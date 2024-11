Jude Law explicó por qué hacer Alfie fue “una mala decisión”: “Probablemente, me pagaron demasiado”

Cuando el guion de la remake de Alfie llegó a las manos de Jude Law, el actor británico gozaba de un gran momento laboral: la crítica lo celebraba, sus papeles cosechaban nominaciones -entre ellas dos a los premios Oscar por El talentoso Mr. Ripley y Cold Mountain- y sus films eran un éxito de taquilla. Sin embargo, su nombre no logró salvar al proyecto del fracaso . Hoy, a 20 años de su estreno, la estrella de Hollywood no dudó en tildar a Alfie como “su primer gran fracaso”.

En Alfie, Law se puso en la piel de un sensual, carismático y mujeriego chofer de limusina que comienza a replantearse su existencia luego de experimentar las consecuencias de su estilo de vida. La película se estrenó en 2004 y fue una remake del film que, con el mismo título, protagonizó Michael Caine en 1966. La reacción del público no fue la esperada por Paramount Pictures: la película logró recaudar un poco más de la mitad de los 60 millones de dólares que tuvo como presupuesto. A la crítica tampoco le gustó, aunque no pusieron el foco en la actuación de Law.

“Una mala decisión”

En una extensa y distendida entrevista con la versión británica de la revista GQ, Law se explayó sobre el significado de aquel film en su carrera. “Estaba en una posición muy fuerte en ese momento porque acababa de recibir otra nominación al Oscar por Cold Mountain”, recordó el actor. “Y que Alfie haya sido la película que elegí hacer después de eso, creo que fue una mala decisión”, confesó, sin vueltas.

Law explicó además que cuando vio el resultado final quedó decepcionado : en su imaginación el relato era más crudo, con más contenido. “Se sentía un poco ligero, demasiado cursi”, recordó. “Creo que se hizo por demasiado dinero, y probablemente, me pagaron demasiado dinero , lo cual subestimé en ese momento. Me arrepentí por haber hecho algo que se centraba en el galán y el protagonista carismático y que no había funcionado”, agregó.

Matt Damon, Jude Law y Gwyneth Paltrow en El talento del señor Ripley (1999), de Anthony Minghella. Su rol le valió a Law su primera nominación al Oscar

Cuando el periodista le preguntó a Law si su trabajo en Alfie, un proyecto que aceptó aunque sus instintos le marcaban lo contrario, le quitó confianza en aquel momento, el actor se tomó unos segundos para responder. “Sí, creo que probablemente sí”, confesó. “Todos tienen éxitos, todos tienen fracasos, pero sí, creo que sí. También me hizo dar cuenta de que, cuando uno acaba de salir de la puerta, todo el mundo está intrigado y quiere un trocito de uno. Y, en cuanto uno tiene un par de fallos, la atención de los demás se va a otra parte. Y, por eso, una parte de uno también piensa: ´Ok, ¿y cómo consigo que me devuelvan esa atención?”

De todas maneras, el traspié que significó hacer Alfie, no logró hacer mella en la carrera de Law, que continuó con películas celebradas por la crítica como El gran Hotel Budapest o grandes tanques como Animales fantásticos y Sherlock Holmes. También brilló sobre las tablas en importantes producciones del West End londinense y en Broadway, y participó de casi una decena de series de televisión.

Black Rabbit, el nuevo desafío de Law

Jason Bateman y Laura Linney se encontrarán en Black Rabbit luego de compartir pantalla en Ozark COURTESY OF NETFLIX - Ozark__Season_4_Part_1__The_Beginning_of_the_End__1971170__00_04_48_06__288559R

Black Rabbit, la próxima miniserie de Netflix ambientada en la escena nocturna de Nueva York, es el nuevo desafío de Law , quien además de estar frente a cámara con Jason Bateman, también tiene rol de productor. En tanto, Bateman además, dirigirá los dos primeros episodios mientras que será Laura Linney la encargada de dirigir el tercero y el cuarto.

Según adelantó la famosa plataforma de streaming, la trama de Black Rabbit cuenta la historia de dos hermanos: uno, dueño de un lugar de moda en la ciudad de Nueva York (Law), y el otro, con un presente muy caótico (Bateman), a quien el primero le permitirá volver a entrar en su vida y así pondrá en peligro todo lo que ha construido.

Además de los dos protagonistas, son parte del elenco Cleopatra Coleman, Amaka Okafor, Ṣọpẹ́ Dìrísù, Dagmara Dominczyk, Chris Coy y Troy Kotsur.

LA NACION

Temas Jude Law