Julieta Prandi rompió el silencio y aclaró quién es el hombre con el que fue fotografiada en Brasil

Si bien decidió mantenerse distanciada de la prensa luego del escándalo que desató su sorpresiva separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi hizo una excepción este domingo. Desde Brasil, donde se encuentra de vacaciones, la modelo respondió a quienes la criticaron luego de que se difundiera una foto en la que se la ve en la playa junto a un hombre.

Julieta Prandi atravesando su duelo en Brasil #LAM pic.twitter.com/xJjZxxjE2Y — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) October 17, 2026

En la imagen, que la cuenta @ElEjercitodeLAM compartió el sábado por la tarde, Prandi aparece recostada en una reposera, con los ojos cerrados, mientras toma sol. A su lado, sentado en una silla playera, la acompaña un hombre cuya identidad no había trascendido.

La postal generó de inmediato un sinfín de especulaciones y repercusiones en las redes sociales. También hubo fuertes críticas para la conductora, quien decidió romper el silencio y aclarar la situación. “Sí, con mi mejor amigo. Gracias por preocuparse”, respondió en X a una publicación que aseguraba que, en medio del escándalo por su separación, se había “ido del país con otro hombre”.

Si, con mi mejor amigo. Gracias por preocuparse. https://t.co/tljbf6GZnI — Julieta Prandi (@JPrandiOficial) October 17, 2026

Prandi viajó a Brasil unos días después de anunciar en Instagram el final de su relación con Ortega. Para estas vacaciones, aprovechó los días que había pedido en la radio para su luna de miel, según contó su amigo y compañero de trabajo Mariano Peluffo.

“Nunca lo vi tan triste a mi papá”

En medio de las repercusiones por la separación, India Ortega, hija del músico, habló con una cronista de Infama. “Estoy un poco sorprendida, porque nadie se lo esperaba. Se casaron hace muy poco, entonces nadie en mi familia se esperaba este momento”, explicó. “Triste, obviamente, por verlo a mi papá así, por ver que una relación tan hermosa se termine de esta manera”, agregó.

India Ortega junto a Emanuel, su papá Tadeo Jones

La joven también manifestó su deseo de que la expareja pueda resolver sus diferencias en la intimidad. “Espero que se pueda resolver de forma privada, como tendría que haber sido desde el momento uno, y que esta situación se termine de una vez por todas, porque la verdad que ni mi papá ni nadie la está pasando muy bien”, señaló.

Consultada sobre el anuncio de Prandi, la hija de Ortega y Ana Paula Dutil aseguró que se enteró de la ruptura a través de las redes sociales. “Yo me enteré por el posteo de Julieta. Toda mi familia se enteró por la historia de Julieta”, contó. Si bien aclaró que su papá “sabía que estaba teniendo su tema con Julieta”, explicó que el resto de la familia desconocía la situación. “Todos fuimos a escribirle a mi papá para preguntarle si era verdad”, reveló.

India contó que, por el momento, no había hablado con Prandi. “Creo que prefiero darle el espacio a mi papá primero a resolver sus cosas con ella y que ellos solos puedan resolver sus temas. Pero yo no me voy a meter”, sostuvo. En cambio, aseguró que sí había hablado mucho con su padre y que estaba pendiente de él. “Nunca lo vi tan triste a mi papá, la verdad. Lo afectó mucho esta forma de cómo se está dando todo, pero yo sé que lo va a poder pasar como pasó un millón de cosas más”, explicó.

Una postal del casamiento por civil de Emanuel Ortega y Julieta Prandi Gerardo Viercovich - LA NACION

Según contó, la ruptura tomó a Emanuel por sorpresa. “Le afecta mucho la separación a mi papá, porque no se lo esperaba”, señaló. Además, se refirió a los sentimientos del músico por la modelo: “A Julieta mi papá la ama, la ama, y lo veo en sus ojos y veo por cómo habla de ella, que la defiende a muerte todo el tiempo hasta el día de hoy”.

Sobre el final de la charla, India desmintió una versión que indicaba que Ortega estaba durmiendo en un sillón en un estudio. “En un sillón mi papá no está durmiendo, se los prometo”, aseguró. Y cerró: “Me duele verlo triste y me duele saber que se terminó esta relación que ellos tenían, que yo pensé que iba a durar”.

El anuncio de Julieta Prandi

El comunicado que publicó Julieta Prandi

Prandi y Ortega se casaron el 15 de septiembre, después de seis años de relación. Apenas 27 días más tarde, la modelo anunció la ruptura a través de sus historias de Instagram. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver con la verdad”, escribió.