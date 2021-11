Maradona, sueño bendito: qué dijo Lucía Galán sobre el personaje que interpreta Eva de Dominici

“Yo no estoy dispuesta a dejar nada por vos. Y vos, ¿dejarías de jugar por mí?”, esa frase quizá marcó la relación de amor que Diego Armando Maradona y Lucía Galán vivieron entre 1982 y 1983 y que ahora recrea la serie Maradona, sueño bendito (Amazon Prime Video). Según esta ficción, Lorena Gaumont (Eva De Dominici) y Diego se conocen en un bar, en Barcelona, mientras ella canta “La gata bajo la lluvia”. Diego (Nazareno Casero) queda cautivado, ella lo invita al camarín y ahí comienza una relación que es intermitente porque Diego estaba de novio con Claudia Villafañe. Pero La Tota (Mercedes Morán) era fan de esa cantante cautivadora que veía en las revistas y, cómplice, le pide a su hijo que la presente en la familia. Ninguno de los dos quiere compromiso aunque el futbolista empieza a ponerse celoso.

¿Lorena Gaumont es Lucía Galán? Consultada por LA NACION, la cantante asegura: “Vi apenas unas escenas y están muy alejadas de la realidad. No me identifico con esa ficción. Y no voy a hacer más comentarios. La verdad ya la conté muchas veces. Esa no es mi historia”. Además, Lucía asegura que nadie de la producción de la serie se contactó con ella.

La apasionada historia de amor entre Lucía y Diego

Se conocieron en 1982, cuando Diego estaba distanciado de Claudia y fue un romance fugaz pero tan intenso que hasta se dijo que ella había quedado embarazada. “Yo entiendo que a veces muchos usan la televisión como una catarsis o como algo psicoanalítico, pero yo tengo mi terapeuta y abro la puerta de mi vida hasta un punto en el que está involucrado el buen gusto. Hay cosas que quiero que se sepan y otras que no. Así que, si fuera mentira o verdad, jamás lo diría en un programa porque es algo muy delicado”, dijo Lucía Galán en el programa radial de Catalina Dlugi, hace ya un tiempo. “Yo soy la que digo ‘hasta acá’. Hay temas que prefiero seguir conservando en mi círculo íntimo”.

Lucía Galán y Diego Maradona Collage

Cuando vivieron el apasionado romance, el dúo Pimpinela pasaba por un momento de gran popularidad gracias a la canción “Olvídame y pega la vuelta”. Y Diego ya era una estrella que jugaba en el Barcelona (España). “Nunca fue una relación secreta y sí muy seria. En ese momento él me dijo que estaba separado de Claudia y pasábamos mucho tiempo juntos. Quiero decir que era difícil poder tener una doble vida”.

Juntos, Lucía y Diego grabaron el tema “Querida amiga”, dedicado a Doña Tota. Y varias veces Lucía contó que tenía una excelente relación con la mamá del Diez. “Mi mamá (María Engracia Cuervo) también tenía una excelente relación con Doña Tota. Íbamos muy seguido a la casa de la calle Cantilo y tomábamos mate. Todo se dio de manera muy natural, nada era preparado ni con invitación. La Tota y Don Diego eran dos personajes maravillosos y hablábamos mucho tiempo. Diego y su mamá tenían una relación muy simbiótica y muy linda, de mucho cariño, de respeto y admiración”.

¿Qué hubiera pasado si la relación hubiese prosperado? Lucia especula: “La relación no llegó al punto de tener que plantear si tu carrera o la mía. Era un momento espléndido de los dos. Nunca fue una relación secreta y vivíamos las salidas con naturalidad. Éramos jóvenes los dos y tuve al Diego sano, divertido, simpático y familiero. El mejor Maradona. Pero nunca hubo proyectos de casamiento entre nosotros. Estuvimos juntos nueve meses. No fue el amor de mi vida pero duró un montón de tiempo, fue algo serio que se terminó porque no había manera de mantenerlo, por la distancia y la situación de cada uno. En ese momento nuestra comunicación era mucha, no existía Claudia, y yo iba mucho a su casa”.

Tráiler oficial de Maradona: Sueño Bendito - Fuente: Amazon

Lucía asegura que siempre tuvo buena relación con Claudia: “Nunca hizo falta profundizar situaciones. Hemos hablado en momentos difíciles de Diego. Y me mandó un mensaje muy cálido cuando falleció mi mamá. Sabíamos las dos todo, así que no hacía falta hablar en detalle. Si hubiera un encono conmigo no me respondería cada vez que hablamos”.

Por último, la cantante asegura que le hubiera gustado poder asistir al velatorio de Diego Maradona: “Más allá de la persona importante que es para todo un país y para el mundo, atesoro recuerdos y situaciones muy agradables. Mandé un WhatsApp diciendo ‘me gustaría ir’. No solamente por haber formado parte de mi vida, sino por admiración y por haber cantado esa canción conmigo que recorrió el mundo. Claudia me contestó con mucho cariño que las hijas habían decidido que iba a ser algo familiar. Y yo respeto esas decisiones”.