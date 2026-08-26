La muerte de Dolly Parton: de Jane Fonda hasta Sabrina Carpenter y Mick Jagger, el desconsuelo de los famosos en las redes

La noticia conmovió a millones de personas, pero dejó en claro otra: todo el mundo amaba a Dolly Parton. Desde Mick Jagger y Paul McCartney hasta Sabrina Carpenter, músicos de todos los géneros recurrieron a sus redes sociales para despedir y homenajear a la artista estadounidense, que falleció este martes a los 80 años. También lo hicieron sus compañeras de elenco en las pocas pero exitosas películas que supo protagonizar y otras grandes estrellas de Hollywood que no dudaron en resaltar su influencia en el mundo del arte, pero también su don de gente.

Paul McCartney la describió como una “magnífica estrella”y “una mujer maravillosa”. También, aprovechó para relatar su propia historia junto a la diva de la canción: “La conocí en Nashville, en el Grand Ole Opry, donde tocaba con la estrella del country Porter Wagoner y estaba a punto de comenzar su carrera en solitario. Era tan alegre y llena de vida que cuesta asimilar su muerte. Su talento como compositora, su voz y su filantropía eran incomparables en el mundo de la música country, y es difícil imaginar un mundo sin Dolly. Era una mujer de negocios muy inteligente que comprendía el valor de su música y, sobre todo, el impacto que tenía en la gente del mundo. No había mayor honor para mí que haberla escuchado cantar ‘Let It Be’, y aunque mi contribución fue mínima, me siento muy honrado de que lo hiciera. Me siento muy orgulloso de haberla conocido y admiro su talento único. Gracias, Dolly, por la hermosa música que nos regalaste a mí y al mundo entero. Siempre te amaremos. Que Dios te bendiga y descansa en paz. Fuiste la mejor”.

Jane Fonda también le dedicó a su amiga un extenso texto, resaltando su valor humano: “Sé que millones están de luto y quiero decir esto: más que nadie que haya conocido, Dolly siempre estará con nosotros porque era tan presente, tan poderosa, tan generosa y juguetona que está entretejida en nuestras vidas y corazones para siempre. Tenemos nuestros recuerdos de ella, sus canciones, Dollywood, Cómo eliminar a su jefe, los millones de libros que puso en manos de los niños, todas las imágenes icónicas que nos la traen. Y todas son bendiciones. Te damos la bienvenida por todo lo que nos has dejado para aliviar nuestra tristeza ahora. Nunca conocí a una chica como ella. Era a la vez una rebelde segura de sí misma y una juguetona con tonada de Tennessee y una pensadora profunda y conmovedora que podía ver a través de las personas hasta su verdadero ser. Era muchas cosas: letrista, cantante, intérprete de muchos instrumentos, escritora, bromista, visionaria, amiga leal, que nunca se iba a la cama sin antes haber reído a carcajadas con sus amigas (...). Ella era la voluptuosa encarnación de la empatía. Así era ella, quería que estuviéramos con ella. Para sus fans gays y trans, quería que supieran que los amaba. Amaba a todos sus fans y son una legión. Vean y celebren su espíritu. Pero primero, miren el último episodio de [la serie] Grace and Frankie, donde ella es un ángel, la jefa ángel de la clase trabajadora en el cielo. Descansa en paz, hermosa mujer”.

Mick Jagger, en tanto, expresó: “Dolly era una compositora y cantante maravillosa. Unió a muchísimas personas, y todos la echaremos mucho de menos”.

Mia Farrow también reaccionó a la noticia y recordó una de las acciones más comentadas de la cantante, siempre preocupada por las infancias y la educación: “Dolly Parton ha fallecido. Además de ser una magnífica compositora y cantante, Dolly regalaba un libro cada mes a cada niño matriculado desde su nacimiento hasta que ingresaba al jardín de infancia. Su Biblioteca de la Imaginación proporcionaba libros cada mes a 850.000 niños en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia e Irlanda. En febrero de 2018, donó su libro número 100 millones. ¡Todos amábamos a Dolly! Gracias por todo lo que nos diste, Dolly".

