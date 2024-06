Chiche Gelblung, contra Luis Caputo: “¿Sabrá lo que es estar sin laburo y vivir desocupado?”

Escuchar

El periodista “Chiche” Gelblung cuestionó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por “restarle importancia” a fenómenos económicos como la desocupación, que tienen gran impacto en la vida de los argentinos. Durante su paso por Comunidad de negocios (LN+), ciclo conducido por José Del Rio, deslizó una tajante pregunta sobre el titular del Palacio de Hacienda: “¿Sabrá Caputo lo que es la vida del desocupado, estar sin laburo?”. Disparó además contra el Gobierno por las irregularidades en la entrega de alimentos habló sobre la “rara contradicción” de Javier Milei con el Estado y por qué no se lo puede comparar con Carlos Menem.

Al comienzo del diálogo televisivo, Gelblung recordó una de las frases en la entrevista de Caputo con Luis Majul que se transmitió por La Cornisa (LN+) y planteó: “Recién cuando Caputo decía que sabía que iba a haber desocupación, ¿sabrá qué es la vida del desocupado? ¿Estar sin laburo? ¿La destrucción de los hogares, la familia? Es una bomba neutrónica en la Argentina. No podés darlo como un dato más. Parece que no tienen idea de lo que hacen”.

Con esa misma vara midió la controversia en Capital Humano, que lidera Sandra Pettovello, por la no entrega de alimentos acopiados en galpones: “Al igual que lo de Caputo, a esto también parece que se le resta importancia. Hablamos de 14 mil millones de pesos en comida en un país donde no hay comida. Todo eso está frenado por ineficiencia, estupidez e ignorancia. Es una revelación que angustia, realmente angustia saber que pasan estas cosas”.

Sin dar nombres, Gelblung alegó que hay incluso un asesor de Milei que “niega el hambre”. Y lamentó: “La gente no se muere de hambre en la calle porque somos un país solidario. No somos Bangladesh. Pero hay gente con hambre, gente que come una vez por día. El dueño de tres importantes frigoríficos en la Argentina me contó hace poco que se enteró que sus obreros comen una vez por día. Eso es lo que pasa hoy. La gente elige si come al mediodía o la noche”.

Por otro lado, remarcó que, a pesar de lo difícil de las medidas económicas que el Ejecutivo toma y las duras consecuencias que traen aparejadas, “la Argentina cambió y hay una consciencia colectiva de que lo había antes de Milei era un desastre”. “Se supone que ahora estamos en el purgatorio y después llegaremos al paraíso. Eso es lo que la gente piensa. Yo no creo así. Para mi ahora estamos en un período de transición complicado. Pero ojalá que todo salga bien”, completó.

La “rara contradicción” de Milei con el Estado y por qué no se lo puede comparar con Menem

Más adelante, el periodista se centró en la figura del líder de La Libertad Avanza (LLA) y empezó por hacer mención a algunas de las promesas que no cree que la administración de Milei vaya a cumplir. Empezó por dudar de una baja del Impuesto PAIS e hizo especial hincapié en el cepo: “No lo van a levantar. Le tiene terror Milei a levantarlo. Me lo dijo en una entrevista. Tiene miedo de que haya una corrida. Evidentemente, tienen que pasar un montón de cosas antes”.

Consultado por José Del Rio sobre si suma o resta la “frontalidad” del jefe de Estado para con la sociedad argentina, Gelblung analizó: “Hay un punto en el que resta. El cargo tiene una majestad, tenés que respetarlo. Él siempre elige el discurso que va a dar en relación con el auditorio. Sabe qué decir para que lo aplaudan. Pero creo que la majestad del cargo implica una educación. Ya no es el candidato que puede decir cualquier cosa. Es el presidente de la Nación”.

En esa línea, opinó que es “incompatible” que Milei quiere destruir al Estado mientras “disfruta de los beneficios” que le otorga.

El periodista Chiche Gelblung Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Toda esta idea que tiene de destruir el Estado, de ser el topo, Terminator... A él le gusta el sincretismo del poder porque se pone la banda con mucho orgullo y anda con el bastón. Le gusta la miel del poder. Pero por otro lado dice que el Estado es una organización criminal. Decidite. Si es así, salí de ahí y sé un presidente austero. Pero le gusta. Le gusta usar la banda, el bastón, tener la sirena cuando pasa por el auto. Pero por el otro lado, es el enemigo de esto. Hay una rara contradicción en Javier Milei. Se lo he dicho a él. Si él cree que el Estado es una organización criminal, que no use ninguno de sus beneficios. Pero le gustan”, dijo.

Luego, respecto de las comparaciones entre Milei y el expresidente riojano, aseveró: “Milei no se parece a nadie, a ningún otro presidente de la Argentina. Se lo compara con Menem, quien jugaba a eso pero en el fondo tenía una profundidad diferente. Hizo un camino distinto para llegar a donde llegó. Tenía un talento político diferente. Creo que él quiere parecerse a Menem pero no se parece. Milei rompió el molde en todo sentido”.

Sobre el final de la entrevista, Gelblung se refirió al “núcleo duro” de Milei. “Los que más lo bancan son los jóvenes. Esto es porque es irrespetuoso, rompe esquemas y habla mal de los políticos, algo que en los jóvenes es muy común”, indicó en primer lugar. Y opinó para cerrar: “Creo que debe tener un 30% del país que lo banca diga lo que diga. Pero Milei tiene que recordar que la diferencia entre que te aplaudan y te chiflen es de un segundo. El límite es muy finito. Y la calle está enojada”.

LA NACION