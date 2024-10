Jennifer Lawrence, nuevamente embarazada

Escuchar

Casi tres años después de haberse convertido en madre por primera vez, Jennifer Lawrence decidió agrandar su familia. En las últimas horas, se conoció la noticia de que la actriz está embarazada de su segundo hijo, fruto de su matrimonio con Cooke Maroney.

La noticia fue compartida a través de un posteo en Instagram que realizó la revista Vogue. “ ¡Felicitaciones Jennifer Lawrence! La actriz ganadora del Oscar está esperando su segundo hijo con su marido, el galerista de arte Cooke Maroney ”, escribió la revista, que aseguró que los representantes de la estrella de Hollywood le habían confirmado la feliz noticia al medio.

La pareja, que se casó en octubre de 2019, ya tiene al pequeño Cy, un niño de 2 años que nació en febrero de 2022. En una entrevista de junio de 2023 con la revista Interview, Lawrence habló con la actriz Cameron Diaz sobre cómo el hecho de tener a su hijo influyó en sus sentimientos hacia los paparazzi.

“Hago lo que puedo”, respondió cuando Diaz le preguntó cómo protegía a su hijo. “Estaba muy nerviosa cuando estaba embarazada. Se me aparecían los paparazzi y yo solo pensaba: ‘¿Cómo voy a hacer para no perder la cabeza con estos hombres cuando le estén haciendo una foto a mi bebé?’”, confesó. “Después, una vez que nació, me di cuenta de que mi energía es más importante para él que cualquier otra cosa”, explicó la actriz. “Así que si siente que estoy ansiosa antes de salir de casa, o que estoy enojada cuando estamos afuera, eso le va a impactar. Así que en realidad pasó todo lo contrario de lo que pensaba, me volví un poco más zen y más relajada con el hecho de que me hagan fotos, porque no tengo otra opción. Solo es cuestión de aceptarlo, respirar profundo y caminar. No quiero que él herede la ansiedad y la rabia que tengo yo”, añadió.

En otra parte de la charla, Lawrence elogió a su marido diciendo que es “el mejor padre del mundo entero”. La dedicación de su esposo hace que ella pueda relajarse cuando encara algún proyecto laboral. “Cuando estoy trabajando no tengo más culpa que la habitual culpa de padre de todos los días, porque sé que él se hace cargo”, contó entre risas.

Lawrence con su hijo Cy Maroney en un parque de Nueva York Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

A pesar de amar su trabajo, la actriz sí reconoció que se volvió más selectiva a la hora de elegir sus proyectos. “No tenés que exprimirte cuando tenés un bebé chiquito”, dijo Lawrence por aquel entonces. “Definitivamente ayuda a seleccionar los proyectos: ‘Sí. No. Sí. No. Sí. No. ¿Vale la pena estar alejada de mi hijo la mitad del día por eso?’”, concluyó.

La ganadora del premio Oscar a Mejor actriz por su papel en El lado luminoso de la vida conoció a su marido en junio de 2018 y desde entonces se hicieron inseparables. El flechazo fue tan grande que en febrero de 2019 ya se habían comprometido. El casamiento tuvo lugar meses después, en Rhode Island, donde 150 invitados disfrutaron de la celebración. Entre las estrellas que presenciaron el enlace se encontraban Adele, Amy Schumer, Kris Jenner y Emma Stone.

La actriz había contado previamente a algunos medios norteamericanos que el empresario era “la mejor persona” que había conocido en su vida. Cuando le preguntaron a la actriz de Los juegos del hambre por qué Maroney era el elegido, contestó: “No lo sé, empecé con lo básico: ‘¿Cómo me siento, es bueno, es agradable? Es simplemente el indicado’”. En el verano europeo de 2018 se les vio juntos en Roma y en París, así como en varios estrenos de cine. Esas fueron las primeras apariciones públicas de la pareja. Aunque Lawrence es una de las mujeres más conocidas de los Estados Unidos, el perfil de su marido es mucho más discreto. Maroney es un reconocido galerista que dirige una sala de arte en el Upper East Side de Nueva York.

LA NACION