Verónica Castro y su hijo Cristian, quien vive en la Argentina, tuvieron un feliz reencuentro en México, tras un largo tiempo sin verse. Y en esta ocasión, la reunión tuvo un ingrediente muy especial: la presentación oficial de la nueva novia del artista a su famosa madre.

Si bien existieron comunicaciones previas por videollamada entre la actriz mexicana y la nueva pareja del cantante, la empresaria argentina Mariela Sánchez, esta vez pudo tener lugar el encuentro en persona.

Después del cara a cara, tanto el cantante de “Azul” como su nueva pareja compartieron fotos del especial momento en las redes sociales. Por un lado, Sánchez subió una imagen en la que se la puede ver muy contenta junto a la estrella de Rosa salvaje enseñando el regalo que le hizo: un arreglo floral de papel.

Y en otra imagen publicada por Cristian, se observa al músico y a su novia acompañados de Verónica, de su otro hijo, Michel, y de la pareja de este último, Florencia Serrao. En la postal, parte del grupo se muestra sonriente y luciendo un particular atuendo: batas de entrecasa en llamativos estampados.

Desde México, Sánchez contó al programa A la tarde que Verónica Castro le transmitió un especial pedido . “Lo primero que me dijo mi suegra es que quiere un nieto”, reveló. Y también contó a continuación que la actriz le hizo una recomendación al respecto: “Por mi edad, me dijo que voy a tener que congelar óvulos”. Sin embargo, la novia del artista consideró, en relación con su posible maternidad, que “va a ser lo que Dios quiera”.

En una entrevista para el programa Ventaneando, la diva mexicana había hablado anteriormente de la posibilidad de tener otro nieto. “Lo que sea que Dios nos mande, es bienvenido”, había dicho la actriz de 71 años, quien también se refirió a su vínculo con su nueva nuera. “La verdad es que es muy agradable, es una chica que está queriendo estar bien en pareja y eso es lo que le gusta a Cristian, estar bien en pareja: comen juntos, le hace de comer y pasean, hacen ejercicio, yo creo que está muy bonita”, había expresado.

“¿Es difícil ganarse el corazón de una suegra como ‘La Vero’?”, preguntó un movilero a la estrella, a lo que Castro respondió: “Parecería que fuera difícil, pero no, ¡para nada! Me dijo: ‘te quiero mucho y quiero mucho a tu hijo’. Bueno, ‘entonces ya te quiero yo a ti’”, compartió la actriz blanqueando el contenido de parte de su conversación.

A finales de enero, el cantante ya había adelantado que viajaría con su pareja a su tierra natal para presentarle a su mamá: “Arrancamos para México para que conozca a Verónica: unos tequilitas con Vero y a ver si hacemos familia, con muchas ganas de presentarle mi país a mi novia, que está muy linda”.

Este verano, Castro y Sánchez disfrutaron de unas románticas vacaciones en Punta del Este y se mostraron muy enamorados frente a las cámaras. Ambos tuvieron la oportunidad de relajarse y compartir días de playa en los paradores de San Ignacio.

Sánchez es cordobesa y se dedica a los negocios inmobiliarios y el músico contó que la conoció mientras buscaba una casa para alquilar. “ Es una chica muy distinta, amazónica, es todo. Realmente tiene un mundo tremendo, es muy ordenada, muy buena; todo el mundo la quiere mucho”, había dicho el artista en una entrevista televisiva.

Cristian Castro y Mariela Sánchez, durante su paso por las playas de San Ignacio, este verano en Punta del Este RS Fotos

El cantante también estuvo acompañado de la empresaria de bienes raíces en la fiesta de cumpleaños de Susana Giménez, celebrada semanas atrás en Punta del Este con la presencia de numerosas figuras del espectáculo local y de artistas internacionales. Sin embargo, el paso del artista por la fiesta de la diva generó polémica después de que la conductora rechazara uno de los regalos que Cristian le hizo en su aniversario. El músico le obsequió un perro cachorro de la raza pomerania, que Susana decidió entregar a sus amigos Barby Franco y Fernando Burlando, lo cual disgustó al mexicano.

En una entrevista con A la tarde, la novia de Cristian explicó lo sucedido: “Además de darle un show en su cumpleaños, le obsequiamos el perro, le mandamos a hacer un bolso, lo compramos en Buenos Aires, le hicimos todos los papeles. Y aparentemente Susana no podía tenerlo porque ella tiene perros muy grandes”, detalló. A lo que Castro sumó: “Solamente digo que los regalos no se regalan. Me pareció que con una llamada se hubiera resuelto todo el asunto. Quedé con cierta tristeza. No enojado, pero sí con tristeza. Tenemos un amor por Susana inmenso”, indicó, antes de aclarar que finalmente trasladarían a los cachorros a México para obsequiárselos a Verónica Castro.

