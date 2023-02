Lea Michele bromeó sobre los rumores que aseguran que es analfabeta con una “intervención” de Barbra Streisand: “Tengo 265 días para aprender a leer”

escuchar

Lea Michele está utilizando su cuenta de TikTok para mostrar su faceta de comediante con videos que apuntan a reírse de sí misma y de lo que dicen de ella. En una reciente publicación, la ex Glee aludió a los rumores que circulan desde hace años que aseveran que no sabe leer ni escribir . Dicha teoría salió a la luz en 2018 luego de la viralización de un video de 40 minutos titulado, sin sutilezas, “Lea Michele es analfabeta”.

La publicación fue creada para el podcast One More Thing, de Jaye Hunt y Robert Ackerman, quienes por entonces expresaron que la cantante es analfabeta porque pasó su infancia con mucho trabajo en Broadway y no tuvo tiempo de ir a la escuela. Entre otros argumentos esgrimidos, Hunt y Ackerman indicaron que Michele solo participó en producciones del creador de Glee, Ryan Murphy, porque el realizador y productor accedió a repetirle sus líneas en el set para que pudiera recordarlas; y que protagonizó la obra teatral Despertar de primavera durante años para no tener que memorizar nuevos guiones.

Lea Michele sabe cómo reírse de sí misma

En su último video de TikTok, Michele subió una imagen de la portada de My Name Is Barbra, las memorias de su admirada Barbra Streisand que se editarán el 7 de noviembre, y escribió con ironía: “Tengo 265 días para aprender a leer”. Asimismo, compartió una imagen de su rostro en estado de shock por la noticia del lanzamiento editorial.

Michele, una figura polémica del mundo del espectáculo, fue acusada por sus excompañeros de Glee de actos de racismo y maltrato y estuvo parcialmente alejada de la industria, con excepción de la promoción de su música. Su gran regreso se produjo en 2022 con su aclamada performance de Fanny Brice en la puesta teatral de Funny Girl en Broadway. Curiosamente, el personaje que siempre soñó personificar fue interpretado por Streisand en el musical de William Wyler que la lanzó al estrellato en 1968 y que le valió el Oscar, ex-aequo con Katharine Hepburn.

Lea Michele junto a su ídola, Barbra Streisand Alberto E. Rodriguez - Getty Images North America

El libro de la cantante y actriz de 80 años ,que se publicará en noviembre, fue descrito por la editorial como “honesto, divertido y encantador”. “Barbra Streisand es una leyenda, una mujer con una carrera que lleva seis décadas y que se destacó en cada área del entretenimiento. Sus memorias son deliciosas e imperdibles para todos sus fanáticos. Se han escrito muchos libros sobre ella, pero en este su historia de vida está narrada con sus propias palabras”.

Lea Michele le pone humor a los rumores

Lea Michele respondió con humor a la teoría sobre que es analfabeta.

Antes de su más reciente publicación sobre el libro de Streisand, en septiembre del año pasado Michele compartió un video en su cuenta de TikTok en el que, con el sarcasmo y el humor como aliados, también respondía a la teoría sobre su supuesto analfabetismo.

En la publicación se podía ver a la actriz bajo la voz de una Kim Kardashian angustiada, en una escena que pertenece al reality Keeping Up with the Kardashians: “Sí, es increíble, pero, esperá, ¿podés hablar un segundo?”. Sobre la imagen, Michele escribió: “Llamo a Jonathan [Groff, mejor amigo y colega, quien trabajó con la actriz en Glee y Despertar de primavera] para que me lea los comentarios de mi primer TikTok”.

No es la primera vez que Lea Michele hace referencia a la teoría

Por otro lado, en 2018, mismo año en que empezó a circular el rumor, la actriz le respondió a una usuaria de Twitter sobre el tópico. “Estoy muy segura de que Lea Michele se ríe a carcajadas ahora. Es raro lo que se le ocurre a la gente”, remarcó una fanática de la artista, quien le escribió: “Me encantó LEER este tuit y quería ESCRIBIRTE una respuesta. Literalmente me río a carcajadas de esto”. Además, en el marco de un show que brindó en Napa, California, declaró: “No es necesario ir a la universidad para estar en el teatro. Yo no fui y mírenme. Hay un rumor en línea de que no sé leer ni escribir, lo que puede tener algo que ver con el hecho de que no fui a la universidad”.

En agosto de 2022 trascendió un video que contradecía la teoría de Hunt y Ackerman. En el clip en cuestión, que forma parte de la serie Storyline Online de la Fundación SAG-AFTRA, se mostraba a la actriz leyendo el libro infantil Rosie Revere, ingeniera. Después de concluir la lectura de la historia escrita por Andrea Beaty e ilustrada por David Roberts, Lea expresó: “Lo que más me gusta de este libro es su mensaje de que si lo intentás, lo conseguís. Rosie es tan creativa y nos enseña a soñar en grande y a nunca rendirnos”.

