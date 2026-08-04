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La emoción de Nico Vázquez en el acto que lo declaró Personalidad destacada de la cultura

Por su carrera y sus aportes al espectáculo nacional, el actor recibió una importante distinción

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Nicolás Vázquez distinción por personalidad destacada de la cultura en la Legislatura Porteña
Nicolás Vázquez distinción por personalidad destacada de la cultura en la Legislatura PorteñaGerardo Viercovich - LA NACION

Durante la jornada del lunes, Nico Vázquez recibió un importante reconocimiento. El actual protagonista de la obra teatral Rocky, fue destacado como Personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires.

Nicolás Vázquez junto a su pareja, Dai Fernández
Nicolás Vázquez junto a su pareja, Dai FernándezGerardo Viercovich - LA NACION
El acto se celebró en la Legislatura Porteña
El acto se celebró en la Legislatura PorteñaGerardo Viercovich - LA NACION
Nicolás Vázquez emocionado por el reconocimiento
Nicolás Vázquez emocionado por el reconocimientoGerardo Viercovich - LA NACION

En una emotiva ceremonia, Vázquez se presentó acompañado de su pareja, Dai Fernández, de su familia y de numerosos colegas que acompañaron o trabajaron junto al homenajeado.

Nicolás Vázquez distinción por personalidad destacada de la cultura en la Legislatura Porteña
Nicolás Vázquez distinción por personalidad destacada de la cultura en la Legislatura PorteñaGerardo Viercovich - LA NACION
Georgina Barbarossa fue una de las invitadas a la ceremonia
Georgina Barbarossa fue una de las invitadas a la ceremoniaGerardo Viercovich - LA NACION
Con una amplia sonrisa y emoción, la mamá y la hermana de Nico Vázquez presenciaron la ceremonia
Con una amplia sonrisa y emoción, la mamá y la hermana de Nico Vázquez presenciaron la ceremoniaGerardo Viercovich - LA NACION
Un momento de amor y emoción entre Nico y Dai
Un momento de amor y emoción entre Nico y DaiGerardo Viercovich - LA NACION
Adrián Suras y Gustavo Yankelevich fueron dos invitados de lujo en el acto
Adrián Suras y Gustavo Yankelevich fueron dos invitados de lujo en el acto Gerardo Viercovich - LA NACION
Adrián Suar llegando a la Legislatura porteña
Adrián Suar llegando a la Legislatura porteñaGerardo Viercovich - LA NACION
Benjamín Amadeo interpretó un momento musical en la Legislatura porteña
Benjamín Amadeo interpretó un momento musical en la Legislatura porteñaGerardo Viercovich - LA NACION
Benjamín Rojas, compañero de Nico Vázquez en distintas ficciones, también se presentó a la importante ceremonia
Benjamín Rojas, compañero de Nico Vázquez en distintas ficciones, también se presentó a la importante ceremoniaGerardo Viercovich - LA NACION
Nicolás Vázquez y su distinción, junto a Adrián Suar
Nicolás Vázquez y su distinción, junto a Adrián Suar Gerardo Viercovich - LA NACION
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