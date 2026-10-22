La conmovedora reacción de Nico Vázquez al inesperado llamado de Sylvester Stallone: “Mi héroe favorito”

Nicolás Vázquez estaba en su casa, en un momento de descanso, cuando recibió una videollamada absolutamente inesperada: cuando aceptó la conexión, el actor vio que del otro lado de la pantalla estaba Sylvester Stallone, el actor que creó e interpretó a Rocky Balboa, el personaje al que hoy le da vida en el Teatro Lola Membrives. Lo que comenzó con una felicitación por la versión argentina de la obra poco a poco se transformó en una charla sobre sus vidas, las pérdidas y las personas que los acompañaron.

Sylvester Stallone sorprendió a Nico Vázquez

El actor compartió este jueves en su cuenta de Instagram un carrusel con distintos momentos de la llamada, que tuvo lugar algunas semanas atrás. “Imagínense por un segundo que un día suena el teléfono de sus casas y del otro lado está el héroe que los acompañó desde chicos. Bueno, pasó…”, escribió. En el primer video, Vázquez aparece en la intimidad de su hogar, en shorts y sin remera, conversando con la estrella de Hollywood y expresándole su admiración.

La emoción de Nico Vázquez

“Atendí sin mirar, pensando que era una llamada más, pero era una videollamada. Y del otro lado estaba Sylvester Stallone. Sí, el mismísimo Sly. Rocky. No podía creerlo; apenas pude poner a grabar la pantalla”, contó. Otro de los videos muestra su reacción: agachado y entre lágrimas, el actor deja ver la profunda emoción que le provocó el encuentro.

El reconocimiento de Stallone y el recuerdo de Santiago

Según relató Vázquez en el posteo, el objetivo de Stallone era transmitirle su reconocimiento por la adaptación que protagoniza y codirige junto a Mariano Demaría. “Me llamaba para decirme que se sentía orgulloso de lo que habíamos hecho en Argentina con su obra maestra. Que habíamos logrado llevar Rocky al teatro de una manera tan real, tan humana y con tanto corazón”, explicó.

Nico Vázquez habló con Stallone sobre las pérdidas y sobre su hermano Santiago Instagram: @nicovazquezok

La estrella de Hollywood hizo extensiva su admiración al resto de la compañía. “Me felicitó por mi trabajo como actor, director y productor general, y también por el enorme trabajo de todos mis compañeros”, agregó. Una vez que terminó el intercambio de elogios, la conversación tomó un rumbo más personal.

“Pude decirle lo que significaba para mí. Que fue y sigue siendo una de mis mayores inspiraciones. Que Rocky es el personaje de mi vida, mi héroe favorito. Que fue mi papá quien me presentó aquella película cuando era chico y que después fui yo quien se la compartió a mi hermano Santi”, escribió.

El recuerdo de Santiago ocupó un lugar especial durante el intercambio. “Hablamos de las pérdidas, de las personas que amamos y de cómo aprendemos a seguir adelante. Él también conoce ese dolor. Y en un momento me animé a mostrarle el tatuaje que llevo de Santi”, reveló.

Nicolás Vázquez como Rocky en Filadelfia Gentileza

La videollamada duró diez minutos. Para Vázquez, fue también una oportunidad de conocer otra faceta de alguien a quien siguió desde la infancia. “Pude afirmar que detrás de esa leyenda que tanto admiré toda mi vida hay un ser humano de una humildad, una sensibilidad y una grandeza enorme. Y entendí un poquito más por qué llegó tan lejos”, expresó.

Una sorpresa que compartió con todo el equipo

La sorpresa del equipo de Rocky

El último video del carrusel traslada la emoción al Teatro Lola Membrives. Con los integrantes del elenco y los técnicos sentados en las butacas, se ve a Vázquez cuando les muestra la grabación del llamado. Sus compañeros reaccionan con asombro al descubrir el intercambio y escuchar el reconocimiento al trabajo que llevan adelante.

Antes del estreno de la obra, en junio de 2025, el actor había contado a LA NACION que se conformaba con recibir un video de Stallone expresando su orgullo por la puesta. La adaptación ya tenía su aprobación, pero el contacto personal seguía siendo un deseo.

Nicolás Vázquez como Rocky Gentileza

En su publicación, Vázquez identificó a quien hizo posible la sorpresa: el polista Nacho Figueras. “Gracias de corazón, Nacho Figueras, quien hizo posible esta sorpresa tan inmensa. Sabés lo que significó para mí. Vos también sos una persona muy generosa y humilde”, le dedicó.

También explicó por qué decidió compartir la experiencia con sus seguidores. “Sé que del otro lado hay muchísimas personas que sienten lo mismo que yo por Rocky. Que crecieron con él, que se emocionaron, que encontraron fuerzas en su historia”, señaló. El cierre reunió el agradecimiento a su ídolo y el recuerdo de su hermano: “Gracias, Sly. Por Rocky, por tu generosidad. Y gracias, Santi, como siempre estuviste ahí conmigo”.