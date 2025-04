Gastón Dalmau: su vida en los Estados Unidos, el sueño que espera cumplir y la relación a distancia con su pareja

“Soy nómade”, le dice Gastón Dalmau a LA NACIÓN. El actor, productor y cantante se refiere al estilo de vida que adoptó los últimos años, en los que pasó sus días entre la Argentina y los Estados Unidos. Estuvo en Los Ángeles y hace un tiempo se mudó a Nueva York, aunque actualmente se encuentra en su país natal cumpliendo con compromisos laborales. En La Gran Manzana, lo esperan su pareja, José, y su perro, Roger, a quien describe como su “hijo perruno”. Por su profesión, Gastón viaja constantemente. Es por eso que, por momentos, mantiene su relación a distancia.

Por estos días, el ganador de la segunda edición de MasterChef Celebrity se encuentra en Buenos Aires promocionando “Abre tus Ojos”, el tema de Casi Ángeles que reversionó junto a su amiga y excompañera de elenco Rochi Igarzábal. Además, grabó dos series que se estrenarán próximamente y actualmente está rodando NOA, una coproducción argentina-israelí de Yair Dori, protagonizada por Noa Korol, la pop star del momento en Israel. “Estoy haciendo roles de adulto”, cuenta sobre el personaje en la ficción en la que comparte elenco con actores argentinos como Caro Domenech, Mica Suárez, Agustín Bernasconi, El Purre y Kevsho, entre otros.

Su vida en Hollywood, el universo Marvel, su pareja, el pasado de Casi Ángeles. De todo esto, y mucho más, habla en este mano a mano con LA NACIÓN.

-¿Cómo analizarías la repercusión de tu reencuentro musical con Rochi?

-Es un volver el tiempo atrás, revivir un montón de cosas. Con Rochi nunca perdimos la amistad, el contacto siempre estuvo y siempre estuvo la idea de hacer algo juntos. Por supuesto que pensamos en millones de cosas: volver a hacer “Abre Tus Ojos” era una de las ideas. Y creo que llegó el momento, nos lo queríamos dar como un regalo, tanto para nosotros como para la gente que nos acompañó desde esa época hasta ahora . Y siguen, es cada vez más impresionante. Así que el reencuentro es volver a estar juntos y disfrutar de algo con lo que lo pasamos muy bien.

-¿Cómo fue rodaje del videoclip y compartir los días esos de grabación?

-Grabar el videoclip fue, primero que nada, reírnos. Porque nosotros tenemos eso de mirarnos y de disfrutarnos entre los dos, reírnos, porque sabemos que algo va a pasar. O yo la miro y sé que algo no lo está sintiendo o sí lo está sintiendo. Hay una química con Rochi que surgió desde el primer momento en que nos vimos. Sabía que la iba a pasar bien, no hay duda de que con ella, a cualquier lado donde voy, la paso bien . Y es como que nunca dejamos de trabajar juntos, por más que la serie haya terminado hace muchísimos años, igual que la banda. Todo empezó por trabajo, pero después nació la amistad y siempre que nos encontramos en algún evento, después nos juntamos a comer un asado. Es una mezcla de amistad y profesión.

-Nunca se perdió ese vínculo.

-Nunca se perdió, es claro, sabía que iba a trabajar y que la iba a pasar bien, porque siempre la paso bien con Rochi.

-¿Qué sentís cuando te piden o les piden que se vuelvan a juntar?

-¡Me encanta! La verdad que la gente sigue ahí firme. Hoy en día me encuentro madres que en esa época eran adolescentes, o gente joven que miraba las novelas y cuyos hijos hoy también la miran en YouTube, y prácticamente es como si uno fuera un familiar. A mí me gusta que todo eso siga vigente. Por eso, que vengan padres con chiquititas de ocho años que me digan “te veo en Casi Ángeles” a mí me parece una locura. Sentir que lo que hicimos marcó a una generación, o a varias, me parece increíble , y obviamente que cuando nos juntamos hablamos mucho de estas cosas, por más que cada uno haya hecho su carrera por otros lados... ¿Cómo no me voy a poner contento?

-¿Hace cuánto que lo planeaban con Rochi? Imagino que no habrá sido fácil coincidir sus agendas...