Barbra Streisand es otra de las estrellas que la despidió en las redes: “Lo siento mucho por Dolly, era una verdadera fuerza de la naturaleza. Que descanse en paz”, escribió en su cuenta de Instagram.

Pero, evidentemente, Parton no solo dejó huella entre las personas de su generación. Sabrina Carpenter, una de las cantantes más exitosas de los últimos tiempos, también reconoció su legado y su generosidad. “¡Oh, Dolly! Lo único que pude decir después de conocernos fue: ‘¡Es un ángel en la tierra!’ y ‘¡Parecemos hermanas!’. Atesoraré nuestras risas y conversaciones, y guardaré tu sabiduría, tu visión alegre de la vida y tu perfecto sentido del humor para los días difíciles. Nunca habrá otra como tú, y qué afortunados somos de haber experimentado tu magia única, así como tu voz, tus canciones y tu corazón inigualables. Tu luz será algo que el mundo buscará eternamente para encontrar de nuevo. Siempre te amaré“.

Sheryl Crow, a su vez, indicó: “Hay un vacío en el universo. No hubo ni habrá nadie como Dolly. No la conocí bien, pero la quería como a una más de la familia… Todos la queríamos. Era una narradora increíble, tanto en la música como en la vida real. Pero también era un ser humano cariñoso y compasivo, guiado por la bondad en todo lo que hacía. Extrañaré saber que está en este mundo, pero siempre estará cerca. Descansa en paz, Dolly, te queremos".

Otra de sus amigas, Reese Witherspoon, eligió recordar cómo influyó Parton en su vida: “Me siento muy afortunada de haber podido llamar amiga a Dolly. Cuando interpretaba a June Carter Cash en Johnny & June: Pasión y Locura, me invitó a cenar y me contó historias de cómo June Carter cautivó a todos en la música country. Dolly me dio el valor para entregarme por completo a esa actuación y me hizo ver la suerte que tenía de ser narradora de historias. A lo largo de mi carrera, me envió pequeñas notas de ánimo y apoyo, diciéndome que fuera la luz en la vida de los demás y que escuchara a mis ángeles. Siempre firmadas: ‘Siempre te amaré’”.

Cat Stevens resaltó la importancia que tuvo Dolly Parton en el género que la definió tanto como ella a él: “Dolly Parton fue una buena mujer y una de las mejores artistas de la verdadera música country soul. Que Dios la bendiga”.

Cyndi Lauper aseguró que su colega fue un ejemplo a seguir: “Me cuesta imaginar el mundo sin Dolly. Su corazón era tan grande como su talento. No solo fue una gran cantante, compositora, actriz y estrella de televisión, sino que también vivió su arte. Usó su arte, su fama y su dinero para ayudar a muchísimas personas. No puedo ni contar las veces que me he preguntado: ‘¿Qué haría Dolly?’. Fue un gran ejemplo para todos nosotros. Espero que esté en un lugar junto a Carl, sus padres y todos sus seres queridos que ya fallecieron. La echaremos mucho de menos".

Brooke Shields compartió un clip de las dos juntas y señaló: “Dolly, jamás habrá nadie como tú. Me duele muchísimo la noticia. El mundo siempre estará en deuda contigo por todo lo bueno que hiciste y el legado que dejaste. El equilibrio del mundo se siente roto. Gracias por todo”.

Su compañera en Magnolias de acero, Sally Field fue aún más allá: “Si realmente hay ángeles en la tierra, entonces acabamos de perder uno. Dolly Parton. Nunca habrá otro. La adoré con todo mi corazón y siempre apreciaré nuestro tiempo juntos. Para siempre. Descansa en paz hermosa Dolly”.

Debbie Harry, la cantante de Blondie, también le dedicó unas palabras: “Me conmueve profundamente el fallecimiento de Dolly. Tuvimos la gran fortuna de que su belleza, talento y espíritu alegre llenaran nuestras vidas. La echaremos mucho de menos”.

Otra dama de la canción, Dionne Warwick, se mostró muy conmovida con la pérdida: “Sin duda extrañaré su risa, sus bromas y su presencia. Descansa en paz, amiga mía. Tengo el corazón apesadumbrado”.

