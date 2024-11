Lara Bernasconi recordó la dolorosa infidelidad que sufrió antes de encontrar el amor definitivo: “No lo perdoné porque me dejó”

Lara Bernasconi abrió su corazón en una íntima charla que mantuvo con Zaira Nara y, además de hablar de sus tres intentos fallidos de matrimonio y de sus deseos de ser madre, confesó que uno de sus novios le fue infiel y compartió lo doloroso que fue ese momento para ella. “ Es muy doloroso cuando no te eligen y vos estás enamorada ”, confesó.

Sentadas en el living de la casa de la exmodelo y empresaria, las mujeres charlaron sobre el amor. “Casi me casé tres veces”, confió Bernasconi, y generó la sorpresa de la conductora del ciclo de entrevistas delm ciclo de streaming Zaira en tu casa. “Hay mucho camino ahí”, señaló la conductora, y quiso saber más. “¿En qué momento dijiste ´no me voy a casar´?”, preguntó. “Pasé una situación y dije ‘no es por acá, vuelvo a Argentina’” reveló la exmodelo en relación a su noviazgo con el polista texano Jeffrey Stuart Hall, con quien vivió cuatro años en Palm Beach.

Federico Álvarez Castillo y Lara Bernasconi , enamorados

En otro momento de la charla, Bernasconi habló de la maternidad: contó que el deseo apareció cuando tenía 23 años pero que lo que le faltó durante años fue el padre. “No lo encontraba”, dijo entre risas. “Yo moría. Siempre le decía a mis amigas: ‘el día que sea madre voy a ser la mujer más plena del mundo’”, agregó. Ese hombre tan esperado llegó en 2015 y fue el empresario Federico Álvarez Castillo, quien además de convertirse en su gran amor le dio esa familia que tanto esperaba: en 2017 llegó al mundo Iñaki, su primer hijo en común.

De mentiras e infidelidades

“Lo peor que podés hacer es mentirme, porque yo soy muy transparente y soy lo que ves”, confesó categórica al hablar de las cosas que la hacen enojar. “Soy muy de los códigos, que para mí son todo”, agregó. “ Para mí el ser buena persona, el ser empático, respetuoso, amoroso, son cosas que son clave e inquebrantables ”. Con la explicación de la modelo, Zaira quiso saber si alguna vez perdonó infidelidades, y la respuesta la sorprendió.

“ No perdoné porque me dejó ”, confesó Bernasconi. De inmediato, explicó que sufrió mucho “porque se portaron muy muy mal” pero le encontró el lado positivo al asunto. “¿Sabés qué? Hoy yo me encuentro con él y con ella y puedo estar en una mesa riéndome con la mejor onda”, aseguró. “¿Lo seguís frecuentando?”, quiso saber Zaira. “Sí, por supuesto. Están por acá, por este lugar donde yo vivo”, explicó Lara y dio así una pista sobre la identidad de su ex, aunque no dio nombres.

“Viste que es así la vida. Dios te pone en esas situaciones para superarlo. A mí me costó mucho en ese momento porque es muy doloroso cuando no te eligen y vos estás enamorado. Pero yo creo que lo que mal empieza mal termina”, reflexionó, y contó que hoy en día cuando ve a la actual mujer de su ex en lugar de enojarse le agradece. “Yo le digo a ella ´sos lo más, te amo´. ´Qué maldita´, me responde, pero yo le contesto: ‘Me salvaste la vida’. Encontré al amor de mi vida, un tipo que es excelente; otra cosa ”, cerró en referencia a su amor y el padre de su hijo Iñaki, Federico Álvarez Castillo.

Un amor inesperado

Una postal de Bernasconi y Álvarez Castillo Gentileza Fundación Dr. Enrique Rossi

Cuando Federico Álvarez Castillo la invitó a salir, Bernasconi estaba descreída del amor. “Antes de conocerlo a Fede, me había dicho a mí misma: ‘Basta, se acabó’. Estaba dispuesta a quedarme sola”, contó en una nota que publicó la revista ¡HOLA! Argentina. “Recuerdo el momento exacto en que me dije a mí misma: ‘Quiero un amigo, un compañero de vida, un tipo que me potencie y con quien sea lindo compartir todo… O no quiero nada’”, siguió. “ En nuestra primera salida, Fede me invitó a comer sushi y la conexión fue inmediata. Yo estaba desilusionada por mis otras relaciones. Pero él llegó en una edad en la que sabés si alguien es para vos o no ”, recordó con una sonrisa.

Luego de Álvarez Castillo, a la vida de Lara llegó Iñaki, su sueño tan esperado. “Apenas quedé embarazada, noté un cambio muy fuerte dentro de mí. Fue una sensación especial, una mezcla de sensibilidad con una gran fortaleza interior. Iñaki me permitió pararme frente a la vida desde otro lugar”, recordó.

Lara Bernascoi, Federico Álvarez Castillo y el pequeño Iñaki: vacaciones en familia Marcelo Rodríguez

Hoy, además de dedicarle todo el tiempo que puede a su hijo, Bernasconi tiene una marca de ropa para chicos que se llama Rum Rum. “La empecé en la pandemia. Iñaki tenía unos pantalones chupines que odiaba, y yo no podía comprar ropa en ningún lado y entonces encontré unos jeans de su hermano Indalecio (19) [hijo de Federico con su pareja anterior, Paula Cahen D’Anvers] que le quedaban muy bien, así que le dije a Fede que tenía ganas de armar una marca de jeans para chicos, con la idea de venderlos online. Nos fue increíble”, le contó la empresaria a la revista.

LA NACION