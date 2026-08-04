1
La emoción de Nico Vázquez en el acto que lo declaró Personalidad destacada de la cultura
Por su carrera y sus aportes al espectáculo nacional, el actor recibió una importante distinción
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Durante la jornada del lunes, Nico Vázquez recibió un importante reconocimiento. El actual protagonista de la obra teatral Rocky, fue destacado como Personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires.
En una emotiva ceremonia, Vázquez se presentó acompañado de su pareja, Dai Fernández, de su familia y de numerosos colegas que acompañaron o trabajaron junto al homenajeado.
LA NACION
Más leídas de Personajes
- 2
“Cola” Almeida, de Gran Hermano: la “hija” que trajo al mundo, su curioso trabajo con empresarios y los mandatos que desoyó
- 3
Virginia Lago: la ansiedad por su regreso a la conducción, el origen de su frase sobre el “vinito” y el recuerdo de sus padres
- 4
Jack Lemmon, el actor que se cansó de hacer reír y luchó para que Hollywood lo aceptara como intérprete dramático