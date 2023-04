Las fotos de Sydney Sweeney y Glen Powell que alimentan aún más los rumores de romance

escuchar

Además de ser la cuna de grandes talentos, Hollywood también es el lugar en donde surgieron innumerables historias románticas. Y por estos días, los rumores indican que hay dos actores que están a punto de sumar su romance a estas páginas. ¿De quiénes se trata? De los actores Sydney Sweeney y Glen Powell, protagonistas de la comedia romántica Anyone but you, quienes al presentarse a un reciente evento se mostraron muy compinches.. . Quizás demasiado para los paparazzi y para los seguidores de la actriz, que al ver las imágenes de los actores juntos no dudaron en seguir alimentando las especulaciones.

Miradas cómplices y risas entre Glen Powell y Sydney Sweeney Gabe Ginsberg - WireImage

En el CinemaCon de Las Vegas, la protagonista de Euphoria de 25 años y el actor de Top Gun: Maverick de 34 hablaron sobre la comedia romántica que unió sus destinos y durante el evento no pudieron disimular la complicidad que existe entre ellos. Y los flashes fueron testigo de las risas compartidas, las miradas y los gestos. Todo evidenció la química que tienen, que seguramente sirvió para sus papeles, pero que también se volvió palpable fuera de la pantalla.

Los actores se mostraron muy compinches y así siguieron fomentando los rumores de romance Kevin Winter - Getty Images North America

Glen Powell y Sydney Sweeney, ¿más que una amistad? Kevin Winter - Getty Images North America

Lo cierto es que las especulaciones en torno a ellos vienen desde hace meses cuando los actores estaban en pleno rodaje. Sweeney y Powell comparten varias escenas románticas en la película y quedó demostrado que congeniaron muy bien desde el principio. De hecho, tras los primeros rumores, muchos de sus seguidores se ilusionaron con la posibilidad de que su historia en la ficción terminara haciéndose realidad.

La química de Powell y Sweeney es evidente por lo que muchos fanáticos se preguntan qué relación mantienen realmente los actores Ethan Miller - Getty Images North America

Tras la finalización del rodaje Anyone but you, los rumores no hicieron más que multiplicarse. Tal y como se evidencia en las imágenes, los intérpretes derrocharon complicidad en Las Vegas ante los fotógrafos. Flashes por aquí, flashes por allá... Se convirtieron en el centro de todas las miradas al llegar al salón The Colosseum del Hotel Caesars Palace, donde posaron muy simpáticos y divertidos.

Los looks elegidos

Para su gran día en el CinemaCon, Sweeney se lució vistiendo un llamativo mono de color rosa con pantalones anchos, que combinó con unos zapatos brillantes semi transparentes. Y además optó por llevar su pelo suelto y tener un maquillaje natural. Por su parte, Glen presumió con un look color gris que lo dejaba ver elegante y chic a la vez.

Glen Powell y Sydney Sweeney: ¿enamorados? Alberto E. Rodriguez - Getty Images North America

El rodaje y el comienzo de los rumores

Durante el rodaje de la película, Sydney y su coprotagonista fueron vistos besándose frente a la Ópera de Sídney. En aquellas fotos -que ya empezaban a deslizar rumores de romance- la actriz lucía un espléndido vestido escotado rosa y él llevaba un traje negro. El largometraje está dirigido por Will Gluck (Se dice de mí, Amigos con beneficios) y protagonizado también por Michelle Hurd, Hadley Robinson, Bryan Brown y Darren Barnet.

Sydney Sweeney y Glen Powell en una de las escenas del film The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Sydney Sweeney y su coprotagonista Glen Powell se besan frente a la Ópera de Sídney The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

La película es una modernización de la obra de Shakespeare Mucho ruido y pocas nueces y cuenta la historia de un grupo de antiguos compañeros de universidad que se reúnen años después para una boda en un destino turístico. Cabe resaltar que la actriz Sydney Sweeney también participa en la producción ejecutiva del film.

Sydney Sweeney y un futuro prometedor

Sydney Sweeney, una de las actrices del momento instagram.com/sydney_sweeney

Es catalogada como una de las actrices de la nueva generación . Alcanzó masividad el año pasado pero viene trabajando desde 2009 cuando, en simultáneo, formó parte de un episodio de la serie Héroes y obtuvo el rol de Lisa en la película ZMD: Zombies of Mass Destruction. Sin embargo, 2022 fue el año de su consagración, gracias a dos interpretaciones muy diferentes pero igual de notables. Por un lado, la actriz personificó a una adolescente banal en The White Lotus, la brillante sátira social de Mike White para HBO en la que logró darle humanidad a Olivia Mossbacher, un personaje con el que cuesta empatizar pero al que Sweeney le suma capa tras capa para que veamos más allá de sus caprichos y recelos. Y, por otro lado, en la segunda temporada de Euphoria -un verdadero fenómeno- logró destacarse en su propio ecosistema interpretando a Cassie.

