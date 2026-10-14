Mariano Peluffo contó cómo se encuentra Julieta Prandi tras su sorpresiva separación de Emanuel Ortega: “No está arrepentida”

El lunes por la noche, Julieta Prandi sorprendió al anunciar su separación de Emanuel Ortega. Ahora, mientras crecen los rumores sobre terceras en discordia, Mariano Peluffo, compañero de trabajo y amigo de la modelo, habló con la prensa y dio algunas pistas sobre los motivos de su decisión. “Juli está muy segura, muy firme”, aseguró.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi

“Queremos saber cómo está ella. ¿Hablaste con Julieta en estas últimas horas?”, fue lo primero que le preguntó el cronista de Puro Show al abordarlo en la calle. El conductor explicó que su compañera se ausentará del programa de radio que comparten durante unos días. “Ayer hablamos un montón. Ella ahora se está tomando unos días que ya estaban pautados, estaban previstos. Eran de luna de miel, eran un viaje en pareja que no va a ocurrir, pero son días que se toma igual y que, de verdad, le vienen muy bien”, contó.

Peluffo reconoció que la noticia de la ruptura lo sorprendió tanto como al resto. “La veía bastante movilizada, pero decía: ‘Bueno, se va de viaje’, ¿viste? A veces pasa”, repasó. Sin embargo, hubo un gesto de ella que le llamó la atención. “El lunes le dije: ‘Bueno, Juli, último día, te vas mañana, ¿cómo estás?’. Me miró y, cuando me miró, ya me di cuenta de que había un asunto. Después me dijo: ‘Seguramente voy a poner algo en alguna historia de Instagram porque no quiero especulaciones: que dejé de seguir a tal, que me dejó de seguir tal, que dejé de seguir a cual’”, recordó.

Cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con la forma en que Prandi había comunicado la separación, Peluffo expresó sus reparos: “Bien y no tan bien, porque vos plantás tu declaración y tu verdad sin derecho a réplica”. De inmediato, destacó la firmeza de su compañera: “Juli está muy segura, muy firme. Hoy escuché por algún lado que dicen que se está arrepintiendo. No está arrepentida”. Y agregó: “Es una decisión impetuosa pero firme”.

Con respecto al reciente casamiento, el conductor señaló que, cuando la pareja pasó por el Registro Civil, la separación estaba fuera de sus planes. También remarcó que la decisión de Prandi excedía un enojo pasajero. “No es un enojo, no es una calentura, no es un ‘mañana se me pasa y nos seguimos de nuevo’. No”, sostuvo.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se casaron el mes pasado en el registro civil San Isidro Gerardo Viercovich - LA NACION

Consultado sobre un posible conflicto entre su compañera y la familia Ortega, Peluffo consideró que los motivos de la ruptura pertenecen al ámbito de la pareja. “Como dijo ella en su posteo, hay acuerdos que no se respetaron. Cada uno —vos, yo, él en la cámara y todos los que están en casa— tiene su lista de innegociables. Cuando aparece uno de los innegociables, no negociás”, expresó. “Evidentemente, algo pasó en la pareja”, agregó. “Obviamente, es algo inesperado y que no estaba en los planes de nadie. Si no, hace 27 días no te casás. Yo entiendo que es eso”, cerró.

El anuncio de Julieta Prandi

El comunicado que publicó Julieta Prandi

Prandi y Ortega se casaron el 15 de septiembre, después de seis años de relación. Apenas 27 días más tarde, la modelo anunció la ruptura a través de sus historias de Instagram. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver con la verdad”, escribió.

A menos de 24 horas de que Prandi confirmara su separación, Mariana Marx, señalada como la tercera en discordia, decidió romper el silencio. La escritora brindó el martes una entrevista a SQP en la que aclaró el episodio por el que quedó involucrada en la ruptura.

Mariana Marx, la tercera en discordia en la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi (Foto: Instagram @lamarx3333)

Según trascendió, hace cuatro meses Ortega le ofreció a Marx usar su estudio para grabar un audiolibro. En un momento, Prandi apareció en el lugar sin avisar, lo que tensó el momento.

“Escuchamos el timbre y nosotros no sabíamos que iba a venir. Apareció. Preguntó qué estábamos haciendo y le dijimos: ‘Leyendo el libro’. Le conté del libro y me dijo que le parecían trágicos todos los cuentos del libro. Entonces yo le digo que su vida también era trágica, riéndome, y le dije que la había visto en la televisión. Ahí fue cuando le mandé un mensaje a Ana Paula y le pedí que me pase a buscar”, recordó Marx, y explicó que Prandi la incomodó hasta tal punto que decidió dejar el trabajo inconcluso e irse.

Josefina Lynch, la nueva mujer señalada como la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

“Los chats que teníamos eran en el momento y unos días antes para programar la visita. Después de ahí yo no hablé más con Emanuel”, reconoció muy sorprendida por las versiones que surgieron en los medios sobre que algo habría pasado entre ellos.

La segunda mujer señalada como tercera en discordia es Josefina Lynch. La joven cantante habría provocado el enojo de Julieta tras encontrar mensajes con contenido de alto voltaje entre ella y su marido. “Josefina Lynch es la expareja de Joaquín Levinton y es el detonante del divorcio de Prandi. Ella fue el viernes al estudio a grabar porque canta y canta muy bien. Julieta encuentra mensajes subidos de tono con esta mujer y lo encara”, recapituló Karina Iavícoli sobre los hechos anoche en LAM.