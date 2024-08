La alegría de Lea Michele por el nacimiento de su hija, Emery Sol Reich: “Nuestros corazones están rebosantes”

Escuchar

Una estrella reconocida en todo el mundo desde que interpretó a la talentosa aunque complicada Rachel Berry en Glee, Leah Michele muchas veces fue noticia por los conflictos con sus compañeros de elenco o por los rumores sobre sus malas actitudes en los sets. Sin embargo, esta vez su nombre está circulando en las redes por una buena noticia. La actriz y cantante de 37 años acaba de ser mamá por segunda vez.

Michele anunció hoy a través de sus redes sociales el nacimiento de su hija Emery Sol Reich. “Nuestros corazones están rebosantes”, escribió la artista bajo una imagen de las manos de su esposo Zandy Reich y la de su hijo Ever de cuatro años sobre la pierna de la recién nacida.

A finales de julio, la actriz había relatado en el podcast de Katherine Schwarzenegger Pratt, la hija de Arnold y esposa de Chris Pratt, que antes del embarazo de su segunda hija había perdido dos embarazos. “Nunca había pasado por esa situación así que con la primera pérdida me pareció raro pero todos los profesionales me dijeron que era algo que sucedía habitualmente, pero cuando ocurrió por segunda vez estaba segura de que algo estaba mal”, relató Michele, que en aquel momento estaba en plena temporada de la exitosa obra musical Funny Girl, en Broadway, un papel con el que había soñado toda su carrera y que finalmente consiguió luego de que Beanie Feldstein, la actriz elegida para interpretar originalmente al personaje que hizo famosa a Barbra Streisand, fuera despedida por los productores por no estar a la altura vocal de la puesta.

Concentrada en su carrera, solo cuando la obra salió de cartel fue que Michele y su marido decidieron volver a intentar por un nuevo embarazo y volvieron a perderlo: la actriz fue diagnosticada con endometriosis, lo que derivó en una operación y un tratamiento que implicó " muchas drogas, medicamentos e inyecciones”. El tratamiento dio sus frutos y el nuevo embarazo llegó a término con el nacimiento de su hija.

Unos días antes de la llegada de Emery, Michele había subido una foto en su perfil de Instagram durante el festejo del cumpleaños número 4 de Ever, en la que se la veía abrazando a su hijo que vestía una remera con la leyenda “Estoy en mi era de hermano mayor”.

Pasado tormentoso

Lea Michele como Fanny Bryce en el musical Funny Girl THEO WARGO/GETTY IMAGES FOR TONY AWARDS PRODUCTIONS

Más allá de su feliz presente familiar, lo cierto es que la carrera y sobre todo la imagen pública de la actriz y cantante estuvo rodeada de rumores sobre su actitud de diva y su supuesto mal compañerismo. Las críticas a Michele, que debutó en Broadway a los 8 años en el musical Los miserables, llegaron a niveles absurdos cuando empezó a rodar la leyenda de que no sabía leer, un chisme del que ella misma se rio en más de una ocasión pero que, de todos modos, siguió acechándola por años. Para una parte del público era fácil cualquier cosa negativa sobre ella después de que muchos de sus excompañeros en Glee dijeran de ella que era una “diva, narcisista y mandona” y que Naya Rivera –quien interpretaba a Santana López en el ciclo– escribiera en su libro de memorias que Michele había estado celosa de la popularidad que tenía su personaje.

Que Rivera muriera en un terrible accidente alimentó lo que la prensa llamó “la maldición de Glee”, que incluía la muerte por sobredosis de Cory Monteith, el actor que interpretaba al novio del personaje de Michele en la ficción y su pareja en la vida real, y el suicidio de su compañero de elenco, Mark Salling, tras ser juzgado por posesión de pornografía infantil. Entre todas esas tragedias, los ataques contra Michele se acrecentaron con el paso del tiempo y de hecho escalaron cuando la actriz tuiteó a favor del movimiento Black Lives Matter y Samantha Ware, una intérprete invitada en la sexta temporada de Glee, la acusó públicamente de haberla amenazado y maltratado durante su tiempo en el programa. En aquel momento, Michele aseguró no recordar los hechos aunque pidió perdón por su actitud y por el dolor que causó: “Todos podemos crecer y cambiar”. Fue solo después de su rotundo éxito en Funny Girl que la opinión pública pareció modificar su actitud en relación a la actriz que, aunque en el momento más álgido de los ataques en su contra se había alejado de las redes sociales, ahora las utiliza para compartir sus momentos más felices.