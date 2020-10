Laura Novoa interpretaría a María Marta García Belsunce Crédito: Jorge Luengo/LaFlia

A 18 años del asesinato de María Marta García Belsunce, ocurrida el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel, se estrena el documental ¿Quién mató a María Marta?, en Netflix, el próximo 5 de noviembre. En Confrontados, en tanto, contaron que también está en producción una serie que encabezarían Laura Novoa y Jorge Marrale. La ficción comenzaría a grabarse el próximo año.

Según Gustavo Méndez, panelista del programa de Canal 9, "la serie se iba a grabar este año pero se pasó al próximo. Va a tener ocho capítulos y la producción, que es de Turner, cuenta con el aval de la familia. También Polka es parte de la producción. Laura Novoa va a interpretar a María Marta García Belsunce y Jorge Marrale a Carlos Carrascosa". Según el periodista, Marrale aseguró que ya tiene los guiones en su poder, que "son muy buenos" y que "el proyecto es muy interesante. Ojalá la podamos hacer el año que viene", destacó el actor.

Sin embargo, Horacio García Belsunce, hermano de María Marta, aseguró que "Turner aun no tiene elegidos a los actores. Al menos hablé hace un mes y medio con ellos y no había nada. De todas formas, Novoa y Marrale me encantan como actores. Nosotros no vamos a poder elegir quiénes serán los protagonistas, pero sí nos van a consultar. Tampoco es que porque digamos que no los van a sacar".

A partir del 5 de noviembre estará disponible el documental de cuatro episodios de 47 minutos cada uno. El mismo es el resultado de un trabajo de investigación con material inédito y entrevistas con todos los protagonistas del caso: Carlos Carrascosa, Diego Molina Pico, Irene Hurtig, John Hurtig y Horacio García Belsunce, entre otros.

Recordemos que María Marta era socióloga y vicepresidenta de la fundación Missing Children Argentina. El 27 de octubre de 2002, su cuerpo fue hallado por su marido, Carrascosa, en el piso del baño de la casa que ambos compartían en el country Carmel, en Pilar. En principio se habló de un accidente. Se pensó que la mujer se había resbalado y golpeado la cabeza con la grifería de la bañera. La autopsia, realizada 20 días después, abrió un expediente que al día de hoy sigue acumulando fojas: García Belsunce había recibido seis disparos en la cabeza, uno de los cuales solo rozó su cráneo, rebotó y se convirtió en el famoso "pituto" del que se habló en todos los medios, el plomo del proyectil deformado que encontró el medio hermano de la víctima, Juan Hurtig.

Carrascosa, primero, fue absuelto del homicidio, pero condenado por su encubrimiento. En una segunda instancia la causa dio un giro y el viudo recibió la pena de prisión perpetua como coautor del asesinato. Finalmente, en 2016, fue exculpado definitivamente. Acaba de publicar un libro con su versión de los hechos: Carlos Carrascosa, diario de un inocente. Un amor, una causa, una vida.