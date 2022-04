José María Listorti explicó por qué renunció a LaFlia y habló de Marcelo Tinelli: “Todo tiene un final”

Después de muchos años como parte de la productora, José María Listorti se desvinculó de LaFlia y ya no participará de sus contenidos. En una entrevista, el conductor explicó los motivos por los que tomó la decisión. Además, reveló que no pudo hablar sobre esto con Marcelo Tinelli y que no le comunicó cara a cara su salida.

Luego de ser consultado por su vínculo con Vayo Coin, Listorti apareció con una noticia que hizo ruido en el mundo del espectáculo. A lo largo de su carrera, logró construir una popularidad enorme y una fuerte carrera gracias al trabajo que realizó junto a la productora de Showmatch. Más allá de que formó parte de otros programas y medios, su paso por la televisión fue sin dudas lo más reconocido de su experiencia.

Por eso llamó tanto la atención la noticia de que no seguirá ligado a LaFlia. “Lo vengo madurando hace mucho. Todo tiene un final”, comenzó, en diálogo con LAM (América). A continuación, comentó que charló sobre su salida con Federico Hoppe y Pablo “Chato” Prada, pero que no pudo comunicarse con Tinelli: “Hablé con ‘Chato’ y con Fede. No pude hablar con Marcelo porque estaba en México”.

Jose Maria Listorti habló sobre su renuncia a LaFlia DIEGO SPIVACOW / AFV

Sobre esto último, Listorti remarcó que tenía el deseo de poder dialogar con el conductor antes de formalizar su renuncia. “Me hubiera gustado decírselo. Me juntaré en estos días para hablarlo”, manifestó cuando el cronista le recordó que Tinelli ya regresó a la Argentina luego de su viaje.

Con respecto a los motivos, el conductor se refirió al tiempo que lleva trabajando con la productora y al deseo de tener otro ritmo de vida: “Es algo que se siente. Son muchos años, quiero parar un poco. Hace mucho que hago televisión ininterrumpidamente. A lo mejor, más que descansar yo, la gente se merece un descanso de mí”.

José María Listorti renunció a LaFlia

A pesar del convencimiento, dejó en claro que la decisión no fue fácil. “Es una decisión que me costó muchísimo. Empecé en el ‘93 con Marcelo, son muchos años”, recordó. Por último, también mencionó el éxito de sus otros trabajos y la posibilidad que le dan para tomar esta decisión y cambiar el ritmo de su vida cotidiana: “Necesito descansar. La radio está bien y estoy trabajando bien con las redes”.

El futuro de LaFlia y de Marcelo Tinelli en la televisión

Más allá de la salida de José María Listorti, lo cierto es que la productora y el conductor se encuentran enfocados en lo que será la vuelta en junio. Según pudo saber LA NACION, Tinelli apostará por un formato nuevo, que significará un cambio importante a lo que ofreció durante los últimos años.

Marcelo Tinelli anunció que lanzará otro programa distinto a Showmatch

Uno de los cambios más fuertes será el del nombre. Para la edición 2022 de su programa, el ciclo no llevará el título de Showmatch, como venía sucediendo desde el año 2005. “No se va a llamar Showmatch, ya que haremos otro programa, otro formato, otro nombre”, confirmó el propio conductor.

La productora apunta a una adaptación de All Together Now, un ciclo de la BBC en el que el jurado está compuesto por 100 figuras que están juntas en una tribuna.