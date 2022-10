La sorprendente reacción de George Clooney al enterarse que Brad Pitt dijo que era uno de los hombres más atractivos del mundo

escuchar

En una entrevista que realizó semanas atrás para la revista Vogue, Brad Pitt se sometió a un cuestionario variopinto con la mejor predisposición y no titubeó al responder una de las preguntas más difíciles por la cantidad de opciones que tenía en su haber. “¿Quién es el hombre más atractivo del mundo del pasado y del presente? Ya sabés, en el mundo de la actuación, que es en el que me muevo, porque ese es mi trabajo, la respuesta inmediata es Paul Newman”, contestó sin dudarlo y se explayó al respecto. ”Porque envejeció con tanta gracia... Y según lo que todos dicen sobre él, era un ser humano realmente especial, generoso, cálido y sincero”, manifestó Pitt sobre su colega, fallecido en 2008, a los 83 años.

Cuando llegó el momento de elegir a un solo galán contemporáneo, mencionó a su gran amigo, George Clooney , con un toque de humor. “Si tengo que nombrar a alguien del presente, bueno, tengo que nombrar a... de George Clooney porque... ¿Por qué no?”, bromeó. Y prosiguió: “Por lo general, nunca lo menciono al dar este tipo de respuestas y él tampoco a mí, pero esta vez no voy a eliminarlo de la lista. Solo esta vez”, amplió Brad.

La respuesta fue escuchada por el actor y realizador, quien fue invitado junto a su mujer, Amal Alamuddin, al programa de Gayle King, CBS Mornings, y sorprendió con su acotación sobre el “piropo” de Pitt. “Bueno, tiene razón en eso”, dijo Clooney. “Seamos realistas, tiene razón”, enfatizó, provocando risas en el estudio. “Creo que la verdad es que simplemente... La primera vez debe haber respondido que era él mismo, y luego le dijeron: ‘Tal vez no digas eso, hagamos otra toma’”, añadió el actor de la flamante comedia romántica, Pasaje al paraíso.

La rutina de belleza de Brad Pitt

Brad Pitt, en el Festival de Cine de Venecia Gian Mattia D'alberto - LaPresse via ZUMA Press

En el mismo diálogo con Vogue, el actor de 58 años aludió a su rutina limpieza facial. “Bueno, cuando me cuidan, tengo una buena rutina de cuidado de la piel, pero lo mantengo simple. Ahora soy más minucioso. Me puso al tanto Jean Black, mi querida amiga maquilladora, empezamos juntos hace 30 años, ella es bastante especial. Cada vez que estamos en una película, ella me mantiene saludable y luego dice: ‘prueba esto’ y ‘prueba aquello’”, manifestó el también productor, quien se encuentra promocionando Le Domaine, su nueva línea de productos sin género esenciales para el cuidado de la piel que combina ciencia y naturaleza. “El emprendimiento se desarrolló en asociación con la familia Perrin, los renombrados viticultores de Château Beaucastel que también son socios de Pitt en su línea de espumantes”, se comunicó.

Asimismo, en Vogue se precisó que los productos que lanzó Pitt al mercado poseen GSM10, “una molécula exclusiva en el sérum, la crema, la crema fluida y la emulsión limpiadora que combina las potentes propiedades de las semillas de las uvas garnacha con las semillas y piel de uvas Syrah y Mourvedre y que sirve como un poderoso antídoto contra el estrés oxidativo”. La línea Le Domaine promete, además, “descomponer el colágeno y ayudar a evitar signos físicos del envejecimiento” .

Brad Pitt en el El Château Miraval, un castillo y un viñedo ubicado en el pueblo de Correns @wine_spectator - @wine_spectator

Recordemos que el actor de Tren bala está muy familiarizado con el negocio de las uvas. En 2008, junto a su entonces esposa Angelina Jolie, Pitt compró el Château Miraval, un castillo y un viñedo ubicado en el pueblo de Correns, donde además se casaron en 2014 y pasaron varias de las vacaciones familiares junto a sus hijos. Sin embargo, al divorciarse, ese lugar cobró otra connotación. En julio de 2021, Jolie acusaba a Pitt de bloquear la venta de la finca. La intérprete reclamaba ante la justicia una anulación temporal de la ATRO, término con el que se denomina a la orden que evitaba que una de las partes pudiera tomar decisiones o realizar operaciones financieras que afectaran al otro durante el proceso de separación. La petición fue solicitaba luego de encontrar a un comprador para su parte de los viñedos.

“Después de todos estos años de intentar dejar de ser socios comerciales con su exmarido en términos financieros aceptables, la señora Jolie está deseosa de cerrar el acuerdo pendiente para su venta”, reclamaba el abogado de la actriz en una declaración recogida por la revista US Weekly. En febrero de este año, se confirmaba que Angelina había vendido su parte sin el consentimiento de su exmarido, por lo que Pitt decidió demandarla.

El actor estaría comenzando una relación sin ataduras con Emily Ratajkowski @emrata

En cuanto a la vida sentimental del actor, cada vez suenan más fuerte los rumores de una relación con la modelo Emily Ratajkowski , y recientemente el sitio Page Six aseguró tener fuentes cercanas que confirman las versiones. Según relatan, Pitt y Ratajkowski, quien le solicitó el divorcio a su marido, Sebastian Bear-McClard, a principios de este mes, han estado “saliendo en secreto” durante varias semanas, pero no están manteniendo un noviazgo formal: las estrellas se están conociendo sin ponerse rótulos y disfrutando del momento .

“La gente ha estado especulando sobre esto durante un tiempo. Brad no está saliendo con nadie, pero ellos [Pitt y Ratajkowski] han sido vistos un par de veces juntos”, explicó un conocido del actor. La fuente también señaló que el protagonista de Moneyball también “ha sido visto con otras personas”.

