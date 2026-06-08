La historia de amor que Mirtha Legrand mantuvo en silencio durante décadas: “Estuve comprometida”

Durante la última emisión de La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand decidió abrir una de las páginas más íntimas de su vida sentimental. Acostumbrada a entrevistar a figuras de todos los ámbitos, esta vez fue ella quien quedó en el centro de la conversación cuando la periodista Mercedes Ninci le preguntó por un antiguo romance que precedió a su historia con Daniel Tinayre.

“¿Vos estuviste enamorada de un cordobés que era amigo de papá?”, quiso saber la periodista en medio de la mesa. La consulta tomó por sorpresa a la conductora, que durante años evitó hablar públicamente de esa relación de su vida. Sin embargo, después de algunos segundos, decidió responder. “Estuve enamorada. Estuve comprometida. Antes se comprometía, existía el compromiso”, recordó la diva, en referencia a Julio Albar Díaz, un joven cordobés con el que mantuvo una relación cuando apenas comenzaba su carrera artística.

La historia se remonta a mediados de la década de 1940. Por ese entonces, Legrand era una de las grandes promesas del cine argentino y él un estudiante universitario y escritor oriundo de Córdoba. El vínculo fue tan importante que la actriz llegó a imaginar un futuro en las sierras alejado de los sets. De hecho, recordó que la familia de su entonces prometido veía con recelo su profesión y prefería que abandonara el mundo artístico. “No querían que trabajara más, que fuera una artista. No querían que fuera actriz”, contó.

Mirtha Legrand en Los martes, orquídeas (1941)

Pero el destino tenía otros planes para ella. Mientras rodaba la película Cinco besos (1946) en Buenos Aires, conoció al director francés Daniel Tinayre, quien se convertiría en su compañero durante casi cincuenta años. “Conocí a un señor que se llamaba Daniel Tinayre, y me enamoré de él”, relató la conductora dando cuenta de que fue ella la que decidió terminar su romance cordobés. “Se lo dije por teléfono. Horrible. Hasta el día de hoy, no me lo perdono. Era un ser extraordinario”, confesó.

Mirtha Legrand y Daniel Tinayre estuvieron casi 50 años juntos Archivo LA NACION

Según contó, después de la separación cada uno siguió su camino. Albar Díaz formó una familia y tuvo hijos, mientras que ella inició junto a Tinayre una de las historias más emblemáticas del espectáculo argentino. Fruto de ese amor nacieron sus dos hijos, Marcela y Daniel.

Sin embargo, el recuerdo de aquel primer amor permanece intacto, algo que se hizo evidente durante la charla televisiva. “Lo sigo recordando. Era buen mozo, se parecía al Bigourdan”, se sinceró. Al notar la sensibilidad con la que Legrand evocaba esos años, Ninci le comentó que parecía estar a punto de quebrarse. “Sí, casi lloro”, admitió la conductora.

A pesar de la sinceridad con la que compartió la anécdota, Legrand explicó que durante décadas eligió guardar silencio “por respeto a su familia”. Por eso, cuando la conversación comenzó a profundizar en los detalles de aquella relación, pidió dar el tema por terminado por tratarse de cuestiones personales.

Esta no es la primera vez que “La Chiqui” hace referencia a ese capítulo de su vida. En 2022, durante los festejos por su cumpleaños número 95, había recordado el fuerte vínculo que la unía con Córdoba, provincia que visitó innumerables veces durante su juventud. Entonces reveló que gran parte de ese cariño estaba relacionado con aquel amor que la llevó a viajar con frecuencia al interior del país. “Hace muchísimos años que no voy a Córdoba. Adoro Córdoba, he ido muchísimo, me gustaba mucho… Tenía un novio cordobés, así que lo iba a visitar. Me gusta todo: su tonada, su idioscincracia, la ciudad y todo el interior, que es bellísimo”, reveló en aquel momento en comunicación con el canal El Doce de esa provincia.

La diva se emocionó al recordar este romance que durante años mantuvo en secreto

“Cuando a veces estoy muy exigida, con mucho trabajo, o no estoy bien, pienso: ‘¿En dónde me gustaría estar?’. Y pienso que me gustaría estar en una hostería en Córdoba, tranquila, mirando a las sierras, tomando un rico té… ¡Cuánto adoro Córdoba! ¡Tengo que volver, no es posible que hace tantos años no vaya a Córdoba!”, agregó.

Con el paso de los años, la historia quedó relegada al ámbito privado y eclipsada por su extensa vida junto a Tinayre. Sin embargo, la confesión realizada este fin de semana permitió conocer una faceta poco explorada de la diva: la de una joven enamorada que estuvo a punto de elegir un camino completamente distinto al que finalmente la convirtió en una de las figuras más importantes de la televisión argentina.