La China Suárez increpó por teléfono a Yanina Latorre: “¿Qué obsesión tenés conmigo?”

“Ayer por la tarde, Yanina Latorre recibió un llamado no en términos amistosos sino todo lo contrario. Muy enojada, la China Suárez se comunicó con ella”, contó Ángel De Brito este martes, ni bien comenzó su programa Los ángeles de la mañana. Tras confirmar la información, la panelista contó con lujo de detalles la acalorada charla que tuvo con la actriz, en la que se dijeron de todo.

“No sabés todo lo que le dije. ‘Mocosa impertinente, tengo 50 años, a mí me vas a respetar’”, comentó la “angelita” mientras sus compañeras la miraban expectantes. Y lejos de sembrar misterio, la rubia relató paso a paso la discusión que mantuvieron por teléfono. “Me reclamaba la data de Maite de ayer del novio español. Me quería explicar que el chico no tiene novia y estaba solo porque ayer, cuando diste la data, hubo un rumor de que estaba con una influencer”, reveló sobre los motivos que impulsaron a Suárez a llamar a la integrante de LAM.

Tras contar que con intenciones de chequear la data le escribió a un íntimo amigo de la actriz, Latorre advirtió que éste le contó y por eso Suárez la llamó furiosa. “Le escribí a Andy McDougall, que vive en España y son amigos y le pregunté. Le digo: ‘Esta chica no tiene paz’, y él me pone: ‘Jajaja, no, no la tiene, pero él está soltero’. Se ve que este chusma le reenvió los mensajes y ella me llama y me dice: ‘¿Qué obsesión tenés vos conmigo? ’”, expresó repitiendo palabras textuales.

Mientras le decía que chequear información es parte de su trabajo, la China se quejaba de que hagan programas enteros hablando de ella. Sin embargo, la panelista lanzó un comentario que enfureció más a la actriz: “ ‘Perdón, hacemos programas enteros hablando de Wanda, que es la famosa. Vos venís a ser la tercera en discordia que se gar… al marido’. No me lo negó, cosa que me llamó la atención. Me dice: ‘Yo no te llamé para hablar de Wanda, te llamé para hablar de mi novio, que está soltero’ ”, comentó.

Tras aclarar que la ex de Benjamín Vicuña la llamó a los gritos y en una postura muy “soberbia, antipática, seca, maltratadora”, Latorre redobló la apuesta: “Es muy triste la edad que tenés. Sos actriz y acá de lo único que hablamos es de tu vida sexual, no se habla de tus actuaciones, si te ganaste un premio, nadie sabe nada de tu trabajo”, disparó la rubia.

“Ahora voy a anotar tu consejo entre las cosas importantes que me dice Yanina Latorre”, reaccionó la actriz mientras comía y se mostraba más sobradora. Al señalar que Suárez se quedó sola [“Paula Chaves no es más amiga, aunque lo niegue”], la panelista advirtió que está desesperada. En cuanto a cómo siguió la charla, reveló: “ Ella me seguía gritando y ahí empecé a gritar yo. ‘A mí no me grites porque no me grita ni mi mamá’, me dijo. A lo cual respondí: ‘Estuvo mal tu mamá, dos gritos te tendría que haber pegado, así saliste. En todos lados están diciendo que sos pu… y para mí sos mala persona, y de eso no se vuelve . Le cagaste la vida a Tobal, le cagaste la vida a Pampita, le cagaste la vida a Wanda y a unos cuantos más que tengo data y no se sabe, ¿no te da vergüenza? No fuiste al velorio de tu papá, te peleaste con Gime Accardi porque no la acompañaste con la muerte del hermano de Nico [Vázquez]’. ¡No saben todo lo que nos dijimos!”, volvió a repetir Latorre.

Sin embargo, el momento culmine de la discusión fue cuando Suárez se quiso comparar con la angelita: “‘Vos estuviste en mi lugar, yo te vi llorar’, me dijo [en referencia a la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt]. Sí, yo fui cornuda, fui víctima de otra como vos. Yo estuve del otro lado. Yo no hice nada, no me acosté con nadie, fui víctima de una mujer que se dedicó a publicar lo que hizo con mi marido”, le contestó marcando la diferencia.