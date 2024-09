La romántica propuesta de matrimonio que recibió Rocío Igarzábal

Escuchar

Suenan campanas de boda para Rocío Igarzábal. La ex Casi ángeles está lista para casarse con su pareja y padre de su hija Lupe, el compositor Milton Cámara , luego de que él le pidiera matrimonio durante un viaje familiar a México.

“Este video lo grabó Lupi y así va. No me imaginaba nada de lo que iba a pasar. Pero fue como una película... o es como una película”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram, en donde compartió una filmación del momento en el que Milton le pidió casamiento, a plena luz del día y con el mar turquesa de fondo. “ Dicen que a veces la realidad supera la ficción. Y si, este momento superó todo lo imaginado para este viaje. En fin... nos casamos. Milton Cámara, que linda fiesta nos espera ”, culminó el posteo, que inmediatamente se llenó de buenos deseos y felicitaciones.

Entre los famosos que compartieron con Rochi Igarzábal su felicidad están Emilia Attias, Manu Pal, Gastón Dalmau, Mica Vázquez, Gimena Accardi, Sofía “Jujuy” Jiménez, Yoyi Francella, Gerardo Chendo, Silvina Moreno y Sebastián Estevanez, entre muchos otros.

Unos días antes, la actriz había expresado todo lo que significaba el país del norte para su historia y la de su familia. “Saben todo lo que esto significa para mi, y si no lo saben, la hago corta. México me cambió la vida hace 10 años. Acá conocí a Milton y me terminé de abrazar en muchos aspectos. Acá me enteré que Lupita venía en camino. La música empezó a hacerme volar de muchas maneras. México me llenó de colores, amigos y familia. Volvemos 10 años después... a contarle a Lupi cómo empezó todo. Les iré compartiendo este viaje”, escribió sin saber lo que le esperaba.

Rochi, como le dicen sus amigos y la gente que la quiere, partió rumbo a México poco después de terminar su participación en Casi ángeles. La artista se fue para hacer una búsqueda personal, encontrarse a ella misma y a su música.

En el hostel en el que paraba junto a una amiga, conoció a Milton, quien estaba trabajando en el lugar. “Cuando llego a México me lo encuentro a Milton y enseguida nos conectamos desde la música, empezamos a tocar juntos, armamos una banda de cumbia allá, que se llamaba La Palapa de Marta y tocamos mucho ahí. Fue sin querer queriendo, pero también diría que desde el asombro, de conectar con Milton, que estaba todo el día con la guitarra. Me flasheó esa situación, porque yo venía de trabajar en proyectos tan grandes donde todo está muy estructurado, no hay lugar para la improvisación o la inspiración, y en México había momentos de decir: ‘me cuelgo tres horas con esta melodía a ver qué se me ocurre’”, le contó a LA NACIÓN hace algunos años, en una entrevista mano a mano. Poco tiempo después, se enteró que estaba embarazada de Lupe, quien nació en junio de 2016 y hoy tiene 8 años.

“Lupita es lo más lindo que nos pasó. Me moviliza porque siento que me conectó con la vida desde otra perspectiva. Hoy valoro mucho los pequeños detalles de la vida, los pequeños momentos donde puedo salir a caminar con mi perra y con mi hija, cosas puntuales que son muy simples, que para mí son muy valiosas y siempre trato de cuidar. Y también el valor del momento propio. Antes tenía todo el momento para mí, y es como que uno no registra tanto eso. Cuando sos mamá decís: ‘bueno, justo tengo este rato para componer, para ir a tomar algo con una amiga’; le dio mucho más sustento a eso. Y además tiene que ver con algo del discurso, que las palabras que uno dice, lo que uno piensa y lo que uno hace, esté todo alineado, porque los niños son altos delatores. Así que ahí voy haciendo foco un poco”, expresó sobre su niña, quien en poco tiempo será testigo de cómo sus padres sellan el amor que se tienen en el altar.

