Kristen Wiig y Avi Rothman fueron padres de mellizos y están felices con la llegada de los niños a su casa. Según informa People, el nacimiento de los bebés fue a principio de año y fue a través de un vientre de alquiler.

Aunque no hubo comunicado oficial, la actriz de Damas de honor y Las cazafantasmas dio algunos indicios semanas atrás cuando se presentó en Saturday Night Live como presentadora. Durante el capítulo del día de la madre "en casa" insinuó que estaba experimentando la maternidad. Primero hizo referencia a lo mucho que le gustaría abrazar a su madre Laurie Johnston, a quien, luego, agradeció por prepararla "para ser madre".

"Este es el espectáculo del día de la madre, y en SNL, es un momento muy especial para celebrar a las madres. Desafortunadamente, probablemente, como muchos de ustedes, no puedo estar con mi madre en este día de la madre. Así que espero que esté bien, me gustaría decirle que la amo. No sé si realmente valoré a mi madre en los primeros 45 años de mi vida. Pero este año me siento especialmente agradecida por su consejo, su amor. Estoy muy agradecida por todas las cosas que me ha enseñado, como prepararme para ser madre ", lanzó.

Con todos los cuidados posibles. La actriz Kristen Wiig y su novio, Avi Rothman, de compras días atrás Crédito: GROSBY GROUP

Recordemos, que casi un año atrás trascendió la noticia de que Wiig se había comprometido con Rothman. La pareja comenzó a salir en 2016, pero siempre eligieron mantener su vínculo lejos de los medios. Allegados al escritor, productor y actor, que estudió al igual que Wiig en el teatro Groundlings en Los Ángeles, contaban por ese entonces a People que ellos estaban muy felices juntos.