Carole King también aseguró que estaba devastada con la noticia de la muerte de su colega: “Tengo el corazón roto. Además de su talento musical, era una persona ejemplar”.

Tom Jones también expresó su pesar: “Perder a Dolly deja un gran vacío. Tenía una voz angelical pero poderosa con una gran influencia en las generaciones venideras. Una persona maravillosa y generosa con una historia increíble”.

“Monumental, una de las voces más grandes y una de las compositoras más grandes de la música country y popular”, indicó, en tanto, Patti Smith.

Jamie Lee Curtis también relató su historia junto a Parton: “Dicen que no hay que conocer a tus ídolos. Se equivocaron con ella. Su valentía para reconocer que era mucho más de lo que creían y que necesitaba independizarse y seguir adelante con nuevos proyectos y posibilidades la llevó a escribir ‘Siempre te amaré’, como una forma de agradecer y amar, pero también de seguir adelante. Es un gran ejemplo para todos”.

Bette Midler se sumó también a la catarata de mensajes que durante el día tomaron por asalto las redes: “Estoy devastada, y estoy segura de que la nación entera la llorará como yo, y durante muchos años. Tenía una voz de oro puro y un corazón igual de bondadoso.Qué pérdida tan terrible”.

James Woods compartió una foto en la que se lo ve bailando junto a la cantante y actriz y expresó: “El cielo ha encontrado su voz. Descansa en sus brazos, ángel”.

Heaven has found its voice. Rest in His arms, angel.



#RipDollyParton pic.twitter.com/lXAlIHBw6n — James Woods (@RealJamesWoods) August 25, 2026

Brian May fue otro de los que decidió resaltar tanto su aporte a la cultura como su compromiso: “Compositora, narradora, cantante, filántropa, de corazón tierno, guerrera, ícono, modelo para millones como artista y como ser humano... ¡cuánto te echarán de menos millones! ¡Qué agradecidos estamos todos de que hayas tocado nuestras vidas!“.

Rod Stewart no pudo evitar relacionar la pérdida a la de otra de sus colegas y amigas, recientemente fallecida: Bonnie Tyler: “Estoy completamente destrozado… Apenas me estoy recuperando de la partida de Bonnie. Descansa en paz, mi querida Dolly".

La protagonista de Mi bella genio, Barbara Eden le dedicó unas sentidas palabras: “Sé que hablo en nombre de muchos cuando afirmo que ahora hay un vacío en el corazón de la cultura estadounidense... No, en el mundo entero, un vacío que quizás nunca se llene. Dolly, las palabras no alcanzan para describir la inmensidad de tu talento, la amplitud de tu bondad, la profundidad de tu compasión y la trascendencia de tu leyenda.Fue un honor y un privilegio haberte conocido en los Premios de la Música Country. Supe entonces, como tantos otros han dicho, que no solo tenías una sonrisa y una presencia extraordinarias, sino que tu corazón era aún más grande.Levanto la vista y sé que, aunque nos has dejado, estás cantando entre los ángeles, sin duda compitiendo con los cantores celestiales”.

Otra leyenda del rock, Ronnie Wood escribió: “Descansa en paz, Dolly. Te echaremos de menos a ti y a tu energía mágica”.

Goldie Hawn decidió documentar su mensaje con una imagen muy especial: “Ese fue el día que conocí a Dolly. ¡Era un rayo de luz! Incluso entonces, brillaba como un ángel, un ser celestial y lleno de alegría. Dolly nos bendijo a todos por generaciones venideras. Descansa en paz, querida ángel, y, como dijiste, sigue creando música y cantando en el cielo".

Desde la página oficial de la banda, Garbage también despidió a Parton: “Noticias devastadoras. La mismísima reina de la luz. Única en su clase. Irrepetible. Un diamante brillante para toda la eternidad. Un verdadero regalo para la humanidad y lo mejor de nosotros. Descansa en paz, querida Dolly. Gracias por compartir tu poder, sabiduría y tu espectacular música con todos nosotros. Siempre te amaremos”.

