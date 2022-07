Julieta Ortega se pone al frente de un programa sobre Malvinas y relata su propia historia

Julieta Ortega presenta Malvinas y yo, una serie documental de seis episodios que se verá todos los miércoles. a las 23, a partir del 27 de julio, y que contará con testimonios en primera persona sobre la experiencia de atravesar una guerra. La propuesta promete abordar la guerra desde distintos ángulos, con historias personales que han afectado, durante y después, a sus protagonistas. Entre los testimonios está el de Fernando Díaz, soldado y operador de LRA 60 Radio Nacional Malvinas, Tahiana Marrone, excombatiente y actual mujer trans, los trabajadores de la entonces Argentina Televisora Color (ATC), como se denominaba la Televisión Pública en 1982, familiares de soldados muertos en combate y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el reconocido cantante lírico Darío Volonté, sobreviviente del Crucero General Belgrano.

En diálogo con LA NACION, Julieta Ortega recuerda cómo vivió la guerra de Malvinas con apenas 9 años y por qué aceptó el desafío. “Me convocaron a principios de año, cuando ya estaba haciendo Perdida mente, en el Multiteatro, y preparando los micros de poesía que van estar en Canal Encuentro, a partir de agosto. La conducción me gustó toda la vida y lo hice bastante poco; lo hice hace muchos años con Nosotras, un programa que fue idea mía y que se vio en Cosmopolitan TV. Para entonces se había concretado la grabación de los micros de poesía. Cuando me llamaron para Malvinas y yo, dije ‘perfecto’ porque viene a cerrar algo que me interesa mucho y es la conducción. Por otro lado, la TV Pública es un espacio que me gusta y me trae muchos recuerdos”, relata con entusiasmo la actriz.

-¿Qué recuerdos?

-Yo iba a Canal 7 cuando era ATC, en los ‘80, con mi madrina, Ana María Picchio, que grababa la novela de Andrea del Boca, Andrea Celeste. El canal está igual y cada vez que paso, por alguna razón, pienso “qué maravilla estar acá”. Funciona hasta un jardín de infantes. La propuesta me cerraba por todos lados: la posibilidad de conducir, de hacerlo en Canal 7 porque nunca había trabajado ahí y porque en el ‘82, durante la guerra, yo era chica, pero la recuerdo bien y viví toda la euforia del “estamos ganando”. Y porque siento que Malvinas es un tema incómodo y raro, nadie sabe bien dónde ponerse y fue poco revisado. Me parece que los excombatientes de Malvinas no tuvieron la suerte de que sea una guerra del todo reconocida, al menos lo que hicieron ellos, que pusieron el cuerpo por algo que en ese momento todos creíamos que era una causa justa porque había que salir a defender el país. Malvinas y yo es un documental en primera persona y es un género que me gusta mucho como espectadora. Son historias periféricas a la guerra y tienen en común la perspectiva del relato de estas personas que atravesaron la guerra.

-Tenías apenas 9 años, ¿te acordás qué pensabas sobre Malvinas?

-Yo iba a la primaria y recuerdo que era la época de los chocolates, ropa de abrigo, las bufandas y las cartas.

-¿Escribiste cartas a los soldados?

-Claro, creo que todos lo hicimos. Y aparte fui al canal, al famoso programa para recaudar fondos que duró 24 horas y que condujeron Pinky y Cacho Fontana. Fui con mi papá, y mis hermanos y estaban los actores y actrices contestando los teléfonos. Cuando sos chica, no te olvidás más de esas cosas. Fue impactante. Creo que nunca fue una guerra totalmente reconocida como tal porque fue inventada por la dictadura o quizá por otras razones. Es una guerra incómoda para todos. Está bueno que esas historias se revisen.

-¿Hay más proyectos de conducción?

-En agosto sale al aire Tres poemas, que son micros de poesía para el Canal Encuentro. Soy muy curiosa. El programa que hice para Cosmopolitan TV fue una idea mía, eran entrevistas que le hacía a diferentes invitadas, entre ellas la China Suárez, Lali Espósito, la Negra Vernacci, Verónica Lozano, Florencia Peña, Nancy Dupláa, sobre temas que me convocan como por ejemplo la relación de las mujeres con el dinero, con el sexo, con el amor. Eran doce temas, me gustan los relatos en primera persona y soy curiosa sobre la vida de los demás, me gusta saber cómo se las arreglan con cosas que me atraviesan. Además soy muy lectora, especialmente de poesía, y hace años que vengo arrastrando el sueño de hacer un programa sobre poetas argentinas. Es una idea que llevé al canal en 2014, pero se fue atrasando. Mi idea es poder acercarle la poesía a la gente, sobre todo a las generaciones más jóvenes porque a veces parece un género bastante lejano.

-¿Escribís poesía?

-Escribí un cuento para niños que se llama Un año con Aman da, que editó Orsai hace varios años. Soy más lectora de poesía, sobre todo de mujeres poetas y el equipo detrás de cámaras también estuvo integrado por mujeres y fue una experiencia muy linda.

-También estás haciendo teatro y compartís escenario con tu madrina.

-Sí, estamos en el Multiteatro de miércoles a domingos, con Perdida mente. Seguimos todo el año y en verano nos vamos a Mar del Plata y la idea es hacer gira en el 2023. Me gusta trabajar con mujeres, siempre me llevo muy bien y con Ana María nunca había trabajado. Bueno, en realidad sí nos cruzamos en proyectos más chiquitos, como por ejemplo Pequeños milagros, donde ella hacía de mi madre, pero tenía una sola escena. Y también en algún programa, pero uno o dos capítulos. Hacer teatro es totalmente diferente porque convivís todos los días. Es una experiencia muy linda sobre el escenario y debajo del escenario. Leonor Benedetto, Karina K y Patricia Sosa, además de Ana María, son compañeras hermosas. Y por otra parte el tema es muy interesante y hay muchas personas que van a vernos y después nos dicen que es la historia de su madre, o de su abuela o su hermana. El acierto de José María Muscari fue mirarlo con un halo de humor y es una tarea muy difícil hacer eso con algo tan doloroso como una enfermedad cognitiva y lo logró.