Jeremy Renner y su regreso a la actuación con Mayor of Kingstown tras su accidente: “Fue muy difícil ponerme de pie”

El actor habló con LA NACION sobre el estreno en Paramount+ de la tercera temporada del thriller creado por Taylor Sheridan y Hugh Dillon que marcó su vuelta a un rodaje luego de ser arrollado por una máquina de nieve

Milagros Amondaray PARA LA NACION

Escuchar

Jeremy Renner es un hombre nuevo . El 1° de enero de 2023, el actor se encontraba manejando una máquina quitanieves, cuando el vehículo de siete toneladas comenzó a operar de manera defectuosa y terminó aplastándolo. Las consecuencias del episodio fueron graves. Renner fue trasladado de urgencia al hospital de Nevada donde le detectaron una hemorragia en la pierna, múltiples fracturas y un desprendimiento del globo ocular. “Ese momento me sigue persiguiendo tanto en el sueño como en la vigilia, va a permanecer siempre conmigo”, declaró el actor sobre el impacto que tuvo el incidente que vivió en su casa ubicada cerca del lago Tahoe en el que también pudo haber salido lastimado su sobrino, quien se encontraba con él en ese momento y a quien Renner protegió.

El accidente fue un episodio bisagra, pero más aún lo fue la lenta y ardua recuperación en la que Renner debió enfrentarse no solo a los coletazos físicos de lo que experimentó sino también a las consecuencias psíquicas. Tras un largo período de rehabilitación en el que le asaltaba constantemente el temor de no poder retomar su cotidianidad, intentó que las pesadillas no absorbieran la energía necesaria para poder realizar pequeños actos, desde volver a caminar normalmente hasta recuperar la visión . “Después de lo que pasé, no me atrevo más a decir que estoy teniendo un mal día, porque no hay nada peor que eso. De ahora en más todo lo que vivo será siempre mejor”, sumó el actor que superó los vaivenes emocionales producto del pánico residual del episodio y meditó largamente acerca de cómo sería su regreso a la pantalla grande y a las ficciones televisivas.

El clima especial de un rodaje en familia: “Sentí un gran apoyo”

“No fue fácil”, le asegura el dos veces nominado al Oscar a LA NACIÓN en una entrevista vía Zoom con motivo del estreno, el lunes 3 de junio, de la tercera temporada de Mayor of Kingstown, la excelente serie policial de Taylor Sheridan y Hugh Dillon que podrá verse por la plataforma de streaming, Paramount+ . Hace tres años, Renner pisaba el set de filmación de la producción ambientada en esa ciudad apócrifa de Michigan (Kingstown) para personificar a Michael “Mike” McLusky, uno de los mejores roles de una carrera a la que Sheridan le dio un empuje necesario para correrse -al menos de manera momentánea- del universo Marvel. La dupla se forjó cuando el director y guionista le ofreció el coprotagónico de uno de sus largometrajes más poderosos, el brutal neo-western Viento salvaje , y Renner conectó con el modo en el que showrunner abordaba historias lúgubres con una cuota de lirismo que resultaba tan cohesiva como necesaria para sus narrativas. “Yo me enamoré de la forma en la que Taylor escribe”, le confía a este medio.

Jeremy Renner y un regreso esperado con la tercera temporada de Mayor of Kingstown Instagram: jeremyrenner

“Sus ficciones son muy fuertes porque nos muestran crímenes, situaciones durísimas, pero al mismo tiempo no pierde el foco de lo humano, y se acerca a los personajes con una profundidad admirable”, añade el actor. “Viento salvaje fue lo que hizo que yo quisiera seguir trabajando con él, simplemente entablé un lazo muy fuerte con esa película”, apunta. Mayor of Kingstown también pone el foco en la marginalidad y en el abuso de poder, en este caso, en un lugar en el que el negocio de las cárceles es lucrativo para el linaje McLusky, especialmente para Mike, ese hombre que busca emanciparse de los mandatos familiares, pero termina siendo absorbido por esas reglas que están buscando una nueva figura en la que anidarse.

Jeremy Renner habló con LA NACION sobre su regreso a la actuación tras el accidente que lo dejó en estado crítico

Con una mezcla de sensibilidad y de aplomo, Renner interpreta a ese líder impensado en la línea de sus mejores roles, desde el agente Cory Lambert de Viento salvaje al criminal James “Jem” Coughlin de la subvalorada Atracción peligrosa, el drama policial de Ben Affleck por el que recibió su segunda nominación al Oscar tras el reconocimiento obtenido por Vivir al límite. El género policial le sienta bien a un intérprete que encontró en Mayor of Kingstown el incentivo para volver al ruedo. “Sentí un apoyo increíble, una compañía constante por parte de mis compañeros”, le expresa a LA NACION.

