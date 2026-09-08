La furia de una estrella de Brigada A por un documental de Netflix sobre su vida: “Es una basura”

A Laurence Tureaud, más conocido como Mr. T, no le gustó el documental que Netflix acaba de estrenar sobre su vida y no dudó en compartir su furia: después de ver la versión final de Al descubierto: Mr. T, el actor y exluchador estadounidense aseguró que el resultado lo sorprendió, que algunos testimonios perjudican su imagen y que la producción dejó afuera aspectos que considera fundamentales de su historia personal.

“Es una basura”, fue lo primero que pensó el actor cuando finalmente vio el documental terminado. El hombre que se ganó el cariño del público en todo el mundo de la mano de Mario Baracus, su personaje en Brigada A, le dio una entrevista a The Guardian y explicó los motivos de su disgusto. “Me encumbras y luego intentas dejarme en ridículo”, aseguró, y de inmediato agregó: “Soy mucho más que eso”.

Mr. T, con 74 años, se mostró muy crítico con la producción de Netflix que repasa su vida

La producción forma parte de Al descubierto, la serie documental de Netflix que aborda historias vinculadas al deporte y a figuras de gran impacto popular. En el caso de Mr. T, la plataforma presenta la película como la historia del hombre detrás de las cadenas de oro, el corte mohicano y la frase que lo convirtió en un ícono de la cultura popular de los años 80. Netflix define el documental como el relato del origen de Laurence Tureaud antes de convertirse en la figura conocida mundialmente como Mr. T.

Los cuestionamientos de Mr. T

Una de sus principales objeciones fue la presencia de Peter Young, su antiguo representante. “Les dijimos: ‘No pongan a Peter en mi documental’, pero lo hicieron”, afirmó. También apuntó contra el espacio que recibió su pastor, quien, según contó, fue entrevistado durante dos días. “¿Cómo puedes tener a un hombre que me conoce desde hace 40 años y ponerlo durante 30 segundos?”, se preguntó.

Mr. T también rechazó el lugar que, según él, ocuparon en el proyecto algunos aspectos relacionados con su fama. “Me hicieron parecer un tipo que quería una limusina blanca”, dijo sobre uno de los episodios abordados en la película. Y contrastó esa imagen con otra parte de su vida que considera mucho más importante: “Yo estaba alimentando a personas sin hogar”.

Brigada A se emitió entre 1983 hasta 1987

La fe aparece como otro de los puntos que el actor considera centrales en su historia. “Dios me dio todo lo que tengo”, afirmó, antes de explicar que recurrió a la oración para manejar el enojo que le provocó el documental. “Le pedí a Dios que me ayudara a hacer lo correcto”, contó.

Por último, negó que el dinero haya sido el motor de su carrera. “No persigo el dólar, nunca lo hice”, aseguró. Según explicó, uno de sus grandes objetivos cuando comenzó a ganar dinero fue poder comprarle una casa a su madre y darle todo lo que necesitara. “Eso era lo que quería”, recordó.

Aun con sus críticas, Mr. T aseguró que decidió no emprender una disputa pública contra Netflix. “Podría haberme vuelto loco”, reconoció. En cambio, dijo que eligió mantener la calma y seguir adelante.

De Laurence Tureaud a Mr. T

El primer contacto de Laurence Tureaud con el mundo del espectáculo fue a través de su trabajo como guardaespaldas: luego de dejar las Fuerzas Armadas, a fines de los años 70, escoltó a figuras como Steve McQueen, Michael Jackson, Diana Ross y Muhammad Ali.

Su salto a Hollywood llegó en 1982, cuando Sylvester Stallone lo eligió para interpretar a Clubber Lang, el boxeador que enfrenta a Rocky Balboa en Rocky III. El personaje marcó su debut cinematográfico.

Al año siguiente llegó el papel que lo convirtió en una figura televisiva: el sargento Mario Baracus en Brigada A. La serie se emitió originalmente entre 1983 y 1987 y transformó a Mr. T en uno de los rostros más reconocibles de la televisión de aquella época.

En 1985 también participó de la primera edición de WrestleMania junto a Hulk Hogan y continuó vinculado durante años con la lucha libre profesional. La World Wrestling Entertainment (WWE), reconocida como la compañía de lucha libre más grande del mundo, lo incorporó a su Salón de la Fama en 2014.