-No, las agendas son difíciles pero más allá de eso los cambios de cada uno, por ahí decíamos “hagámoslo” y pasaba el tiempo... No es que se desinfla el proyecto, sino que uno empieza a hacer una cosa o a componer con otra persona, o yo empiezo a grabar una serie. Entonces, otra vez baja la intensidad y después volvemos: “Tenemos que hacerlo, encontrar el momento. Esta vez sí bloqueamos el calendario, nos vamos a dedicar a esto”.

-Esta vez fue su prioridad.

-La prioridad es “Abre Tus Ojos”, es el regalo para nosotros, para la gente. Digo siempre para nosotros porque primero creo que arranca de un lado egoísta. Decir: “Loco, quiero que cantemos, Rochi, que cantemos juntos de nuevo”. Y sabemos que la gente lo va a disfrutar, lo va a valorar también en el sentido de que por ahí podríamos no cantar nunca más los temas de Casi Ángeles, pero nosotros estamos orgullosos de eso.

-¿Hace cuánto que lo planeaban?

-Octubre de 2024. Empezamos con el tema ya definido.

-Viviste mucho tiempo en el exterior. ¿Qué es lo que más se extraña cuando estás en otro país, y viceversa?

-Es una pregunta medio capciosa en el sentido de que siempre viví allá y acá. Mi vida fue así. Me fui en el 2012 a probar, a estudiar, empecé a trabajar, a hacer distintas cosas hasta que volví. Después me llamaron de MasterChef Celebrity. Hacía mucho que tenía ganas de hacer tele en la Argentina, de volver adelante de cámara, así que aproveché la oportunidad. Allá, en los Estados Unidos, la vida es muy linda, estoy muy bien, vivo muy bien. Por suerte puedo trabajar mucho allá, pero a la vez también me gusta estar acá, me gusta la forma en que se trabaja acá . En cada lugar donde laburo, conozco a alguien, ya sea de técnica, de producción. Entonces, me siento como en familia. Vivir afuera es complicado, no es fácil. No es fácil hacerse amigos. Uno dice: “Se van a vivir afuera, qué bueno”, pero hay un montón de contras. Por suerte, en mi caso, al ir y venir puedo estar disfrutando de los dos mundos.

Gastón Dalmau: "Allá, en los Estados Unidos, la vida es muy linda, estoy muy bien, vivo muy bien. Por suerte puedo trabajar mucho allá, pero a la vez también me gusta estar acá, me gusta la forma en que se trabaja acá" Instagram

-¿Cómo fue la experiencia de trabajar en Marvel?

-Toda la experiencia de efectos visuales fue una locura. Son cosas que suceden muy raramente, haber llegado a un estudio como Marvel. Ahí fue que me mudé de Nueva York a Los Ángeles. Me mudé por placer y porque quería trabajar con ellos. Es muy loco verte en los carteles cuando terminan las películas. Yo estuve, participé en grandes producciones; trabaja mucha gente en este tipo de películas, más de 500, 1000 personas, es tremendo. Y yo, feliz, orgulloso... Siempre valoro eso en mí, en el sentido que estudié autodidacta porque aprendí por videos, por libros, busqué la manera de llegar. La forma en que llegué hasta donde llegué en Marvel también me pone orgulloso.

-¿Cuál fue tu trabajo en Marvel?

-Empecé en distintas áreas. Primero estuve en producción de efectos visuales. Después pasé a compositor, que es cuando hacés los efectos en una oficina, estás enfrente de la computadora. También trabajé en set tomando toda la data de los efectos que se van a hacer, de los lentes que se usan en cada cámara. Implica estar en el medio de las grabaciones. Fui pasando por distintos proyectos y distintos puestos.

-¿En qué películas trabajaste?

-Mi primera película fue Las Tortugas Ninjas, que no es de Marvel. De ahí mandé un mail una persona de la que tenía contacto, Pablo Hellman, y hasta el día de hoy le agradezco porque él fue el que me dio la oportunidad. Me gusta agradecer a la gente que ayuda en el camino. Y después de ahí salté a Marvel, pero Marvel me llamó a mí porque les pasaron mi nombre, porque estaba trabajando en New York. Contar esta historia es muy loca porque yo deseaba trabajar en Marvel y terminé trabajando ahí, hice tres películas: Capitán América: Civil War , la primera de Doctor Strange , y Capitana Marvel .

-¿Laboralmente, cuáles son las diferencias más marcadas entre trabajar en Hollywood y en la industria argentina?

