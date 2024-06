Así es la mansión de Florida de U$S 13,5 millones de Sydney Sweeney, la estrella de Euphoria

Escuchar

Sydney Sweeney, reconocida por su papel en la serie Euphoria, adquirió una lujosa mansión de millones de dólares en los Cayos de Florida, en Estados Unidos, a principios de este año. La famosa actriz se une así a una tendencia creciente de estrellas de Hollywood que eligen este destino como su nuevo hogar con el objetivo de encontrar paz, tranquilidad y conectar con la naturaleza sin ser molestados por los paparazzi y la prensa.

La propiedad recién adquirida por Sweeney está valuada en 13,5 millones de dólares, según publicó Fox Business y abarca 2500 metros cuadrados frente al mar. Además, la residencia es de seis dormitorios, seis baños, una pileta infinita con bar ideal para hacer fiestas, un embarcadero privado, una bodega con capacidad para 520 botellas, ascensor, sala para hacer yoga y gimnasia, sala de juegos y más amenities que la transforman en una propiedad única.

Lugar predilecto de estrellas

Los Cayos de Florida han sido durante mucho tiempo un refugio para celebridades como Jimmy Buffett, Kathie Lee Gifford, Scott Baio, Jeff Bezos, Shakira, Dwayne “The Rock” Johnson, Gisele Bündchen, Luke Combs, entre otros. Este enclave ofrece no solo un clima tropical ideal, sino también un ambiente de privacidad y aceptación para quienes prefieren vivir lejos del escrutinio público.

Las estrellas pueden disfrutar de una vida tranquila y mezclarse con la comunidad local sin la presión mediática constante. Popularmente, se conoce a este lugar como el “anonimato tropical”. Recientemente, Sydney Sweeney compartió en redes sociales momentos de su nueva vida en este destino. Publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a su perro, Tank, mientras disfrutan del inicio de un verano perfecto.

Sydney Sweeney junto a su perro en las afueras de su nueva mansión Instagram @sydney_sweeney

El sueño cumplido de Sydney Sweeney

Su lujosa mansión no era el anhelo de su vida. En una extensa entrevista publicada por The Hollywood Reporter, Sweeney se refirió a su verdadero sueño: el de recuperar la casa en la que transcurrió su infancia, donde también vivieron sus bisabuelos, sus abuelos y nació su madre. Luego, en declaraciones con The Kelly Clarkson Show, con orgullo, explicó: “Mi bisabuela tenía una hermosa casa... Mi abuela nació en ella y mi mamá también. Y luego, a medida que los niños crecieron, construyeron otra casa en el mismo lote. Pero cuando mi bisabuelo falleció y mi bisabuela envejeció, simplemente no pudieron conservarla más... Eran muchos gastos para mi madre”.

Su deseo, contó, siempre fue recuperarla. Y, con ese objetivo en mente, asumió cada uno de los trabajos que le fueron surgiendo dentro de Hollywood. Y finalmente, lo consiguió: “Llamé a los propietarios y les dije: ‘Quiero volver a comprar la casa de mi bisabuela’. Y pude concretarlo. Mi abuelo todavía vive en la casa de al lado, así que ahora somos vecinos”.

Sydney Sweeney contó que su mayor deseo era recuperar para su familia su antigua casa instagram.com/sydney_sweeney

Es que su historia de vida no fue sencilla antes de llegar a la fama. Su familia tuvo grandes problemas económicos cuando ella era adolescente. “Vi a mis padres perder mucho. Nos declaramos en quiebra y perdieron su casa en el lago. No podíamos afrontar la vida en Los Ángeles. No podíamos afrontar la vida en ningún otro lugar”, aseguró Sweeney y concluyó: “Fue difícil porque apoyaban mi sueño y no podía imaginarme haciendo otra cosa”.

