acuerdo pero bueno, las respeto”, volvió a repetir enojado.

“Yo pongo el alma, el cuerpo, me pongo la camiseta en cada proyecto que hago. No coincide la onda que le pusieron durante todo el año con la decisión final. Lo bueno es que lo pude hablar con Diego Toni, quedó claro y no hay odio. Sí reconozco que no me gustó y me dolió y no estoy de acuerdo con la decisión del canal”, insistió, firme en su postura.