Gloria Estefan, en tanto, señaló: “Dolly fue mucho más que una artista, compositora y animadora extraordinaria. Fue una fuerza de la naturaleza cuyo enorme talento se complementaba con un corazón aún más grande. Brindó alegría, risas, consuelo e inspiración a generaciones, siempre con esa calidez, ingenio y autenticidad inconfundibles que hacían que todos se sintieran como si la conocieran. Sus canciones contaban nuestras historias. Su generosidad transformó innumerables vidas. Y a pesar de todo, siguió siendo maravillosamente Dolly, sin complejos: una mujer de fe, fortaleza, humor, bondad y gracia. Me siento muy afortunada de haber compartido este viaje musical con ella y de haber presenciado de primera mano la luz que irradiaba allá donde iba. Emilio y yo enviamos todo nuestro cariño y nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a los millones de personas en todo el mundo cuyos corazones tocó”.

Joan Jett también reconoció la influencia de la cantante: “Dolly fue única en su clase, altruista, sencilla, genio musical. Trabajar con ella fue uno de los momentos más destacados de mi carrera”.

Dolly was a one of a kind, altruistic, down to earth, musical genius. Working with her was one of the highlights of my career. JJ* pic.twitter.com/yRj22npIlg — Joan Jett & the Blackhearts (@joanjett) August 25, 2026

“Eres una de las personas más amables, talentosas, cariñosas, bondadosas y genuinas que he tenido el placer de conocer”, escribió, a su vez, Nile Rodgers.

Sarah Jessica Parker también aportó su mensaje de despedida: “¡No! Nunca conocí a Dolly, pero ¡Dios mío, cómo la amaba! Creo que no hacía falta conocerla para amarla. Una de las más grandes que este país haya producido. Una leyenda. De verdad. Para siempre. Y siempre defendiendo a aquellos que sabía y entendía que necesitaban una defensora. Qué gran pérdida. Pero ¿no somos tan afortunados por los infinitos dones que compartió? Que Dios te acompañe y descansa en paz. Te extrañaremos muchísimo".

Coleman Domingo resaltó el poder de creación y transformación de Parton: “Dolly nos enseñó que puedes ser cualquier cosa y hacer cualquier cosa, y hacerlo con amabilidad. Qué luz. Todos estamos agradecidos de haber vivido en una época de Dolly Parton. Siempre la amaremos”.

Dolly taught us that you can be anything and do anything and to do it with kindness. What a light. We are all grateful that we lived in a time of Dolly Parton. We will always love her. pic.twitter.com/kKOuTrcFo9 — Colman Domingo (@colmandomingo) August 25, 2026

Eminem compartió una emotiva carta que su colega le envió y expresó: “Lamento que nunca hayamos tenido la oportunidad de conocernos, pero recibir esta nota de Dolly me conmovió mucho. Definitivamente no tenía por qué dedicarle tiempo. Incluso para un niño que escuchaba principalmente rap, ella era un ícono. Una superestrella en todo el sentido de la palabra. Descansa en paz, Dolly. Y gracias por tus amables palabras”.

Los Muppets también se sumaron a la despedida: “Nunca habrá otra como Dolly Parton. Fue la cantante, compositora, actriz, artista y filántropa definitiva. Llenó el mundo de luz y estamos muy agradecidos por cada segundo que pasamos con ella en el escenario y fuera”.

Elizabeth Banks subió un clip hablando sobre Parton y lo acompañó con un sentido texto: “Gracias por ser la persona que todos aspiramos a ser. Te queremos, Dolly”.

Slash también quiso despedir a la cantante de “Jolene” y “I Will Always Love You”.

