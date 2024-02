escuchar

En medio de rumores de infidelidad, el cantante mexicano Cristian Castro y su novia cordobesa, Mariela Sánchez, se habrían separado tras una fuerte discusión. A raíz de la ruptura, la empresaria regresaría al país desde México, donde la pareja visitaba a la madre del artista, Verónica Castro.

De este modo, lo que parecía ser un romance de ensueño habría llegado a su fin a menos de dos meses de que los protagonistas de la historia anunciaran su amor en público. Los rumores de infidelidad y presuntas indiscreciones de Castro habrían sido el detonante que llevó al fin de su noviazgo, en medio de supuestas escenas de celos por parte del intérprete de “Azul”.

La información fue confirmada por el periodista Pablo Layus este viernes desde Carlos Paz, ciudad natal de la empresaria de bienes raíces, en el programa Intrusos (América). El cronista contó que Mariela decidió regresar al país tras el drástico cambio de personalidad que el músico habría demostrado en su tierra natal. “Recién pude confirmar una noticia que venía manejando por la mañana: se rompió la relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez. Me cuentan que el Cristian Castro que conocimos acá, en Córdoba, no tiene nada que ver con el de México; se transformó en Luis Miguel”, apuntó.

Después de comentar que Verónica Castro “no tuvo nada que ver” en la separación , el comunicador agregó: “Dicen que se rompió la relación a tal punto, que Mariela está volviendo de México, y familiares de ella me confirmaron que por suerte se fue con dos amigas que pudieron ayudarla y auxiliarla en una situación realmente complicada. Mariela se encontró con otro Cristian Castro y se tuvo que escapar del departamento que tenía con él. Por suerte estaban estas dos chicas acompañándola, porque si no, hubiera sido otra la situación que se vivió”.

Cristian Castro y su novia, rodeados de amigos, a finales de enero en las playas de San Ignacio, en Punta del Este RS Fotos

En cuanto a los desencuentros que habría tenido la pareja en los últimos días, Layus apuntó: “Parece que el escándalo se da también en un momento de Cristian en el que se mostraba raro, que guardaba su teléfono, ya no lo tenía a la vista de todo el mundo y, sin embargo, le empezaba a pedir el teléfono constantemente a Mariela”.

Y continuó: “Ahora, las personas cercanas a ella le tienen miedo de lo que pueda llegar a decir él, debido a que empezó a los gritos, acusándola de un montón de cosas a Mariela. Por suerte, ella estaba con testigos”, precisó en relación a dos colaboradoras de la empresaria que también habían viajado a México con la pareja.

Según informaron en Intrusos, Castro se volvió extremadamente “celoso y posesivo” en los últimos días, ocultaba el teléfono a su novia y había contratado un chef para que ella aprendiera a cocinar comida mexicana. En cuanto a los supuestos rumores de infidelidad de Castro, se apuntó a una actriz trans argentina como supuesta tercera en discordia.

Ante este panorama, “Mariela dijo que no se quedaba y que se volvía con sus amigas. Dijo que es un infierno lo que está viviendo. Él empezó con ataques de celos, de fobia, de que no sabía con quién se juntaba, que no quería que saliera de su camarín. Al parecer, el Cristian Castro que conocimos acá era un personaje”, concluyó Layus.

Cristian Castro le presentó a su mamá a su novia cordobesa diez días atrás https://www.instagram.com/cristiancastro

Por el momento, ni Castro ni Sánchez han ofrecido detalles sobre su situación. Sin embargo, la joven argentina habría eliminado al músico de su perfil de Instagram, que puso en privado y donde hasta ahora compartían numerosas postales de su tiempo compartido.

La actual situación del cantante y la empresaria parece distar considerablemente de las románticas postales que la pareja compartió semanas atrás en sus vacaciones a finales de enero en Punta del Este, del emotivo momento en que la joven argentina conoció a su suegra, Verónica Castro, o de sus festejos por el día de San Valentín, el pasado 14 de febrero.