Una temporada “a gran escala” y con un duro desafío

Mayor of Kingstown fue el salvavidas de Jeremy Renner en un momento de muchos miedos

La ficción de Sheridan y Dillon vuelve con 10 episodios que, según adelanta Renner, “estarán atravesados por el dolor” . Tras la conmoción que sufre el clan McLusky sobre el final de la segunda temporada, Kingstown se convierte en un escenario en el que el crimen organizado se erige como la fuerza dominante. Mientras un nuevo rostro de la mafia rusa se asienta en la ciudad para mover sus hilos, los habitantes de ese lugar en alerta sufrirán las consecuencias de una serie de explosiones que no son más que la acción concreta de una amenaza invisible.

En ese contexto feroz y turbulento, Mike no tendrá lo que siempre anheló: tiempo para analizar meticulosamente los pasos a seguir. La guerra contra el narcotráfico, las peleas intramuros en esa prisión que parecía estar monitoreada, y la vuelta de una cara familiar que pondrá en jaque los planes de ese alcalde, serán los diferentes ejes del regreso del thriller policial cuyos nuevos capítulos se filmaron en un contexto especial, tanto para Renner como para todo el equipo.

Jeremy Renner comanda la excelente serie de Taylor Sheridan para Paramount+, Mayor of Kingstown

“Es una temporada a gran escala, con Mike intentando estar a la altura de los imprevistos y de varias situaciones que interpreta como desafíos”, revela Renner , quien retomó la filmación con una inevitable combinación de entusiasmo y temor. “Tenía muchas ganas de volver a actuar después de un año tan largo, tenía la necesidad de ver a mis grandes amigos, y toda la gente con la que trabajé me ayudó a ponerme de pie, pude apoyarme en ellos”, cuenta y detalla cómo vivió esos primeros días en los que el proceso de retomar el rol de Mike no fue nada sencillo. “El primer mes fue muy, pero muy difícil, había que luchar contra la tormenta”, se sincera.

“Me sentí muy orgulloso de mí mismo por poder volver a trabajar”

“En mi caso particular, había también una necesidad de probarme a mí mismo que podía, un orgullo propio que nació en ese instante en el que todos nos reunimos, y a nivel colectivo también se percibía esa lucha interna”, explica Renner, en alusión a la huelga del Sindicato de Actores y Guionistas de Hollywood que también retrasó la instancia de rodaje. Por lo tanto, cuando se encendieron las cámaras nuevamente, la adrenalina fue contagiosa. “Hay que pensar que el equipo se había quedado sin trabajo por la huelga, y que todos necesitaban volver a filmar, además de que yo ya pensaba que era el momento también, me sentía recuperado, me sentía bien , y todos me recibieron dándome una gran contención”, recuerda Renner sobre un rodaje que no se asemejó a ningún otro de una carrera que comenzó en 1995 con la comedia Desmadre sobre ruedas y que avanzó con celeridad.

Mayor of Kingstown regresa el lunes 3 de junio a Paramount+

En relación a Mayor of Kingstown, el actor ya había ubicado a la serie en un lugar clave de su trayecto como actor, especialmente por el rol significativo que cumplió Sheridan cuando le acercó el guion de la mencionada Viento salvaje, el prefacio de una fusión creativa que ahora se liga irremisiblemente a su vida personal. “Filmar esta temporada me ayudó en mi recuperación, me brindó una gran felicidad porque para mí implicaba sortear trabas”, remarca y traza un paralelismo con lo que afronta su personaje en estos flamantes capítulos. “Mike está en un lugar doloroso del que tiene que salir porque rápidamente es amenazado por nuevos villanos que lo llevan hasta el límite”.

Para Renner, la odisea de ese hombre que debió hacerse cargo de una herencia pesada en un micromundo igual de áspero resonó en su propia experiencia de vida, con el derrotero tras un accidente que le hizo cambiar de perspectiva. Si Jeremy Renner no es el mismo puertas adentro, su entrega como actor tampoco. “Al volver a trabajar me sentí orgulloso de mí mismo”, reconoce y subraya cómo esa sensibilidad subyacente en el approach de Sheridan hizo que él pudiera desplegar su rango actoral en una situación en la que todavía permanecía el pánico a no poder hacerle justicia al material. El tiempo puso todo en su lugar.

Taylor Sheridan, el hombre detrás de las mejores series de los últimos años; "es un poeta", le cuenta Renner a LA NACION Saeed Rahbaran - NYTNS

“Juntarme con Taylor tras ese primer flechazo que sentí en 2017 fue maravilloso, su forma de escribir es extraordinaria, su foco en los personajes, hay una cuota emocional muy fuerte. Aunque él muestre episodios de violencia, muertes, explosiones, abusos, siempre hay una contracara a todo eso, siempre hay algo bello, romántico y delicado detrás”, asegura el actor y suma: “Es un director muy poético en su forma de yuxtaponer las cosas, por eso me alegra siempre trabajar a su lado, por esa poesía”. Así, el actor que cree que lo peor ya quedó atrás está buscando, como Mike, la pureza en medio del caos. La esperada vuelta de Mayor of Kingstown fue el puntapié para lograrlo. El salvavidas necesario.

La tercera temporada de Mayor of Kingstown se podrá ver a partir del lunes 3 de junio por la plataforma Paramount+.