Cynthia Nixon fue más locuaz en su despedida: “Sé que no soy la única que siente una profunda tristeza hoy por la pérdida de Dolly Parton. Mi esposa y yo estuvimos hablando de ella este fin de semana, incluso de si deberíamos hacer una peregrinación a Dollywood para intentar conocerla. En fin. Quizás en la próxima vida. ¿Existió alguna vez una artista más brillante? ¿O una persona más cariñosa y empática? Ella representaba todo lo que Estados Unidos puede y debe ser. Y una compositora increíble: desde ‘9 To 5′ hasta ‘Jolene’ y ‘I Will Always Love You’. Tan pegadizas y a la vez tan conmovedoras. La mejor casita del placer es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Quizás la veamos de nuevo esta noche…Te queremos, Dolly. Ahora y siempre.″

Linda Perry compartió una imagen en la que se las ve a las dos trabajando en un estudio de grabación. “Me quedé sin palabras. Nunca conocí a nadie como Dolly. Vivía a una frecuencia altísima. Siempre te amaré”, señaló.

Carol Burnett también compartió una foto junto a la diva: “Estoy muy triste ahora mismo. Uno de mis recuerdos favoritos es la grabación del especial Carol y Dolly en Nashville. Grabamos la semana de Acción de Gracias y Dolly preparó cenas individuales de pavo para cada uno de nosotros, cocinadas por ella misma. Éramos una familia. Así era ella”.

Rebecca Romjin desempolvó, también, una imagen del baúl de los recuerdos y expresó: “Hiciste del mundo un lugar mejor. Siempre te amaremos, Dolly”.

James Marsters resaltó otra faceta poco conocida de la actriz y cantante, la de productora de televisión: “Me acabo de enterar del fallecimiento de una mujer maravillosa. Gracias, Dolly, por tanta música estupenda, por tu gracia inagotable y por tu papel fundamental en la realización de Buffy, la cazavampiros. Nunca tuve el placer de conocerte, pero cambiaste mi vida”.

Nancy Sinatra también recordó una carta: “Esto es desgarrador. Dios mío, bendice a Dolly para siempre. Uno de mis tesoros más preciados es una carta que me escribió elogiando la grabación que Barton Lee y yo hicimos de su brillante y conmovedora composición, ‘Down from Dover’. La considero la grabación más importante de mi disco. Esas lágrimas que se escuchan en él son reales. Extrañaremos a Dolly por siempre y su música resonará en los corazones de todos los que la amamos. Vuela alto con los ángeles, querida Dolly”.

Paloma Faith, a su vez, aseguró: “¡Fuiste una de las más grandes de todos los tiempos! (...) Gracias por la inspiración y que estés cantando en el cielo con todos los grandes".

Paris Hilton aseguró estar “devastada por la noticia” e indicó: “Era un verdadero ícono y una gran inspiración para mí. Su talento, corazón y amabilidad tocaron tantas vidas, y realmente dejó este mundo mejor de lo que lo encontró. Envío todo mi amor a su familia, amigos y a todos los que la querían. Descansa en paz, Dolly”.

Heartbroken to hear about Queen @DollyParton’s passing 😭💔 She was a true icon and such an inspiration to me. Her talent, heart and kindness touched so many lives, and she truly left this world better than she found it 🥹✨ Sending all my love to her family, friends and everyone… pic.twitter.com/FdKC6sPTGf — Paris Hilton (@ParisHilton) August 25, 2026

“Descansa en paz, querida Dolly. ¡Qué afortunados son los ángeles en el cielo de poder verte y escuchar tu hermosa voz! Siempre te amaremos…“, escribió, a su vez, Carla Bruni.

Lily Tomlin no encontró palabras para expresar la tristeza que le produjo la pérdida de su colega y amiga.

Mike Myers eligió, también, recordarla con una vieja fotografía: “Ese soy yo de joven a la izquierda de un genio estadounidense. Descansa en paz, Dolly, te echaremos de menos”.

Michelle Visage, fanática declarada de Parton, eligió una frase conmovedora para despedirla: “El día que murió la música. Te amamos Dolly”.

Jack White fue sintético: “Santidad instantánea”, escribió en sus cuenta de Instagram junto a una imagen de Parton.

“Me entristece profundamente el fallecimiento de mi amiga Dolly Parton. Una de las experiencias musicales más extraordinarias de mi vida fue grabar con ella. El mundo es un lugar más triste sin ella”, escribió Linda Ronstadt, una de las cantantes más cercanas a Parton a lo largo de su carrera.

