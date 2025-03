Rochi Igarzábal: del reencuentro con Gastón Dalmau y los preparativos de su casamiento

Abre tus ojos

Mírame

Estoy perdido

Buscándote

Serás la misma

La que siempre amé

Abre tus ojos

Tócame

Rochi Igarzábal prepara su micrófono y mira a cámara. Está lista para cantar. Pero no está sola. Inesperadamente, aparece Gastón Dalmau, su amigo y excompañero de Casi ángeles. Su amor en la ficción que marcó a una generación. Ambos se miran, toman sus respectivos micrófonos y se preparan para cantar. Vuelven. Y causan furor entre los fanáticos de su exbanda Teen Angels, surgida de la tira de Cris Morena.

Al igual que Vale y Rama (sus nombres en la ficción infantojuvenil), Igarzábal y Dalmau son músicos. Y si bien, en estos más de 10 años, cada uno siguió su carrera, la amistad entre ellos perdura, al igual que sus ganas de volver a compartir su pasión por el arte. Así es como encontraron un lugar en sus respectivas agendas y decidieron reunirse para reversionar “Abre tus Ojos”, la inolvidable canción que identificó a la pareja en la ficción y que lanzarán mañana, 27 de marzo.

El anuncio de Rochi Igarzábal y Gastón Dalmau

En una entrevista exclusiva con LA NACIÓN, Igarzábal habla de cómo surgió la idea de volver a cantar con Dalmau, de sus proyectos artísticos en solitario y la boda que prepara para fin de año con su pareja, el también músico Milton Cámara , y padre de su hija Lupe, que en junio cumple 9 años.

-¿Cómo es tu amistad con Gastón?

-Mi amistad con Gas es incondicional. Pueden pasar años y años, podemos no vernos por un tiempo, pero es una complicidad y una confianza que tengo con pocas personas. Nos queremos mucho y siempre nos supimos acompañar desde un lugar de mucho amor.

-¿Cómo surgió la idea de volver a cantar juntos?

-Siempre estuvo la idea de volver a cantar juntos porque nos gusta desde siempre. Cantábamos en los baños de los teatros, en el camarín, en los viajes hacia alguna gira. Tuve el placer de volver a Israel con Flor Bertotti y Feli Colombo hace dos años y tocar en un estadio en Tel Aviv y ahí cantando “Abre tus Ojos” con el público, pero me faltaba Gastón. Empezamos a charlar de esa posibilidad y de lo lindo que sería. Y le empezamos a dar forma entre charlas, juntadas e ideas. La producción la llevó adelante Matu Cella, productor junto con Mateo Rodó de mi próximo EP que estará saliendo a principios de julio de 2025, y fue hermoso el proceso y la experiencia de volver a cantar juntos en un estudio.

Rochi Igarzábal sobre este reencuentro musical con Dalmau: -"Siempre estuvo la idea de volver a cantar juntos porque nos gusta" Prensa Abre tus ojos

-¿Qué sentís cuando el público, los fanáticos de Casi ángeles”, piden que se vuelvan a juntar? ¿Sienten que con este tema les dieron un poco el gusto?

-Yo creo que es más fuerte que nosotros lo que generó Casi ángeles. Creo que es parte de nuestra historia. Lo lindo es que más allá del tiempo los fans siguen bancando los proyectos de cada uno del elenco. En mis shows hay muchas caras que me acompañan de aquella época y eso se agradece. Y sí, fue una excusa para volver a juntarnos y de paso emocionar un poco a ese público que tanto amor nos da.

-¿Qué diferencia hay, a nivel personal y a nivel profesional, entre la Rochi de Casi ángeles y la actual?

-Primero la madurez [risas]. La Rochi de Casi ángeles” se estaba descubriendo de muchas maneras en un momento de la televisión bastante complejo. Con la mirada sobre las mujeres desde un lugar de mucha exigencia. Hoy en día creo que de eso se habla más. Aunque falta y todo se vuelve más intenso con las redes sociales. Y al ser mamá, mi arte pasa por otro lado. No por lo estético y perfecto, sino por el contenido en mi música y lo que quiero dejar en la gente a un nivel más profundo. En lo personal, creo que me siento menos egoísta . Y más predispuesta a disfrutar de las experiencias que me tocan vivir.

