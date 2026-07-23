Revés judicial para Cher: deberá pagar un millón de dólares en su disputa con la viuda de Sonny Bono

Cher sufrió un inesperado revés en una batalla judicial que llevaba varios años y que había comenzado con una importante victoria a su favor. Aunque en 2024 logró que la Justicia reconociera que le correspondían cientos de miles de dólares en regalías impagas por las canciones que grabó junto a Sonny Bono, ahora un juez federal determinó que la artista deberá hacerse cargo de sus propios honorarios legales, una cifra que supera el millón de dólares.

Según documentos judiciales obtenidos por la revista People, el juez federal John A. Kronstadt rechazó el pedido de la cantante para que esos gastos fueran cubiertos por Mary Bono, la viuda de Sonny Bono y principal demandada en el caso. La resolución representa un duro golpe económico para la estrella de 80 años, quien había solicitado el reembolso de 1.023.605,30 dólares correspondientes a los costos de los abogados que la representaron durante el proceso.

La disputa judicial se remonta a octubre de 2021, cuando Cher presentó una demanda por un millón de dólares contra Mary Bono. La cantante sostenía que se le estaban reteniendo regalías derivadas de algunas de las canciones más emblemáticas del dúo Sonny & Cher, entre ellas los clásicos “I Got You Babe” y “The Beat Goes On”.

El conflicto tenía su origen en el acuerdo de divorcio firmado entre Cher y Sonny Bono en 1978. Allí se establecía que la artista conservaría el derecho a percibir el 50% de las regalías correspondientes a las obras que ambos habían grabado juntos. Sin embargo, la demanda afirmaba que Mary Bono había intentado dejar sin efecto esos derechos recurriendo a una disposición de la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos de 1976 que, según los abogados de Cher, no resultaba aplicable al caso.

La Justicia le dio parcialmente la razón a la cantante. En mayo de 2024, un tribunal de California concluyó que efectivamente existía un incumplimiento contractual y determinó que Cher debía recibir más de 418.000 dólares en regalías que no le habían sido abonadas. Esa decisión fue interpretada como una importante victoria para la artista, ya que confirmó la vigencia de los derechos económicos que había conservado tras su divorcio de Sonny Bono.

Cher y Sonny Bono attend en la ceremonia de entrega de los premiso Oscar en 1973 Getty Images

Con ese antecedente favorable, los abogados de Cher solicitaron a comienzos de 2026 que Mary Bono también asumiera el pago de los honorarios legales generados durante el litigio. En la presentación judicial argumentaron que la cantante había tenido éxito en la acción iniciada y que los distintos reclamos y contrademandas compartían “un núcleo común de hechos”, por lo que correspondía el reintegro de los gastos.

Además, sostuvieron que cualquier costo relacionado con las pocas cuestiones en las que la defensa de Mary Bono había obtenido resultados favorables era mínimo en comparación con el conjunto del proceso.

El duo Sonny & Cher en 1965 Silver Screen Collection - Moviepix

La solicitud quedó bajo análisis judicial durante varios meses y finalmente fue resuelta el pasado 17 de julio. En su fallo, el juez Kronstadt rechazó el planteo de Cher al considerar que la controversia no estaba regida por la legislación federal sobre derechos de autor, sino por cuestiones estrictamente contractuales.

Esa diferencia jurídica resultó determinante. Según explicó el magistrado, al no tratarse de un litigio basado principalmente en la Ley Federal de Copyright, no existía fundamento legal para trasladar los honorarios profesionales a la parte demandada. Como consecuencia, Cher deberá afrontar personalmente más de un millón de dólares en gastos legales, una cifra a la que incluso podrían sumarse otros 10.000 dólares estimados para completar la defensa del caso.

Hasta el momento, los representantes legales de la cantante no realizaron declaraciones públicas sobre la resolución. De acuerdo con People, el medio intentó comunicarse con los abogados de la artista, aunque no obtuvo respuesta inmediata. Tampoco hubo comentarios de Mary Bono o de sus representantes.

Cher junto con Sonny Bono, en una protesta de 1966 contra las autoridades de Los Ángeles que dejó huella en la contracultura californiana

La disputa judicial vuelve a poner bajo los reflectores la compleja relación comercial que sobrevivió durante décadas al final del matrimonio entre Cher y Sonny Bono.

La pareja fue una de las más exitosas de la música estadounidense durante los años 60 y principios de los 70. Casados entre 1964 y 1975, alcanzaron fama internacional con un repertorio de éxitos que los convirtió en figuras de la cultura popular. Su química artística también los llevó a la televisión con The Sonny & Cher Comedy Hour, un exitoso programa de variedades emitido por CBS.

Tras el divorcio, ambos siguieron caminos muy diferentes. Cher construyó una de las carreras más exitosas de la industria musical y cinematográfica, con premios Grammy, Emmy, Oscar y Globo de Oro, mientras que Sonny Bono dejó el espectáculo para dedicarse a la política. Fue alcalde de Palm Springs entre 1988 y 1992 y, posteriormente, congresista republicano desde 1995 hasta su muerte.

Sonny y Cher en The Danny Thomas Special, en 1966

Sonny falleció el 5 de enero de 1998 como consecuencia de un accidente de esquí. Desde 1986 estaba casado con Mary Bono, quien luego también desarrolló una carrera política y ocupó la banca de su esposo en el Congreso de los Estados Unidos.

Además de compartir una extensa trayectoria artística, Cher y Sonny tuvieron un hijo, Chaz Bono, nacido en 1969. Sonny también fue padre de Christine, fruto de su primer matrimonio con Donna Rankin, y de Chesare y Chianna, nacidos durante su relación con Mary Bono.