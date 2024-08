Martín Fierro a la TV: de las críticas de Ángel de Brito y Yanina Latorre al llanto de Carmen Barbieri y el error de Aptra

Escuchar

El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (Aptra), Luis Ventura, dio a conocer ayer en el programa de Verónica Lozano los nominados a los Martín Fierro de la TV , que se entregarán el próximo 9 de septiembre en el Hotel Hilton y las críticas, las reacciones y los comentarios irónicos no se hicieron esperar. Tampoco las polémicas y un error que generó cambios en una de las categorías.

“Falta de respeto”

Ángel de Brito habló de las nominaciones a los Martín Fierro Instagram: @angeldebritooki

LAM, uno de los ciclos más exitosos de la pantalla de América, se alzó con una sola nominación : su cronista, Santiago Sposato, competirá por el galardón en el rubro movilero. Lejos de quedarse callados, tanto Ángel de Brito, el conductor del ciclo, como Yanina Latorre, la panelista estrella, compartieron sus impresiones sobre el asunto.

Si bien repasó las ternas en su programa de TV, De Brito habló de la ausencia de LAM en su cuenta de Instagram. Lo hizo a través de la caja de preguntas, donde sus seguidores le plantearon dudas y él las respondió, fiel a su estilo, sin vueltas.

“¿Por qué LAM no está nominado siendo un éxito?”, consultó un fan. “El éxito no es motivo de nominación”, respondió él. Luego, explicó que no coincide con ninguna nominación a panelistas, que en esa terna faltan nombres y dijo que la elección de los programas es “a dedo, sin noción, más o menos un poco para cada canal”. Por último, cuando le preguntaron si LAM es “el programa más odiado entre todo el mundo del espectáculo” aseguró que “por el medio sí” y catalogó a Yanina Latorre como “la mejor del rubro”.

Yanina Latorre hizo su descargo en su programa de El Observador

Latorre también habló, pero en su envío de radio en El Observador. “LAM me parece que es un programa espectacular que está hace 10 años. Que no es solamente de espectáculos, es de todo, porque ahora hacemos también política... que ternen a Karina Mazzocco y no a Ángel de Brito, de verdad lo digo, es un horror” , se quejó. “El éxito, lo que medimos, lo que duramos, marcamos agenda todos los días. Las primicias, las angelitas, que ya son un personaje, me parece una falta de respeto. Me parece que la gente que vota pasó un poco de moda”, siguió y mencionó a Susana Roccasalvo y Nancy Duré. “Tenés que votar de verdad a quien vos creés que es bueno. No tu amigo, al que tenés odio, envidia. Que no esté Ángel me parece un horror. Y que no esté LAM nunca en 10 años. Es un horror. Es una vendetta ”, cerró el tema.

En Socios del espectáculo, Adrián Pallares aportó una teoría a la ausencia de Yanina Latorre entre los ternados como panelistas. “¿Alguien tiene alguna duda de que a Yanina Latorre la bajaron porque rechazó la nominación en los Martín Fierro de la radio?”, se preguntó el conductor.

Un error remendado

“Ya empezaron a tachar y corregir cosas porque hay errores”, comentó anoche De Brito sobre las nominaciones. “Por qué no lo hicieron antes de hablar”, se quejó. Luego, explicó que modificaron la terna de “entretenimientos y juegos”. Ventura había anunciado que estaban nominados Bienvenidos a bordo, con Guido Kaczka; Bienvenidos a ganar, con Laurita Fernández, y Escape Perfecto, con Iván de Pineda y la China Ansa. Pero luego, desde Aptra, enmendaron la categoría porque estaba mal, ya que en 2023 Bienvenidos a bordo fue conducido por Fernández y el ciclo de elnueve recién se estrenó este año. Por lo cual, ahora la terna quedó así:

* Bienvenidos a bordo - Laurita Fernández - eltrece

* Juego chino - Guillermo “Pelado” López - Telefe

* Escape perfecto - Iván de Pineda y Josefina “la China” Ansa - Telefe

Un agradecimiento picante y un llanto de emoción

Nancy Pazos fue nominada a mejor panelista por su labor en A la Barbarossa y usó su cuenta de Instagram para hacer un extenso agradecimiento que incluyó desde Aptra y las autoridades de Telefe hasta quienes la peinan y la maquillan todos los días y la dejan “impecable en minutos”. La periodista, además, incluyó con nombre y apellido a su archienemiga del programa, su eterna antagonista y con quien protagoniza las peleas más encendidas en el ciclo matutino: Analía Franchin . “Gracias Analía Franchin porque somos una dupla imbatible en cualquier debate televisivo”, celebró y completó la frase con dos emojis de risas.

Quien se emocionó hasta las lágrimas fue Carmen Barbieri. En medio de un móvil con Luis Ventura en Mañanísima, la comediante y conductora no pudo contener las lágrimas. “Estoy muy feliz, muy emocionada porque sé cómo trabaja este equipo, pero también me pasa que me conmueve que mi hijo esté nominado en otra terna por Resto del mundo”, se sinceró Carmen. “Madre e hijo vamos al mismo evento, con la misma ilusión y la misma esperanza, es muy lindo, es hermoso, no tengo palabras para agradecerte Luis”, agregó, orgullosa.

Por último, para Marcela Tauro fue toda una sorpresa. “No me lo esperaba para nada”, explicó en diálogo con el notero de LAM. “Me enteré porque me empezaron a escribir mis compañeros. Yo estaba en la calle”, confesó y si bien aclaró que le encantan sus compañeras de terna (Pazos y Sol Pérez), le hubiera gustado competir con todas sus colegas.

La Tora Villar, ¿revelación?

Una de las críticas más fuertes que recibió APTRA fue por la nominación de Lucila La Tora Villar por su paso por La noche de los ex Gran hermano 2023. En Poco correctos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se tomaron un tiempo para analizar las ternas y apuntaron contra la entidad por esta elección. “¿La Tora Villar, chicos? ¡Me quiero ir! Estoy sacado...”.

Gustavo Conti y La Tora en la noche de los ex Gran Hermano Pluto TV

“¿La Tora Villar en Revelación? ¿En qué se reveló?”, repitió incrédulo Lussich cuando repasaron la terna y Pallares recordó que hace un tiempo criticó en su programa a Aptra por olvidar a Fátima Florez en labor humorística e incluir a La Tora en revelación en la hoja “ayuda memoria” que Aptra manda a sus socios antes de la votación. Fátima luego entró y La Tora se quedó con el lugar en la terna. “¿Por qué está nominada? Rarísimo”, continuó.

LA NACION