El “difícil” equilibrio

Rochi Igarzábal asegura que a veces es "difícil" el equilibrio entre lo laboral y su maternidad: "A veces siento que en un área estoy logrando algo, mientras que en el otro aspecto estoy fallando"

-También seguís a full con tu carrera. ¿Cómo manejás el equilibrio entre lo profesional y la maternidad?

-A veces es difícil, se enredan y se juntan y se vuelven a separar. A veces siento que en un área estoy logrando algo, mientras que en el otro aspecto estoy fallando. Es difícil el equilibrio, pero a la vez hermoso porque le cuento mucho a mi hija sobre mi trabajo y ella va comprendiendo lo feliz que soy en lo que hago. Y ese, para mí, es un gran ejemplo. Sin descuidar los momentos esenciales e importantes con ella.

-¿Cuánto sabe, o entiende, Lupe que su mamá es famosa?

-Ella creció con eso. A medida que va comprendiendo más lo vamos charlando, pero ella tiene su mundo, no tiene redes sociales todavía. Siento que está viviendo una linda infancia con sus amigos, familia. Sus clases de baile y de tela. Sus espacios.

-¿Tratás de mantenerla aislada de la escena pública?

-No la aíslo, pero creo que parte de lo que elijo es que mi “mundo público” se trate de mis proyectos artísticos y no de mi vida privada.

¿Le gusta el arte? Es chiquita, ¿pero ya te dice qué quiere ser cuando sea grande?

-Va cambiando: quiso ser maestra, maquilladora, fotógrafa, tener una guardería de bebés. Es muy amorosa y simpática. Le encanta nadar, hacer tela y bailar. La música la acompaña desde que nació con sus padres músicos y porque a la vez escuchamos mucha música en casa. Pero hay tiempo para que vaya encontrando su vocación, por ahora se dedica a jugar.

Un amor camino al altar

La inesperada propuesta de casamiento que recibió Rochi Igarzábal

Igarzábal y Cámara se conocieron en México en 2014 cuando la ex Casi ángeles decidió emigrar en búsqueda de entender “quién era” y allí encontró a su familia, según ella misma se sinceró tiempo después, cuando habló de su historia de amor. Allí vivieron algunos meses hasta que la actriz quedó embarazada y decidieron que Lupe –como eligieron llamar a su hija- naciera en la Argentina, rodeada de sus familiares. Meses atrás, durante unas vacaciones familiares en México, Milton pensó en cada detalle antes de proponerle casamiento y con Lupe de testigo. Por caso, fue la niña quien registró el momento grabando el romántico video que más tarde su madre compartiría en las redes sociales anunciando la buena nueva. “No me imaginaba nada de lo que iba a pasar. Pero fue como una película. O es como una película. Dicen que a veces la realidad supera la ficción. Y sí, este momento superó todo lo imaginado para este viaje”, escribió en su Instagram en septiembre del año pasado.

-¿Cómo vienen con los preparativos para el casamiento? ¿Qué podés adelantar?

-¡Ay, sí! Estamos en momento de preparativos. Va a ser a fin de año y pensamos en algo que podamos disfrutar, pero no muy ostentoso . Va a ser al aire libre y con mucha música. Queremos tocar con nuestra banda, que bandas de amigos se sumen y alguna banda más grosa. Va a ser un casamiento musical lleno de amigos y familia . No será por iglesia, pero seguramente habrá una linda ceremonia.

-Además del lanzamiento con Dalmau, ¿cómo sigue tu año profesional?

-Estoy trabajando en el cierre de mi EP, que tiene fecha de salida para principios de junio. La canción que le da el nombre al disco es una muy especial para mí. Ensayando muchísimo con mi banda para el Quilmes Rock : tocamos el 6 de abril y algunas fechas de gira. Y también tengo algunos viajes por laburo programados durante todo el año.

-¿Y a nivel personal, además del casamiento?

-Siempre de la mano de mi familia, con mis plantas, escribiendo, yendo al río a caminar y compartiendo mucha música con Milton, mi pareja y amor.

-¿Tenés alguna asignatura pendiente? Ya sea con la música, en tu carrera, en tu vida...

-Creo que siempre es lindo tener pendientes para seguir viviendo con faritos que nos motiven. Con la música, miles: tocar en otros países, trabajar en un disco nuevo. Acompañar a mi hija en su crecimiento. Poder subirme al escenario muchos años más y cantar y cantar.

Milagros Monti Por