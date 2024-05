La profunda emoción de Chiche Gelblung al recordar a su padre: “Me pudo decir por primera vez que me quería seis meses antes de morir”

Escuchar

A pesar de haber transitado casi toda su vida en los medios, Chiche Gelblung pocas veces abrió su corazón en una entrevista. Eso fue lo que ocurrió este miércoles, en el ciclo +Entrevistas, que conduce Luis Novaresio por LN+. Allí, el veterano periodista se dejó llevar por la emoción al recordar a su padre.

“A mi papá lo operaron en el Hospital Italiano a corazón abierto, cuando era una hazaña. Todavía no había aparecido Víctor Sueiro ni los libros que hablan sobre lo que pasa después de la muerte y me acuerdo que él, que no era fantasioso, me contó que en un momento vio una luz. Me describió el famoso túnel blanco. Evidentemente, algo pasa con la muerte, no es un proceso”, reflexionó.

“Los padres de antes no podían expresar el cariño y los hijos tampoco. Mi viejo murió a los 86 años y creo que seis meses antes de morir fue la primera vez que me pudo decir ‘te quiero’. Nuca me lo había podido decir”, reveló el exconductor de Memoria y expanelista de Polémica en el bar. La emoción no se agotó allí. Novaresio, entonces, le propuso: “Entra por ahí tu viejo... ¿Qué le decís?”. Conmovido, y con una media sonrisa, y lágrimas en los ojos, Gelblung no dudó su respuesta: “Que lo extraño. Lo extraño mucho”.

“Yo soy un chico grande”, se definió en otro tramo de la entrevista. “Creo que soy más profundo de lo que parezco y mucho más para adentro de lo que demuestro. Tengo una mirada muy irónica sobre ciertas cosas. Cuando yo era chico era viejo y de viejo soy chico. Sigo siendo un niño rebelde, enojado”, explicó.

Hoy a las 23 59 en @lanacionmas conversamos con el maestro Chiche de política, pero, sobre todo, de su vida. Hermosa charla. pic.twitter.com/M5v9K9s4OO — luis novaresio (@luisnovaresio) May 8, 2024

En otro tramo de la charla mano a mano, el periodista se refirió a la situación que atraviesa el país y a la gestión del actual gobierno nacional. “Lo que estamos viviendo es lo de siempre: la Argentina es disruptiva, sorpresiva y complicada. Nunca tuvimos una época placentera. Y ahora estamos en una época difícil, de mucha tensión, de muchas alertas y mucha bronca. Pero siempre fuimos así. Y tenemos una conducción disruptiva; más disruptiva aún de lo que es el país en sí mismo. Este es el único país en el que sabés cómo te levantás, pero no cómo te acostás”, indicó.

Y agregó: “En algunas cosas lo entiendo a Milei. Creo que a lo largo de los años que lo he entrevistado más o menos algún punto puedo entender. Básicamente, su personalidad es diferente a la de cualquier otro presidente. Él goza en el conflicto. Tiene una relación casi te diría que perversa con el conflicto. Esas situaciones que te sacan el hambre o hacen que no duermas, porque estás pensando: ‘¿Cómo salgo de esto?’, a él lo excita. Y esa es una diferencia muy importante, porque como presidente está en un lugar de máxima tensión, manejando los hilos de un país complicado”.

Novaresio, entonces, le preguntó si en la calle le preguntan si el Presidente “está loco”. “Creo que todos estamos locos a nuestra manera. Es un tipo diferente, y de eso no hay ninguna duda. Eso podría ser una patología, pero es su personalidad así. A lo mejor es una virtud, porque a algunos ante un conflicto se paralizan, y otros se excitan y empiezan a sacar conejos de la galera. No sé si él tiene todavía demasiada consciencia de dónde está parado”, afirmó Gelblung. Entre las ideas y los proyectos que más le preocupan del presidente, Chiche destacó: “No le gusta el Congreso y preferiría no tenerlo. Eso es una cosa inquietante o peligrosa”.

Más adelante, la entrevista siguió con una reflexión acerca de su vida. “¿Estás orgulloso de vos?”, continuó Novaresio, mientras Gelblung con una mirada hacia arriba intentó responder sin emitir palabras. “No sé si estoy orgulloso”, dijo luego. “No me critico demasiado, creo que sí, que se yo, todo lo que he querido lo hice”, completó sobre su propia historia.

LA NACION