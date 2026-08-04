La emoción de Nico Vázquez en el acto que lo declaró Personalidad destacada de la cultura

Durante la jornada del lunes, Nico Vázquez recibió un importante reconocimiento. El actual protagonista de la obra teatral Rocky, fue destacado como Personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires.

Nicolás Vázquez junto a su pareja, Dai Fernández Gerardo Viercovich - LA NACION

El acto se celebró en la Legislatura Porteña Gerardo Viercovich - LA NACION

Nicolás Vázquez emocionado por el reconocimiento Gerardo Viercovich - LA NACION

En una emotiva ceremonia, Vázquez se presentó acompañado de su pareja, Dai Fernández, de su familia y de numerosos colegas que acompañaron o trabajaron junto al homenajeado.

Nicolás Vázquez distinción por personalidad destacada de la cultura en la Legislatura Porteña Gerardo Viercovich - LA NACION

Georgina Barbarossa fue una de las invitadas a la ceremonia Gerardo Viercovich - LA NACION

Con una amplia sonrisa y emoción, la mamá y la hermana de Nico Vázquez presenciaron la ceremonia Gerardo Viercovich - LA NACION

Un momento de amor y emoción entre Nico y Dai Gerardo Viercovich - LA NACION

Adrián Suras y Gustavo Yankelevich fueron dos invitados de lujo en el acto Gerardo Viercovich - LA NACION

Adrián Suar llegando a la Legislatura porteña Gerardo Viercovich - LA NACION

Benjamín Amadeo interpretó un momento musical en la Legislatura porteña Gerardo Viercovich - LA NACION

Benjamín Rojas, compañero de Nico Vázquez en distintas ficciones, también se presentó a la importante ceremonia Gerardo Viercovich - LA NACION