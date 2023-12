escuchar

El escandaloso divorcio de Brad Pitt ha hecho mella en la actriz y directora Angelina Jolie. La multifacética artista habló del tópico en una reveladora entrevista concedida a The Wall Street Journal Magazine, en la que compartió que no tiene “vida social” ni tampoco vínculos románticos, y que sus amigos constituyen un pequeño círculo conformado por gente que no pertenece a la industria del cine. En cuanto a dicho ecosistema, Jolie se sinceró respecto a su contracara y expresó que “no es un lugar sano”, y que prefiere alejarse el mayor tiempo posible de ese mundo y sus reglas.

La doble ganadora del Oscar -quien tiene una estatuilla dorada honorífica y otra a la mejor actriz de reparto por su interpretación en el drama Inocencia, Interrumpida-, contó que su atención está puesta de manera excluyente en sus hijos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox. “ Todavía estamos sanando luego de todo lo que pasó ”, aseveró Jolie, respecto a la desintegración de la familia. “(Mis hijos) son las personas más cercanas a mí y a mi vida, y son mis amigos más estrechos”, manifestó y sumó: “Somos siete personas muy diferentes y ese es nuestro punto fuerte”.

Angelina Jolie, inseparable de sus hijos VALERIE MACON - AFP

Por otro lado, al hacer referencia a su labor humanitaria, recordó a las personas con las que fue estableciendo lazos inoxidables a lo largo de las décadas. “Me di cuenta de que mis amigos más cercanos son refugiados”, contó la directora de Junto al mar. “Tal vez cuatro de las seis mujeres con las que tengo una relación cercana provienen de guerras y conflictos”, añadió .

En cuanto al proceso de divorcio de Pitt, Angelina hizo mención a “un proceso” desgastante que la debilitó enormemente. “ Mi cuerpo reacciona muy fuertemente al estrés. Mi nivel de azúcar en la sangre sube y baja. De repente tuve parálisis de Bell seis meses antes de mi divorcio ”, reveló, al mencionar cómo perdió la movilidad en la cara en esa etapa tan angustiante.

Angelina Jolie, en la piel de Maria Callas Best Image/The Grosby Group

En cuanto a cómo fue atravesar ese período en Hollywood, Jolie fue tajante: “Hoy no sería actriz”, manifestó, y entró en detalles sobre su percepción de la industria. “ Cuando comencé mi carrera, no tenía tantas expectativas de ser tan pública, de compartir tanto. Crecí en un lugar bastante superficial. De todos los lugares del mundo, Hollywood no es uno sano (...). Desde que era joven, a la gente le gustaba la parte de mí que es bastante dura y quizá un poco salvaje. El público no quiere oír hablar de mi dolor o mi tristeza. Eso no es entretenido”.

En consecuencia, con el paso del tiempo la intérprete se volvió más selectiva -recientemente terminó de rodar la biopic sobre la cantante de ópera Maria Callas bajo la dirección de Pablo Larraín-, y contempla otros rumbos: “Quizá sería actriz de teatro”, expresó .

El duro mensaje de Pax, el hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt

En noviembre se volvió viral una publicación que hizo Pax en 2020 en la cual hizo un fuerte descargo contra Brad Pitt

El mes pasado, salió a la luz un mensaje que Pax Jolie-Pitt publicó en 2020 en su cuenta de Instagram contra su papá, Brad Pitt. “Has demostrado ser una persona terrible y despreciable”, fue el titular más fuerte que se desprendió de ese texto que escribió en aquel entonces Pax, un año después de que sus padres se divorciaran.

Según publicó el diario The Daily Mail, el joven que Jolie adoptó en Vietnam en 2007 cuando tenía 3 años de edad y al que le dio el nombre de Pax Thien, hizo catarsis en una publicación que escribió cuando tenía 16 años. “¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Tú, una y otra vez, has demostrado que eres una persona terrible y despreciable”, disparó en una de sus Stories.

La publicación que hizo Pax Jolie-Pitt contra su padre, Brad Pitt The Daily Mail

“No tenés ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo en tu presencia“, agregó, en relación a sus hermanos. “Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia, porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Así que... ¡Feliz día del Padre, ser humano jodidamente horrible!”, cerró Pax en su descargo que habría dejado “devastado” al protagonista de El club de la pelea.

Recordemos que Pitt fue denunciado por haber agredido en un jet privado a Jolie y a dos de sus hijos. Una fuente que habló con la revista People dijo sobre aquel episodio que Pitt estaba borracho y que Maddox había defendido a su madre del ataque del actor . Jolie solicitó el divorcio en 2016, si bien se oficializó tres años después de ese incidente que terminó con parte del FBI y el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles investigando lo acontecido en ese vuelo.

