Lionel Ferro tiene una presentación escolar en su agenda y no piensa perdérsela. Donato, su hijo de cinco años, baila en el acto de fin de año y él ya anticipa la emoción: “Se me cae la baba por mi nene”. La escena aparece entre proyectos de actuación, recuerdos de Soy Luna y el entusiasmo por descubrir un lugar detrás de cámara. En su día a día conviven el actor, el creador de contenido y el papá de Roma y Donato.

Después de una relación de diez años con Amira Chediak, Ferro atraviesa una etapa de reorganización personal y familiar. Habla de volver a encontrarse consigo mismo, de construir otra dinámica y preservar a sus hijos. También revisa el recorrido que lo llevó desde un pueblo de Córdoba hasta una serie que le cambió la vida. Y, cuando la conversación llega a las polémicas que lo rodearon, le explica a LA NACION que su estrategia para bajar “las aguas” es suspirar y embarcarse en un rito cotidiano: “Hay que hacerse un mate y seguir adelante”.

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Lionel Ferro, sobre las polémicas: "Hay que hacerse un mate y seguir adelante" Hernan Zenteno - La Nacion

—¿Cómo te encuentra este momento de tu vida?

—Muy entusiasmado, muy feliz por todos los proyectos que estoy viviendo. Estoy terminando el año contento. Como actor, acabo de hacer mi primera película, Star Club, que todavía no salió. Son cuatro chicas que protagonizan una película y también forman una banda de música. Ahora estamos trabajando en potenciar al grupo y, con ese proyecto, me metí un poco en el detrás de cámara. También sigo con mis proyectos de actuación y estuve en Es mi sueño, con Guido [Kaczka]. Estoy viviendo experiencias muy lindas que me regalan mi carrera y la vida.

—¿La idea es que Star Club también llegue al teatro?

—Obvio, ojalá en un futuro podamos hacer teatro. Es una meta poder subir a los escenarios.

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—¿Cómo te sentís del otro lado de la cámara?

—Es muy raro, pero me encanta. Soy muy creativo y me gusta mucho el detrás de cámara. Me está agarrando entusiasmo por estar de ese lado también. Fueron muchos años delante y, como ya conozco tanto ese lugar, puedo entender rápido a quien está ahí, ayudarlo y darle consejos a partir de todo lo que viví.

—¿Hoy te gusta más actuar o acompañar a otros?

—Las dos cosas. Quiero seguir proyectando en los dos lugares.

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—¿Qué es lo mejor y lo más difícil de estar delante de cámara?

—Lo peor es estar expuesto a comentarios y suposiciones. A veces es lo que más se tiene que bancar una figura. Lo mejor es trabajar todos los días para cumplir tus metas y tus sueños. No a todo el mundo le pasa y poder vivirlo es una bendición para mí.

“Un pibe de barrio”

Lionel Ferro: "Yo soy una persona normal, que disfruta la vida, los momentos y las cosas simples" Hernan Zenteno - La Nacion

—Llevás muchos años en las redes, ¿aprendiste a convivir con esa exposición?

—Vengo del mundo de las redes desde hace 15 años. Apenas salió Instagram, yo ya estaba ahí. Entiendo cómo se comunica, los pros, los contras y las consecuencias. También sé cómo va cambiando todo día a día, porque hoy más que nunca está todo el mundo en las redes. La gente supone, comenta y se arma una oleada de creencias. Pero, del otro lado, hay una persona y, a veces, eso no se ve. Como si por ser artista fueras un bicho raro. Yo soy una persona normal, que disfruta la vida, los momentos y las cosas simples.

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—¿Los comentarios te afectan?

—Sí, afectan. Cuando tenés dudas sobre vos mismo, te afectan más, pero cuando trabajás sobre vos y entendés quién sos, qué querés y el amor que podés dar, no te afectan tanto. Si alguien dice algo negativo y vos sabés que no es verdad, que no estás actuando de mala fe ni desde el odio, tenés de dónde sostenerte.

Lionel Ferro: "Siempre creí en Dios y, hasta el día de hoy, rezo todas las noches" Hernan Zenteno - La Nacion

—¿Y quién sos, más allá de lo que se ve en las redes?

—Soy un pibe de barrio. Crecí en un pueblito muy chiquito de Córdoba. Me gustan las cosas simples, las amistades. Soy muy fiel a mis valores y valoro mucho a la gente. Trato de ser buena persona, aunque a veces te decepcionen. Sigo por el lado bueno. Mis abuelos eran muy religiosos y me enseñaron mucho sobre el amor. De chico iba a la iglesia, siempre creí en Dios y, hasta el día de hoy, rezo todas las noches. Agradezco mucho la vida. Esa faceta quizás no la muestro tanto en las redes.

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—¿La fe también es una forma de protegerte?

—Mi creencia religiosa, mi creencia en mí y en que a la gente buena le pasan cosas buenas. Eso creo.

Un antes y un después

— ¿Cómo sos como papá?

—Me encanta estar con ellos. Tengo a Roma, de siete, y a Donato, de cinco. Hoy Donato tiene una presentación de fin de año, bailan, y se me cae la baba por mi nene. A él le encanta que yo esté. Soy un papá superpresente, me gusta compartir con ellos.

—¿También tienen una veta artística?

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—Son reartistas. Nacieron con una cámara desde chiquitos.

—¿Te gustaría que siguieran tus pasos?

—Que sean lo que los haga felices, eso es lo más importante. Si mañana alguno quiere ser doctor, lo voy a bancar para que estudie. Nunca les inculcaría algo. Lo que hacen, lo hacen porque les gusta.