Esta vez, Johnny Knoxville no recurrió al humor. “Qué día tan triste, acabo de enterarme de que Dolly Parton ha fallecido. Una de las mejores cantautoras y artistas más completas de su generación y de todas las generaciones. Me hizo sentir orgulloso de ser de Tennessee. Nació a unos 30 minutos de donde yo nací, en Knoxville, Tennessee. Dolly hizo posible lo imposible en mi joven mente y nunca pude agradecérselo. Bueno, eso no es del todo cierto, sí que me la encontré hace 20 años al salir del baño del restaurante Yamashiro’s en Hollywood. Salió justo delante de mí y me quedé paralizado, totalmente impresionado. Una de las pocas veces que me ha pasado algo así”, comenzó relatando.

Y continuó: “Después de recuperarme y ver dónde estaba sentada, decidí no molestarla. Supongo que le pasaba todo el tiempo, así que solo la miré de reojo desde lejos. ¿Me arrepiento de no haber ido a su mesa ese día? Claro que sí, pero ya no puedo cambiarlo. Simplemente estoy agradecido de tener su música celestial, sus películas y la emoción que le transmitió a un niño pequeño del sur de Knoxville, Tennessee. La sensación de que tal vez algún día podría labrarse su propio camino. No al nivel de ella, ni de cerca, pero me dio esperanza. Dolly, no te lo agradecí entonces, así que quiero darte las gracias ahora. Gracias por tu arte, por tu generosidad y por impulsar mis sueños. Hiciste del mundo un lugar mejor y te echaremos de menos".

El mensaje de Carrie Underwood fue casi un responso: “No se ha ido. Sé exactamente dónde está. Era la personificación de la fe, la gracia, el talento, la belleza y el humor. Tenía un corazón humilde para Jesús y hacía que todos a su alrededor se sintieran especiales. Probablemente era la única persona en la Tierra a la que todos querían y en la que todos estaban de acuerdo. Era única e irrepetible. Es normal sentir tristeza porque este mundo perdió a una leyenda, pero el cielo ganó un ángel. Bien hecho, querida y fiel Dolly. Bienvenida a casa”.

Viola Davis fue otra de las estrellas de Hollywood que resaltaron su costado humano: “El baluarte de la compasión, el altruismo, la autenticidad, el arte y el amor nos ha dejado. Siempre supiste quién eras... Sin disculpas, sin necesidad de aprobación, sin pedir permiso. Y ¡qué talento tan grande tenías! No hay palabras para describir tu influencia a través de las generaciones. No hay palabras para describir la fuerza de tu amor. No hay palabras para describir las vidas que tocaste, salvaste, entretuviste y conmoviste. Dios te recibirá con el más glorioso homenaje. Tu familia, colegas, amigos, compañeros artistas te mantendrán viva y pronunciarán tu nombre... para siempre. Descansa en paz, Dolly Parton. ¡Qué vida!“.

Octavia Spencer, en tanto, precisó: “Dolly, fuiste un regalo para el mundo. Tu voz, tu generosidad y tu calidez nos hicieron sentir comprendidos y nos recordaron que el mundo era un lugar maravilloso. Te extrañamos”.

“Dolly Parton tenía la habilidad de hacer que todos se sintieran especiales, vistos y bienvenidos, como si fueran viejos amigos. Extrañaré su calidez y su voz, como seguramente lo harán millones de personas. ¡Qué don y talento tan increíbles tenía y sigue teniendo, con un catálogo artístico asombroso que nos ha dejado a todos!“, reconoció Kelly Clarkson en sus redes.

Connie Britton indicó: “Hoy no paro de tener estas conversaciones con Dolly en mi cabeza, como en aquellos tiempos en Nashville, en el Ryman, hasta que por fin la conocí en 2022. Así que hoy le he estado diciendo lo inspiradora y bendita que ha sido para mí y para tantos otros. Y ella me dice: ‘Sabes, cariño, Dios está en ti. Conócete y ámate a ti misma. Deja que brille como solo tú puedes. Usa todo lo que te han dado, todo de lo que vienes. Y úsalo generosamente, para la alegría, la honestidad, la diversión y el servicio’. Al menos, sí… eso es lo que me está diciendo. Gracias, Dolly".

