Los detalles que reveló Camila Velasco de su antiguo romance con Roberto García Moritán y qué piensa de Pampita

Recordada por haber sido tapa de la revista Playboy, Camila Velasco Ferrero reapareció en los medios para hablar de su actual presente como ingeniera industrial. Al ser consultada por su vida amorosa, la exmodelo también decidió abrirse sobre su pasada relación con el empresario y político Roberto García Moritán, esposo de Carolina “Pampita” Ardohain.

La joven de 35 años conversó con el programa Socios del Espectáculo (eltrece) acerca de los romances que marcaron su vida. Al ser consultada por el periodista Matías Vázquez sobre sus novios famosos y recordar su relación con el príncipe de Qatar, Nasser Al Attiyah, y con Daniel Tognetti, quien es hoy una especialista en Inteligencia Artificial comentó que con este último “terminó todo perfecto”.

A continuación, Velasco precisó cuáles fueron los vínculos que la marcaron en el terreno amoroso. “Novios importantes solo tuve dos. No eran famosos, bueno, ahora uno un poco”, compartió la exmodelo, ante lo que el cronista le preguntó por su relación pasada con Roberto García Moritán, actual ministro porteño de Desarrollo Económico. “Fue mi primer novio en serio. Estuve cuatro años y fue bastante formal la relación”, contó la exmodelo.

La ingeniera confesó que estuvo enamorada del marido de Pampita y destacó que el romance que vivieron fue una historia consolidada. “Cuando vas creciendo vas teniendo otros enamoramientos y vas progresando y diciendo : ‘bueno, ahora me siento enamorada de verdad’. Obviamente que estuve enamorada, si no, no hubiéramos estado cuatro años”, precisó.

En cuanto a cómo se dio el fin de la relación, la joven aclaró: “La terminamos de común acuerdo, se fue diluyendo, yo estaba muy enfocada en recibirme. ¿Viste cuando se mete cada uno con su meta? No lo lloré, la verdad es que a veces cuando uno termina un amor, una relación, se siente más liberado. Me dejó un buen aprendizaje, nos llevábamos diez años, creo”.

Tras ello, Velasco Ferrero también enfatizó que su relación terminó antes de que él comenzara su romance con Pampita, despejando cualquier rumor de infidelidad. “Fue hace más de diez años. ¿Si me fue infiel? No por lo que sé y yo tampoco”, resaltó. La ex chica Playboy afirmó que no mantiene contacto con García Moritán, aunque aseguró alegrarse por su actual presente amoroso. “Siento que hacen una linda pareja, era lo que él necesitaba. Me alegré por él y por la historia de los dos, sentí que era un buen match”, expresó.

La nueva vida de la ex chica Playboy

Velasco contó que actualmente no está en pareja. “Siempre hay algún ex que quiere reincidir, pero yo no. A mí no me interesa”, afirmó entre risas. Expuesta a los medios desde muy temprana edad por ser hija del recordado locutor y conductor de TV Sergio Velasco Ferrero y de la mediática María Eugenia Zorzenón, y por sus incursiones en la actuación y en el modelaje, la joven cambió la escena pública por una carrera universitaria y se dedicó de lleno a sus estudios para convertirse en ingeniería industrial y luego especializarse en Inteligencia Artificial.

“Estuvo muy bueno todo lo que viví, me dio experiencia. Aunque en un momento dado tuve que elegir, mi decisión no fue abrupta. No decidí dejar los medios de un día para el otro. Como empecé a trabajar en la empresa petrolera y de energía más importante del país, no tuve otra opción”, aseguró la joven en una reciente entrevista con el programa de Mariana Fabbiani, El diario de Mariana.

Entre sus apariciones más llamativas del pasado, figuran su participación en el ciclo Gran hermano famosos y su tapa de la revista Playboy. “En realidad, cuando trabajaba en la televisión y era modelo, ya había empezado a estudiar ingeniería. En ese momento hice todo tipo de trabajos: desde participar en un programa de radio donde había entrevistas y hablaba de ingeniería; hasta fui una pionera por tener un programa de streaming, cuando todavía nadie lo hacía. Aunque eso no fue lo más mediático”.

Actualmente es consultora para Pymes, divulgadora de asuntos vinculados a la ciencia y la tecnología, y brinda capacitaciones a empresas.

