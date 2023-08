escuchar

Este jueves al mediodía, cuando la información sobre la salud de Silvina Luna señalaba que la modelo se encontraba en estado crítico, Gustavo Conti realizó un posteo en tono de despedida en su cuenta de Instagram.

Alrededor de las 13.15, cuando comenzaba a circular el rumor de que la familia de la actriz había decidido desconectarla para no prolongar más su sufrimiento, el actor decidió compartir una foto de su familia junto a Silvina. En la imagen se pueden ver las caras de Gustavo, de su mujer, Ximena Capristo, de Felix, el hijo de la pareja, y de Silvina. Todos muy juntos y con grandes sonrisas en sus rostros.

“ Siempre te amamos, siempre vamos a amarte, vivimos por los mismos caminos... Siempre juntos, siempre en mi corazón porque elegimos ser famili a”, fueron las palabras que el artista eligió para acompañar la postal que tomó otra dimensión a partir de que se conociera la triste noticia de la muerte de la actriz, a los 43 años.

Una amistad que nació en Gran Hermano

Desde que se dio a conocer el delicado estado de salud de Silvina Luna, una de las parejas que más se mostró afectada por la noticia fue la de Gustavo Conti y Ximena Capristo, quienes compartieron con ella la segunda edición de Gran Hermano en 2001.

A partir del reality, los tres consolidaron un estrecho vínculo a lo largo de los años que se vio reflejado en los últimos días en los momentos más difíciles en la vida de la modelo y actriz que conmocionaron al mundo del espectáculo.

Silvina Luna, Ximena Capristo y Gustavo Conti se conocieron en la segunda edición de Gran Hermano instagram @gusconti

Si bien Conti dio varias declaraciones en los medios de comunicación sobre la salud de su amiga y brindó detalles de cómo la vio, los mensajes más profundos dedicados a ella fueron a través de su cuenta personal de Instagram.

“Ante la peor tormenta, tu sonrisa siempre”, escribió el ex Gran Hermano en una historia que publicó ayer y en el que se lo ve abrazando a su amiga y ambos posando para la cámara con una sonrisa.

La bronca de Gladys Florimonte

Llena de dolor y con momentos de mucho llanto, Gladys Florimonte habló con Florencia de la V esta tarde durante su programa, Intrusos en el Espectáculo, y pidió justicia por su amiga. “La verdad es que no lo podemos creer”, fue lo primero que dijo la artista. “ Es una cosa que no se puede creer. Tuve que parar en una estación de servicio porque no puedo seguir. Estoy muy nerviosa ”, le contó a la conductora en relación a cómo recibió la noticia de la partida de Luna.

“Me están llamando. Lo único que pido es que no me llame nadie”, continuó. En ese momento, Florencia reveló que habían hablado entre ellas anoche cuando la información sobre la determinación de los familiares de Silvina de desconectarla llegó a sus oídos. Luego, Gladys agregó que hoy, más temprano, habló con otra amiga de Silvina que se encontraba en el hospital y que fue ella quien le confirmó la muerte.

“Me estoy controlando. Sabés como soy de impulsiva”, siguió Florimonte, y luego de asegurar que la abogada de Aníbal Lotocki, “amenazó con hacer juicio a todos los que hablaban mal de él” se dirigió a la Justicia. “ Yo le pido a todos los jueces que investiguen de verdad y que este hombre vaya preso como tiene que ir. Porque no es una sola, son varias las que están pasando. Tengo una impotencia tan grande ”, compartió.

Silvina Luna, Gladys Florimonti y Flor de la V fueron compañeras en La pelu Captura Telefe

“Tengo un dolor tan grande. Como lo tenés vos. Porque nosotros hemos pasado momentos hermosos. Vos lo sabés bien”, comenzó la humorista a recordar todo lo que vivió con Silvina a lo largo de su amistad, con gran angustia y casi sin poder hablar. “¿Cómo puede ser? ¿Cuántas personas? Tiene que pagar, tienen que investigar”, repitió después de mencionar a otra amiga que sufrió consecuencias en su salud luego de haberse operado con el médico.

“ Silvina tenía un dolor insoportable ”, repasó Gladys, y volvió a interpelar a los jueces luego de que Florencia le preguntara, de forma retórica y tras mencionar a Mariano Caprarola, qué van a hacer. “¿De qué se va a disfrazar la Justicia? ¿A dónde está la Justicia? ¿Quién cree en la Justicia? Yo no creo. Por eso estamos como estamos”, completó. “Cómo puede ser que se haya ido. No lo puedo creer. Tengo una impotencia tan grande como la tienen todos. Hoy tengo un dolor tan grande, como lo tenés vos”, agregó. “ Pobrecita, ella luchó hasta el final. Vos lo viste. Pobrecita. El dolor que tengo, porque la queríamos un montón ”, cerró, quebrada de dolor.