UB40 también le dedicó un mensaje en su cuenta oficial: “Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Dolly Parton. No solo fue un ícono de la música country, sino también una querida filántropa, actriz, dramaturga, escritora y, sobre todo, un ser humano extraordinario cuya bondad, generosidad y música conmovieron a innumerables personas”.

Flea, a su vez, expresó: “Dolly para siempre. Qué gran corazón. La mejor de todas, siempre me sanarás, gracias Dolly, te escucharé hasta el cansancio, y más. Un río de felicidad fluye, un jardín donde solo crece el amor”.

“Tuve la suerte de conocer y trabajar con la única e inigualable Dolly Parton. Fue una invitada fenomenal en el programa; siempre divertida y siempre hacía que todos los que la conocían se sintieran de maravilla. Cantamos a dúo, reímos juntas y bailamos en Dollywood, en las Montañas Humeantes de Pigeon Forge. Y a pesar de todo eso, todavía sentía mariposas en el estómago con solo estar cerca de ella. Y eso es lo que pienso cuando pienso en Dolly. Es como una mariposa. Hermosa. Mágica. Soñadora. Y como la mayoría de las mariposas, se quedan un instante: te cautivan, te fascinan, te hipnotizan y luego se van volando demasiado pronto. Te quiero, Dolly. Siempre te echaré de menos”, indicó, en tanto, Jimmy Fallon.

“Era tan especial, radiante, generosa, divertida, inteligente, talentosa y amable. Jamás habrá otra Dolly”, aseguró Alyssa Milano.

Pink, en tanto, expresó: “Siempre te amaremos, Dolly. Eternamente agradecidos por tu música, tus historias, tu bondad y tu luz. Descansa en paz, Dolly. Te extrañaremos profundamente, pero tu legado perdurará para siempre”.

Heidi Klum recordó una entrevista conjunta junto a la actriz y cantante e indicó: “Dolly, te echaré de menos. Todos te echaremos de menos. Fuiste un ídolo para mí y para muchísimas personas alrededor del mundo; tu generosidad y talento son incomparables. Fue un honor compartir sofá contigo y aprender a usar mis uñas para hacer música. Siempre te querré”.

En sus redes, Melissa Etheridge afirmó: “Hoy me faltan las palabras para describir el espíritu que era Dolly. Tuve la dicha de conocerla, aunque solo fuera un poco. Todos la tuvimos. Me esforzaré el resto de mi vida por ser tan alegre y cariñosa como ella. Su talento y los dones que nos legó perdurarán por generaciones. El mundo es mejor gracias a que ella estuvo entre nosotros. Que viva en las estrellas de la noche y en la luz de nuestros días”.

Sia compartió la portada de “Here I’M” el tema que grabaron juntas y que formó parte de la banda de sonido de la película Dumplin’: “Un honor y un privilegio, te echaremos mucho de menos, leyenda. Oh, Dolly”, expresó junto a la imagen.

“Algunos de los mejores momentos de mi vida han sido escuchar a Dolly Parton, cantar sus canciones con amigos, ¡y cantar con Dolly Parton! (¡Estaba tan nerviosa!). Te amaré por siempre, mi dulce, brillante y divertida ángel. Trajiste tanta alegría a este mundo y todos te extrañaremos muchísimo", recordó Norah Jones.

“Artista, compositora, narradora y persona de espíritu generoso, única en su género, Dolly le regaló al mundo música llena de sentimiento, humor y gracia. Su música seguirá sonando. Su luz seguirá brillando”, la definió Chaka Khan.

Ethan Hawke también rememoró su historia junto a la diva del country: “Tuve la oportunidad de conocer a Dolly Parton, y todo lo que se decía de ella era cierto. Profunda, seria, divertida, cariñosa, sabia… Una mujer íntegra. Sabía cómo causar una buena impresión y, además, divertirse. Salí luego de verla más liviano y con ganas de ser mejor".