Margot Robbie y Cara Delevingne: el video de la agresión en La Boca al fotógrafo Pedro Orquera

Tras conocerse la noticia de la liberación de Jac Rhys Hopkins y Josey McNamara, amigos y acompañantes de Margot Robbie y Cara Delevingne en su viaje a la Argentina, a última hora de la tarde se dio a conocer la filmación de la cámara de seguridad de La Boca que captó la agresión al fotógrafo Pedro Orquera.

La filmación de la cámara de seguridad que capta la agresión en La Boca

Hopkins y McNamara llegaron al país en compañía de Robbie y Delevingne y en todo momento la idea de los visitantes fue la de pasar inadvertidos. Sin embargo, el paparazzi los descubrió mientras cenaban en el prestigioso restaurante de La Boca de Francisw Mallmann, Patagonia Sur.

En la noche de sábado, madrugada de domingo, Hopkins y McNamara golpearon al fotógrafo Pedro Alberto Orquera. Producto de la golpiza, Orquera tuvo que ser trasladado a un hospital por una fractura expuesta en su codo derecho, lesión que requirió de una intervención operatorio y reposo.

“Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión de parte de la gente de seguridad, o los patovicas, porque no se cuál es el vínculo que tienen con ellas”, contó a LA NACION el fotógrafo. Y rememoró: “Sentí como que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire”.

El fotógrafo agredido por la custodia de Margot Robbie y Cara Delevingne el pasado sábado GrosbyGroup

Las consecuencias del violento episodio

Como resultado del incidente, los involucrados permanecieron detenidos por dos noches en la Comisaría Comunal 4 y declararon este lunes ante la Unidad de Flagrancia Sur del Ministerio Público Fiscal porteño, donde interviene la auxiliar fiscal Catalina Neme. Fueron luego imputados por lesiones graves dolosas.

Se dispuso además -como fue antedicho- la libertad de los dos individuos con medida restrictiva de prohibición de salir del país sin autorización judicial mientras dure el proceso y a fin de asegurar la medida se les retuvo el pasaporte. Además, se dictó una caución real por la suma de 200.000 pesos cada uno.

Quiénes son los imputados por la golpiza

McNamara es un productor británico de cine, reconocido por films como Hermosa Venganza. Participó en el equipo de varias películas, entre ellas, Rápido y Furioso 6. Es conocido sobre todo por ser íntimo amigo y es socio comercial de Robbie en varios proyectos cinematográficos, entre ellos, la película Barbie, que tiene a la australiana como protagonista y que se estrenará en 2023. También están trabajando juntos en una precuela de la saga La gran estafa.

dos acompañantes de Robbie y Delevingne, del legajo. Mc namara y Hopkins

Por su parte, Rhys Hopkins es un reconocido técnico de filmación, que trabajó en producciones como Han Solo, Black Mirror, Spiderman: Lejos de casa y en Barbie. Además ocupa el cargo de director de la empresa Jac Hops LTD, desde 2013. Al igual que McNamara, compartió proyectos cinematográficos con la actriz australiana.