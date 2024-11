La salud de Tato Young: fue dado de alta, pero debe seguir con su rehabilitación

A poco más de dos meses de sufrir un aneurisma y ser operado de urgencia, el periodista Gerardo Tato Young fue dado de alta hace apenas unas horas. Eleonora Cole, su compañera en el programa Volviendo a casa, que se emite por Radio Mitre de lunes a viernes de 19 a 21, habló con LA NACIÓN y lo confirmó. Sin embargo, no tiene el alta definitiva, ya que deberá seguir el tratamiento en su casa.

En un corte del programa, la periodista le confió a este medio: “Tato volvió a su casa hoy , lo que no significa que tiene el alta definitiva, sino que debe seguir un tratamiento ambulatorio. Pero es una re buena noticia porque él está muy bien, recuperando algunas últimas cositas, pero muy bien y contento”. Y remarcó, entusiasmada: “Lo importante es que ya está de vuelta en su casa”.

Así las cosas, Young se dispone a rehabilitarse y terminar de reponerse de su cuadro en la comodidad de su hogar. Todavía nadie se atreve a pensar en que vuelva al trabajo, aunque él tiene muchas ganas. En las próximas semanas, va a estar abocado a su recuperación y, poco a poco, se meterá otra vez en la rutina que dejó a mediados de septiembre pasado.

Un gran susto y una operación de urgencia

Recordemos que Young estaba internado desde el 19 de septiembre en el Sanatorio La Trinidad de Palermo, adonde fue trasladado de urgencia luego de descompensarse en su casa. El conductor debió ser intervenido. Luego, los especialistas consideraron que ese procedimiento fue exitoso.

Días después de la operación, la periodista Lorena Maciel, expareja de Young y madre de sus hijos Miranda (23), Camilo (19) y Manuel (18), contó que los problemas de salud de Young había empezado a su regreso de Bariloche, adonde había acompañado a su hijo menor al viaje de egresados. Volvió con gripe, un resfrío muy fuerte y sin voz, y no lograba reponerse. Y todavía no se había recuperado del todo de ese cuadro cuando tuvo el accidente cerebrovascular.

Un cuadro delicado

El cuadro era muy delicado y tanto los médicos como la familia y los amigos fueron muy cautos con la información . Según los primeros partes médicos, la operación fue un éxito y el periodista evolucionó tan bien que a los pocos días lo pasaron a una habitación común para iniciar la rehabilitación muscular. Además, los médicos aclararon que pese a que en un primer momento se habló de un accidente cerebrovascular (ACV), en realidad, se trató de “un cuadro de hemorragia subaracnoidea, secundario a ruptura de aneurisma cerebral”. “Si bien se trata de una patología grave, su evolución clínica es favorable. En el día de la fecha, se encuentra desvinculado de la ventilación mecánica y sin déficits neurológico”, decían a la semana de internación.

En ese momento, Maciel también dio detalles de la salud del padre de sus hijos en su programa de TN: “Estamos a la expectativa, fue un tsunami lo que nos pasó . Tenemos 15 días por delante. Tato está evolucionando bien y en observación”, contó en ese momento y agradeció a los médicos y especialistas del sanatorio.

“Realidad paralela”

Hace unos días, Young escribió en sus redes sociales: “ Llevo casi dos meses tomado por una realidad paralela que me tragó por un tiempo. Los fármacos lo explican solo en parte. Otro tanto aquello que todavía no alcanzamos a entender. Quiero contarles algunas cosas. La primera es que la medicina me trajo de vuelta. Pero no solo los médicos, de los que ya hablaré. También la salud que construí durante mi vida. Y mis hijos, y mi mamá, y mis hermanos y mis familiares y mis amigos. Y la suerte. Y el sistema de salud. Y el deseo de muchos y la voluntad de tantos, también la mía”.

Y luego agregó: “En los próximos días iré contando algunas cosas y agradeciendo. Solo les adelanto que la experiencia fue brutal. Toqué la muerte de cerca. Y abracé a la vida en sus formas más diversas, con entregas de amor incomparables. Gracias a todos por este viaje, que recién arranca”.

