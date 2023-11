escuchar

Una imagen de Conan O’Brien caminando por la calle Florida del centro de la Ciudad de Buenos Aires llamó la atención a miles y miles de usuarios argentinos de X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter. En el clip, que dura apenas unos segundos, se ve al exitoso presentador televisivo y comediante estadounidense paseando mientras un camarógrafo registra el momento lo sigue. Y, como no podía ser de otra manera, inmediatamente comenzaron a surgir en las redes las especulaciones sobre el motivo de su visita.

Todavia no caigo q me cruze a Conan O'Brien pic.twitter.com/L3yKAMEKy0 — Mar 🇦🇷🏆 (@janosbieberlove) November 14, 2023

Conan O’Brien, de 60 años, comenzó su carrera escribiendo guiones para el mítico programa Saturday Night Live y estuvo a cargo de los guiones de Los Simpsons, entre 1991 y 1992. Actualmente, conduce su propio ciclo, Conan Without Borders [Conan sin fronteras].

Para muchos, la presencia del estadounidense en el país justamente esta semana tiene que ver con la definición de las elecciones presidenciales entre Javier Milei y Sergio Massa, que se lleva a cabo este domingo. Según explican, el motivo de aquella conjetura es claro: O’Brien participó de una de las parodias que se realizaron en las últimas semanas sobre el líder libertario.

En su caso, hizo una “aparición especial” en el informe sobre el candidato de La Libertad Avanza el programa Last Week Tonight, de HBO, que incluyó una editorial del humorista John Oliver y un recuento con algunas de las apariciones públicas más explosivas de Milei en medios televisivos y de sus declaraciones más polémicas.

Oliver se presenta en la pantalla de HBO con su programa hace unos cinco años. Allí cubre las noticias de la semana y dedica un informe largo a un tema de importancia periodística, que no necesariamente figura en la agenda de los medios, con mucho sarcasmo y humor.

Cómo fue el informe

Mientras la pantalla mostraba una foto de Milei disfrazado de superhéroe, Oliver explicó: “El General Ancap es una referencia a su filosofía política, el anarcocapitalismo, una corriente libertaria que busca abolir el Estado en favor de un mercado libre de restricciones. Él hizo campaña a favor de fuertes recortes, que incluyen un 15% del PBI y la eliminación de la mayoría de los impuestos. También un polémico plan de cambiar la moneda oficial al dólar, así como estallar el Banco Central”, comenzó a explicar el conductor.

“E incluso, destruyó una maqueta del Banco y su versión en piñata en un programa de televisión. También simbolizó los recortes mostrando una motosierra en público y algunos de sus seguidores fueron a votar usando una máscara de motosierra”. En ese momento, se incluyó un fragmento de un votante de Milei disfrazado, en el que aseguraba que el candidato representa “lo nuevo”. Entonces, Oliver expresó. “Ok, no voy a quebrar mi regla número uno de no discutir con alguien disfrazado de motosierra, pero muchas ideas aún no se han probado antes: no probamos geriátricos con trampolines o dejar que un mapache sea jefe de cirugía… Y eso, simplemente, responde a que algunas ideas son malas”.

“Y después de esta obsesión de Milei por sus perros, él alegremente postea fotos con ellos y levanta un retrato regalado por un simpatizante. Solo vean esta entrevista en la que descarrila cuando ve una foto de su perro Conan. No necesitan saber qué está diciendo. Les prometo que van a ver los gestos” , introduce el clip de una entrevista realizada a Milei en Crónica TV, en la que el candidato queda perplejo al ver la foto de su mascota en la pantalla gigante y le cuesta continuar con su alocución.

“Bueno, eso es muy agradable. Se distrae con su propio perro, igual que un perro se distrae con una ardilla. Honestamente, me es difícil criticar eso porque yo también respondo así si veo una foto… Oh, es Conan. Es Conan”, continuó Oliver, mientas la pantalla comenzaba a mostrar una foto del comediante O’Brien.

Y continuó: “El punto es que todos amamos cosas que nos distraen cuando aparecen. Oh, es Conan”, insistió cunado, volvió a aparecer una foto de su colega. “Es entendible que Milei pierda su atención cuando... ¡Es Conan!”, volvió a expresar. En ese caso, Conan O’Brian apareció en pantalla en un clip, y le pide a Oliver: “¡Deja de mirarme, John! No soy un pedazo de carne”.

Después de pedirle disculpas, el conductor continuó: “De todas maneras, como decía las cosas que amamos pueden distraernos. Está claro que Milei ama a sus perros, pero deberías saber que cuando digo perros debería decir ‘perro’, porque todos son copias genéticas de un perro muerto, Conan. Y la historia se pone aún más rara… porque llama a sus íntimos perros colones, al menos a cuarto, los ‘mejores estrategas del mismo’”.