-Son, como digo, dos mundos aparte. En las películas que trabajé, que también hice cine independiente allá, se nota la diferencia en el sentido económico. Por supuesto cuando hay grandes producciones, hay grandes despliegues de todo tipo, como cortar la ciudad de Manhattan. Hay algo que siempre rescato de la diferencia del trabajo allá y acá: la camaradería. Yo siento que acá existe eso del trabajo humano, de solucionar cosas, de ser rápido para un montón de situaciones que por ahí, en los Estados Unidos, tienen más protocolo. El de empujar como todos para el mismo lado. Acá se trabaja en equipo y allá cada equipo trabaja para su equipo, digamos: cámara para cámara, efectos visuales. Y esa, para mí, no es la forma de trabajar. Obviamente tienen su fórmula, por algo tienen blockbusters y son exitosos. Yo personalmente, por como me gusta trabajar a mí, extrañaba la Argentina.

-¿Cómo fue volver a trabajar acá después de tantos años, con el éxito que fue MasterChef Celebrity?

-Los primeros años venía poco a la Argentina, pero después empecé a viajar un poco más porque empezaron a surgir cosas. Salió lo de MasterChef, que fue fuerte, muy intenso, lo disfruté mucho pero también transpiré mucho, me enojé y aprendí. Conocí mucha gente, fueron muchos meses en medio de la pandemia. Fue mi primera vez de exponerme como Gastón Dalmau, la primera vez en jugarme a algo nuevo sin esconderme detrás de un personaje. Acá era: “La gente me va a conocer a mí”. Eso me demostró que siendo yo mismo también era aceptado. En un punto siento que mi primer hit fue Casi Ángeles, y el segundo hit fue MasterChef.

-¿Y habrá un tercer hit?

-Veremos qué es lo que se viene. Hay muchas propuestas, hay muchas cosas que están saliendo, así que estoy contento.

Gastón Dalmau Instagram

-¿Cómo es tu vida ahora? ¿Vivís un tiempo acá y otro tiempo allá? ¿Dependés de los compromisos laborales?

-Sí, y no. O sea, vivo un poco acá, un poco allá, me las arreglo con mi pareja para poder llevar la relación como la llevamos hace tanto tiempo. Y también con nuestro hijo perruno . Así que cuando van saliendo los trabajos vengo, estoy un tiempito, me vuelvo a ir. Voy y vengo.

-¿No tenés calendario en ese sentido?

-No, es difícil el tema del calendario, ir armándolo. Además, tengo que ir cambiándolo muy seguido porque por ahí tengo proyectado irme o quedarme acá y después me tengo que ir porque sale otra cosa. Así que estoy yendo y viniendo, pero mi domicilio hoy en día vendría a ser la Argentina.

-¿En dónde te ves a futuro?

-Qué pregunta difícil. Yo siempre digo que programo mi vida de acá a seis meses. Y como la carrera del actor en sí tiene muchos altibajos, es eso también: estar pensando de acá a seis meses qué es lo que voy a hacer, qué es lo que va a pasar, dónde voy a vivir. Así que no sé, puedo terminar en los Estados Unidos, en la Argentina, o en Costa Rica. Dependiendo de las propuestas, lo que vaya pasando. Soy muy nómade, siempre fui de adaptarme, de viajar y de armar una mochila. Pongo lo justo y necesario y ya está.

-Trabajaste adelante y detrás de cámara, hiciste televisión, cine, música... ¿Hay algo más que quieras hacer?

-Sí, hay algo de eso, por supuesto. Hice de todo un poco, pero me gustaría hacer mi propio proyecto, dirigirlo, me gustaría producirlo. Ya sea mi propia futura película, o futura serie. Me gustaría estar la parte de dirección, de cranear un poco. Estoy medio en ese proceso ahora. Lleva tiempo también. Y la música tampoco la quiero soltar nunca, es algo que quiero seguir haciendo. Quizás mañana estoy en una banda o estoy cantando en algún lado.

-¿Volverías a subirte a un escenario cantando?

-Por supuesto que sí, extraño el escenario y en algún momento volveré.

-¿Cómo sigue tu año laboral?

-Intenso. Con muchos viajes, con muchas propuestas, con cosas que se están cerrando, con cosas cerradas. Pero por ahora enfocado en “Abre Tus Ojos”, la serie que estoy grabando ahora, que supongo saldrá en unos meses, y las dos series anteriores que espero que salgan muy pronto.

Milagros Monti Por