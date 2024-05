Met Gala 2024: todos los looks de la alfombra roja

Escuchar

Este lunes se realiza, en el Museo Metropolitano de Nueva York, uno de los eventos clave del mundo de la moda: la famosa Met Gala que reúne tanto a celebridades de Hollywood, músicos, diseñadores, artistas, como exponentes del deporte y otras figuras convocadas por la editora en jefe de revista Vogue, Anna Wintour. El objetivo de la gala es recaudar dinero para el Instituto del Vestido del museo y el monto alcanzado contribuirá a la conservación de prendas que recorren desde el siglo XV hasta la actualidad.

Como todos los años, los asistentes deben ceñirse a una temática. En esta oportunidad, la gala lleva por nombre Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Bellas durmientes: el despertar de la moda), y el dress code que deberán respetar y reiminaginar los invitados está vinculado a la temática “El jardín del tiempo” , título de un libro del escritor inglés J.G. Ballard.

Reece Feldman, luciendo un look del diseñador Thom Browne JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por otro lado, los famosos que este año ofician como copresidentes de la gala son Chris Hemsworth, Zendaya, Jennifer Lopez y Bad Bunny. El evento será transmitido vía streaming a través de la página web oficial de la revista Vogue, así como en sus plataformas virtuales como Instagram, Facebook y Twitter, incluido su canal de YouTube. Asimismo, los usuarios que cuenten con servicio de cable, podrán disfrutar de la alfommbra roja en el canal E! Entertainment a partir de las 19 .

El año pasado, se le rindió tributo al diseñador alemán Karl Lagerfeld, quien dejó su impronta en marcas de lujo como Chanel, Chloé y Fendi, y falleció el 19 de febrero de 2019. Así, los convocados fueron vistos con looks con detalles alusivos al diseñador cuyo trabajo fue homenajeado en una noche memorable.

La editora de Vogue Anna Wintour, con un diseño que combinó texturas y bordados JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Una de las primeras en llegar a la red carpet fue precisamente Anna Wintour. La editora de Vogue lució un diseño de Loewe en el que flores fueron el sello indiscutido del saco que respetó de manera literal el dress code de este año. El copresidente de la gala, el músico Bad Bunny, no fue a lo seguro y optó por un traje de Maison Margiela.

Bad Bunny y un look innovador para la gala de la que es coanfitrión MARLEEN MOISE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El basquetbolista Ben Simmons no pasó inadvertido en su llegada JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nell Diamond y un vestido naranja que se robó la atención de las cámaras DIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gwendoline Christie y su impactante llegada a la Met Gala JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La ex Game of Thrones, Gwendonline Christie, impactó con un vestido hecho a medida del belga Maison Margiela, y no descuidó todos los detalles de su estilismo, desde su cabello descontrolado hasta su maquillaje en sintonía con el diseño.

La consultora de moda Alexandra Michler Kopelman, en tanto, optó por un vestido de la diseñadora Emilia Wickstead.

Alexandra Michler Kopelman fue una de las primeras invitadas en llefar al evento fashionista DIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El copresidente de la gala de este año, Chris Hemsworth, llegó al evento abrazado a su esposa, Elsa Pataky ANGELA WEISS - AFP

Uno de los looks más esperados de la noche fue el del copresidente de la gala de este año, el actor Chris Hemsworth. La estrella de Hollywood se inclinó por un traje básico de tres piezas, sobrio, sin estridencias. Por su parte, su esposa, Elsa Pataky, lució un diseño de Tom Ford -al igual que su marido-, con transparencias y con un estilismo, con corona y una larga trenza, reminiscente a las princesas de cuentos de hadas, según lo que ella ha transmitido.

La actriz Lily James posando en las escalinatas del museo, haciendo su ingreso ante los flashes JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La argentina Luciana Barroso, de punta en blanco en la gala del Met JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lily James eligió para la ocasión un diseño de Erdem en tono rosa, con apliques en negro, se maquilló de manera sobrio y lució su cabello tirante para que el diseño hable por sí solo. La argentina Luciana Barroso, que llegó acompañada de su esposo, Matt Damon, lució un vestido de Dior muy elegante. En cuanto al look de Emma Chamberlain, la famosa youtuber estadounidense, la joven deslumbró con un vestido ajustado al cuerpo de Jean Paul Gaultier.

Luciana Barroso y Matt Damon, sonrientes ALIAH ANDERSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La influencer y podcaster Emma Chamberlain se llevó todas las miradas con un diseño de Jean Paul Gaultier DIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La La Anthony y un diseño de Alexander McQueen DIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bee Carrozzini, hija de Anna Wintour, también lució un diseño de Alexander McQueen JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La hija de Anna Wintour, Bee Schaffer Carrozzini, volvió a lucir impecable en la gala del Met con un diseño en blanco y negro con transparencias de Alexander McQueen. Por su lado, la presentadora y escritora La La Anthony, también optó por un vestido del recordado diseñador, que acompañó con un estilismo fiel a la tendencia coquette. La actriz y cantante Lea Michele se mostró muy cómoda con un diseño en tono celeste con apliques florales, en sintonía con la temática propuesta.

Lea Michele mostró su pancita de embarazada en la gala del Met DIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La coanfitriona del evento Zendaya, se llevó todas las miradas con su look. La actriz de Desafiantes siempre deja su huella en la gala, desde el momento en que deslumbró con un look de Cenicienta hasta cuando lució un diseño inspirado en Juana de Arco. Este año, eligió un vestido de Margiela por John Galliano al que acompañó con un maquillaje impecable de Pat McGrath y un fascinator que también se destacó por la atención a los detalles a los que siempre está atento su estilista, Law Roach.

Zendaya, siempre impecable en la red carpet DIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los detalles del look de Zendaya, una de las figuras que más tiempo le dedica a la moda en sus presencias DIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El realizador de Moulin Rouge!, Baz Luhrmann, junto a su esposa y colaboradora, Catherine Martin, se vistieron de verde con apliques para la gala. Por su lado, la actriz Madelyn Cline tampoco quiso correrse de la tendencia de los vestidos con flores que estuvieran a tono con el dress code, y lo mismo sucedió con Rebecca Hall, quien incluso lució flores de distintos tonos en su piel.

Baz Luhrmann y su esposa, Catherine Martin, en tono con el dress code DIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La actriz Madelyn Cline posando para los flashes JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rebecca Hall, en un diseño sobrio pero acorde a la temática de la gala JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los detalles del look de Rebecca Hall JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La realizadora Greta Gerwig eligió el negro para la gala JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La directora de Barbie, Greta Gerwig, se alejó de la tendencia de los pasteles y eligió un diseño negro de Chloe para la ocasión. La realizadora fue al evento junto a una de las actrices de su exitoso film, la coprotagonista de Sex Education, Emma Mackey.

Emma Mackey en la gala del Met que homenajea a J.G. Ballard JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El empresario Gustav Magnar Witzoe, luciendo uno de los looks más comentados de la noche MARLEEN MOISE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El productor teatral Jordan Roth cumplió a rajatabla con la cosigna con osado diseño DIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El nominado al Oscar Colman Domingo, siempre elegante DIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA