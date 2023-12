escuchar

Fito Páez cierra el año con un nuevo reconocimiento. El músico argentino fue distinguido por la NPR, la radio pública de los Estados Unidos, tras ser seleccionado su álbum EADDA9223, reversión del clásico El amor después del amor, entre los mejores 50 discos del año.

La emisora menciona que este trabajo, en el que también participaron artistas como Chico Buarque, Elvis Costello, Nicki Nicole y Andrés Calamaro, “es más que una mirada nostálgica al álbum de rock más vendido de la historia argentina, es una alegre celebración pista por pista impulsada por un quién es quién de los rockeros, raperos y cantantes latinoamericanos contemporáneos”, destaca el crítico musical Félix Contreras.

Y precisa: “La toma reinventada arde con la misma intensidad tranquila, pero ahora se filtra a través de música folk, jazz e incluso toques de flamenco. Pero el mejor momento del álbum está en la canción principal: tres décadas después, las voces reflejan una comprensión más profunda de por qué nadie debería vivir sin amor”.

NPR también resalta que el primer álbum solista de Fito Páez, Del 63, lanzado en 1984, un año después del fin de la dictadura militar, formó parte de un por entonces floreciente movimiento del rock and roll en español. “En el camino, Páez se hizo conocido como uno de los compositores más líricos y perspicaces del movimiento, lo que condujo a lo que muchos consideran su obra maestra”.

La selección de los mejores discos del año también incluye por sus lanzamientos de 2023 a voces tan disímiles como PJ Harvey, Olivia Rodrigo, Doja Cat y Mon Laferte.

Agradecido por el reconocimiento, Fito Páez recurrió a las redes sociales para compartir su emoción a través de un video. “Muchas gracias a los NPR, al National Public Radio de los Estados Unidos, por hacerme formar parte de los 50 discos más importantes de este año, es un gran honor”, expresó primero el autor, que cerrará el año con dos shows en el Estadio Uno de La Plata, los días 15 y 16 de diciembre.

Junto al piano que forma parte de la herencia familiar, el cantante y compositor agregó: “Muchos regalos he recibido, entre ellos el August Foster, desde donde zarpé hacia países lejanos, reparado por uno de los luthiers más geniales de la Argentina. Este regalo maravilloso me llena de orgullo, porque es un reconocimiento muy importante, así que ‘All my love for you, my dears’ (todo mi cariño para ustedes mis queridos, gracias)”, concluyó en inglés.

En relación a su selección de los mejores trabajos discográficos de 2023, NPR también resaltó: “En ciertos diciembres, una lista de los mejores álbumes del año parece un espectáculo de fuegos artificiales. Puede que 2023 haya sido escaso en destellos y explosiones, pero fue rico en incendios más pequeños: no menos intensamente hermosos, más accesibles y construidos para el calor, no para el espectáculo. Y si bien puede resultar tentador, como muchos han argumentado en muchos momentos de la historia del formato, tomar esta falta de consenso como prueba de su valor disminuido como forma de arte popular, miramos las cosas de otra manera”.

La emisora destaca los “tesoros” presentes en estas producciones, restando importancia al protagonismo de los números de las visualizaciones en los listados. “En un momento en el que un determinado servicio de streaming considera que las grabaciones que carecen de una masa crítica de oyentes no son elegibles para recibir regalías, valdría la pena detenerse en ese pensamiento. Aquí está nuestra prueba. En la siguiente lista, encontrarás álbumes que han sido ampliamente celebrados y otros que estamos bastante seguros de que no verás en ninguna otra lista de fin de año. Cada uno de ellos es amado intensamente por un miembro del equipo de NPR Music”, menciona.

Por primera vez desde 2015, NPR decidió no clasificar las obras mediante un ranking. En cambio, las presenta ordenadas cronológicamente por fecha de lanzamiento. “En caso de que necesites un poco más de orientación y quieras recorrerlas, se otorgó un honor especial a una docena de ellas: coronas para designar aquellos discos que recomendamos a cualquiera que busque una chispa o una combustión lenta”, advierten.