—¿Vos sabías desde chico que querías dedicarte a esto?

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—No. No crecí en una familia artística. Siempre fui muy creativo: inventaba personajes, historias, jugaba solo y actuaba con personajes que no existían. Pero nadie en mi familia lo relacionaba con lo artístico; era un nene que jugaba. De chico quería ser jugador de fútbol. Después, alrededor de los 16, me fui dando cuenta de que el arte era lo que me llenaba.

—¿Qué cambió con Soy Luna?

—Fue mi antes y después. Siempre digo que es la serie que me cambió la vida. Le agradezco a Dios y al universo haber tenido esa oportunidad. Fue una experiencia que no volví a vivir y no sé si voy a volver a vivir en mi vida.

—¿Qué fue lo más desafiante?

—La responsabilidad de estar en un proyecto tan grande siendo tan chico. Tener que cumplir con cosas para las que quizás no estabas preparado. Yo tenía 20 años, me había venido de Córdoba a Buenos Aires, había quedado en el casting y estaba solo. Venía de un pueblo y estaba en una ciudad nueva. Fue muy loco, pero los recuerdos son todos positivos: fue una experiencia hermosa.

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—Ahora que trabajás en un proyecto para un público familiar, ¿sentís que recuperás algo de aquello?

—Me gusta mucho la familia. Hacer proyectos dirigidos a ella y transmitir un mensaje de amor, de sueños, de todo eso que viví, es aportar un granito de arena al mundo.

—¿Cómo tomaste los comentarios de Karol Sevilla que circularon en las redes?

—A Karol la quiero mucho y siempre voy a tenerle respeto. Fue mi compañera y fuimos muy buenos amigos en su momento. Es una artista talentosísima que me enseñó mucho: ella ya tenía experiencia actuando y yo no. Aprendí mucho a su lado. Por eso digo que lo que se genera en las redes no siempre es lo que sucede detrás de cámara.

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—¿Hablaste con ella después de ese comentario?

—No. Habían pasado muchos años; cada uno tiene su vida y no estábamos en contacto. De repente entré a las redes, vi eso y pensé: “Pero si ni siquiera tenemos comunicación”. Me pareció innecesario. Mi interpretación fue que hizo un chiste sabiendo que iba a generar un movimiento grande. Y lo generó. Preferí pensar que fue desde un lugar de marketing y no desde el daño. No lo quiero creer así.

—¿No tuviste ganas de responder?

—Lo entendí de esa manera y seguí con mi vida. Podría haber armado una novela si contestaba, pero para mí no era necesario.

—¿Seguís en contacto con compañeros del elenco?

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—Sí, hablo con Michael, con Valentina. De vez en cuando. No es que hablemos todos los días, pero hay buena onda, nos damos likes, como excompañeros.

—¿Qué sentiste con el regreso de Soy Luna?

—Fue hermoso. Me hubiese encantado estar en el escenario con mis compañeros, pero no se dio. Estoy en otro proceso, en otro momento de mi vida.

—¿Te convocaron?

—Sí, me llamaron. No es que no quisiera: tenía que dejar todos mis proyectos y fue todo de golpe. Sentía que para estar tenía que defraudar a mucha gente con la que estaba trabajando. Era meterte ahí las veinticuatro horas, con gira y viajes. Tengo mis hijos, mi familia, y decidí que no era el momento.

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—¿Dejás abierta la posibilidad de participar más adelante?

—Siempre estoy abierto a propuestas. Volver hubiese sido hermoso.

“Siempre vamos a ser familia”

Lionel Ferro, sobre el fin de su relación: "Aunque hacia afuera haya un mensaje de separación, internamente tratamos de hacerlo desde el amor, para que ellos [sus hijos] crezcan sanos" Hernan Zenteno - La Nacion

—También circularon versiones sobre una posible reconciliación con Amira. ¿Cómo están hoy?

—Es la mamá de mis hijos y quiero respetar eso desde un lugar muy íntimo. Siempre vamos a ser familia, más allá de si estamos juntos o separados. En este momento las cosas están así, pero siempre vamos a luchar por el amor a nuestros hijos. Aunque hacia afuera haya un mensaje de separación, internamente tratamos de hacerlo desde el amor, para que ellos crezcan sanos.

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—Después de diez años juntos, ¿cómo se construye ese vínculo?

—Una separación siempre es dolorosa y conflictiva, eso no te lo voy a negar. Pero siento que estamos luchando para que los nenes estén bien. Aunque te separes, hay una meta en común. Cuando decís: “voy a priorizar a los nenes”, te cambia el chip.

—¿Y cómo fue reencontrarte con vos después de una relación tan larga?

—Estoy volviendo a encontrarme conmigo mismo, con mis proyectos, armando una estructura desde otro lado. Una cosa es estar en pareja, en familia, y otra es estar solo. Es una dinámica que tenés que volver a construir, pero no estoy mal. A veces la vida te genera esos cambios para aprender a conectarte con vos mismo. No lo veo como algo negativo: creo que todo cambio es para aprender algo.

—¿Qué les dirías a quienes te consideran polémico?

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—Que ni siquiera le contesté a Karol [Sevilla]. No le contesté a mi hermana. Si se ponen a pensar, no contesto. Soy comunicador hace años y entiendo muy bien qué decir para que se arme un quilombo bárbaro, pero no lo hago. No me gusta meterme en conflictos ni en peleas.

—¿Cómo hacés para frenar antes de responder?