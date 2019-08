La novia de Sergio Denis despertó la polémica por sus declaraciones Fuente: Archivo - Crédito: Captura de TV

La novia de Sergio Denis, Verónica Monti, contó en una entrevista detalles íntimos de la relación que mantuvo con el cantante y sus confesiones despertaron una nueva polémica.

En una entrevista con la revista Paparazzi, Monti reveló que se sintió muy desdichada durante la relación con el cantante y que en lo referido a la vida sexual de la pareja, nunca fue lo que ella esperaba: "Él no funcionaba directamente, es un tipo enfermo, depresivo, y con cocaína y pastillas psiquiátricas a morir (...) Fueron contadas las veces que tuvimos relaciones sexuales, él no funciona". Y sus palabras no pasaron inadvertidas. Federico Bal reaccionó desde las redes sociales repudiando sus dichos.

Luego de conocer estas polémicas declaraciones, Bal repudió su actitud con un contundente tuit: "Podemos como sociedad, como medios, como país, no dar lugar más a esta mujer, que sigue hablando de un tipo tan bueno, generoso y talentoso como es Sergio". Y remató: "¡Respetemos a los grandes de nuestro país!".

Monti también apuntó contra la diferencia de edad [ella tiene 40 años, él 70]: "Era la primera vez que conectaba con un hombre 30 años más grande. Fue la primera y será la última. Nunca más volvería a estar con una persona 30 años más grande. Prefiero pares porque estamos en la misma generación y con las mismas cosas para compartir". Y agregó luego: "Soy joven y merezco ser feliz ahora".

Otra de las declaraciones que está en el ojo de la tormenta refiere a cómo empezó su romance con Denis: "Éramos vecinos. Conozco a sus hijos desde la adolescencia. Él vivía en planta baja y yo en el primer piso. Cuando en marzo del año pasado llegó al edificio, nos empezamos a hablar. Con el tiempo empecé a ver el desastre que era su vida. Estaba sumergido en una depresión y en varias adicciones. Pasé a verlo como un enfermo y mi rol de mujer se desdibujó".

Finalmente, la novia del cantante dijo que sueña con trabajar como panelista y esto despertó aún más el enojo en las redes sociales, ya que la acusan de aprovecharse de la situación para hacerse conocida. Mientras tanto Denis continúa internado sin grandes avances en su cuadro, tras su caída a una fosa de tres metros de profundidad en su último show en Tucumán.