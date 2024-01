escuchar

Cristian Castro no se separa de su nueva novia, la empresaria argentina Mariela Sánchez. La pareja disfruta de unas vacaciones en Punta del Este y pronto viajará a México para reunirse con la madre del cantante, Verónica Castro.

El artista no solo no se esconde de las cámaras sino que comparte, al igual que su compañera, numerosas postales de su romance bajo el sol en las playas uruguayas entre mimos y gestos cómplices junto al mar.

Castro habría conocido a su nueva conquista, que es cordobesa y quien se dedica a los negocios inmobiliarios, mientras buscaba una casa para alquilar. “Es una chica muy distinta, amazónica, es todo. Realmente tiene un mundo tremendo, es muy ordenada, muy buena; todo el mundo la quiere mucho”, reveló recientemente el artista en una entrevista televisiva.

Cristian Castro y su novia disfruta con su novia de los encantos de las playas esteñas RS Fotos

En estos días, la pareja hizo vida de playa y disfrutó de momentos de relax en el parador Al fin y al cabo, de Laguna Escondida, en José Ignacio. En diálogo con los medios locales, el intérprete de “Azul” adelantó que ambos estarán por estas tierras durante dos semanas más.

La pareja se dirigió a un parador de Laguna Escondida al retirarse de la playa RS Fotos

José Ignacio es el destino elegido por el cantante y la empresaria para sus días de relax en el Uruguay, antes de su viaje a Córdoba RS Fotos

"Nos vamos este 15 de febrero, arrancamos para México con Mariela", adelantó el cantante en relación a sus próximos planes junto a su pareja RS Fotos

“Nos vamos este 15 de febrero, arrancamos para México con Mariela para que conozca a Verónica: unos tequilitas con Vero y a ver si hacemos familia, con muchas ganas de presentarle mi país a mi novia, que está muy linda”, manifestó el músico rebosante de alegría.

“Cocina como las diosas”, escribió Castro en los últimos días en una publicación en las redes sociales donde se lo ve sentado a la mesa junto a Sánchez a punto de degustar un apetitoso plato de comida.

El artista también estuvo acompañado de la empresaria de bienes raíces en la fiesta de cumpleaños de Susana Giménez, celebrada a comienzos de esta semana en Punta del Este junto a numerosas figuras del espectáculo local y de artistas internacionales.

Junto a su novia, Cristian Castro llegó a la fiesta de Susana Giménez y hasta le cantó a la prensa rsfotos

Mariela Sánchez compartió en sus historias de Instagram distintas imágenes de los momentos previos al gran festejo de la diva de la televisión y enseñó el look que eligió para la ocasión, un vestido corto con un original volado de plumas.

Dando cuenta de su asistencia a la fiesta junto a su famoso novio, la cordobesa publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se la puede ver junto al cantante en la ruta: “Hola, nuestro viaje número 100… Gracias, Susana, por tu cumpleaños. Nos queda la ruta a Córdoba y allá vamos, México, a ver a mi suegra hermosa. Te mandamos un beso”.

Cabe recordar que, a pesar de mostrarse muy enamorado de su nueva novia, Cristian Castro fue captado hace tan solo unas semanas atrás con otra mujer en Punta del Este, que presentó a la prensa con el nombre de Sasha. En esa ocasión, el músico también se mostró muy enamorado de la joven, con quien fue fotografiado de la mano y a los besos disfrutando de una salida romántica. La pareja se mostró junta en uno de los paradores más emblemáticos de la ciudad balnearia. Al ser descubiertos por la prensa, lejos de esconderse, posaron sonrientes para las cámaras.

El músico fue retratado a fin de año junto a una joven llamada Sasha RS Fotos

Desde hace varias temporadas, el músico (que durante el año vive en Buenos Aires) se convirtió en una de las caras más vistas en los lugares de moda de Punta del Este. Sin embargo, su actual presente amoroso no está exento de especulaciones después de que el artista evitara referirse a un rumor que lo tuvo como protagonista en el último tiempo. Según trascendió, el músico estaría a punto de darle un cuarto nieto a la reina de los teleteatros mexicanos.

“Cristian será papá por cuarta vez. Tiene dos hijos con Valeria Liberman, con quienes tiene poco vínculo, y una nena con la modelo colombiana Carol Victoria Urban Flores”, anunció en octubre Andrea Taboada en El diario de Mariana (América). La periodista señaló que la rosarina Maite Barra será madre por primera vez y estaría cursando el primer trimestre de su embarazo, fruto de una supuesta relación con el cantante. Si bien él prefirió no hablar directamente del tema, en una entrevista con LA NACION se refirió al “amor secreto” que lo trajo a vivir a Buenos Aires. “Vengo siguiendo a una chica secreta. Estoy en la Argentina también para estar cerca de una chica a la que amo desde hace más de diez años. ¿Es mi secreto? Sí. Quizá no me lo digo a mí mismo, pero es un reflejo de la tristeza y de la penuria que siento desde 2010. Me sigo sintiendo enamorado. Ella está acá en Buenos Aires. Y siento que acá se mueve bien la industria de la música”, decía a fines de septiembre.

